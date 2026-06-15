Έκαναν γεωτρήσεις 3.000 μέτρα κάτω από την Ανταρκτική και βρήκαν χρονοκάψουλα 1,2 εκ. ετών
Επιστήμονες ανακάλυψαν μια άγνωστη μέγα-δομή από διασυνδεδεμένες λεκάνες κάτω από τους πάγους της Ανταρκτικής
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Διεθνής ομάδα επιστημόνων επιβεβαίωσε την ύπαρξη μιας τεράστιας επαρχίας υποπαγετωδών λεκανών στην Ανατολική Ανταρκτική, η οποία σχηματίστηκε από την περιστροφική έκταση του φλοιού πριν από τη διάσπαση της υπερήπειρου Γκοντβάνα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:53 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ