Έκαναν γεωτρήσεις 3.000 μέτρα κάτω από την Ανταρκτική και βρήκαν χρονοκάψουλα 1,2 εκ. ετών

Διεθνής ομάδα επιστημόνων επιβεβαίωσε την ύπαρξη μιας τεράστιας επαρχίας υποπαγετωδών λεκανών στην Ανατολική Ανταρκτική, η οποία σχηματίστηκε από την περιστροφική έκταση του φλοιού πριν από τη διάσπαση της υπερήπειρου Γκοντβάνα .

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