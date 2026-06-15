Μουντιάλ 2026: «Πυρά» κατά του Τζάστιν Τριντό γιατί παρευρέθηκε στην πρεμιέρα των ΗΠΑ

Να σημειωθεί ότι οι εναρκτήριοι αγώνες των ΗΠΑ και του Καναδά διεξήχθησαν με διαφορά λίγων ωρών

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Μουντιάλ 2026: «Πυρά» κατά του Τζάστιν Τριντό γιατί παρευρέθηκε στην πρεμιέρα των ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
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Έντονη κριτική δέχτηκε ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, καθώς δεν παρευρέθηκε στον πρώτο αγώνα της χώρας του στο φετινό Μουντιάλ, και, αντίθετα, επέλεξε να παρευρεθεί στον εναρκτήριο αγώνα των ΗΠΑ εναντίον της Παραγουάης, για να παρακολουθήσει το show της συντρόφου του, Κέιτι Πέρι.

Για να εξηγήσει την στάση του, ο 54χρονος απολογήθηκε δημοσίως λέγοντας: «Κάποιες φορές σε καλεί το καθήκον στο να είσαι ο υποστηρικτικός σύντροφος».

«Αλλά γνωρίζετε ποια ομάδα υποστηρίζω για να κερδίσει το Μουντιάλ», συμπλήρωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ένα emoji με την σημαία του Καναδά.

Δείτε την ανάρτηση:

Να σημειωθεί ότι οι εναρκτήριοι αγώνες στο Τορόντο και το Λος Άντζελες διεξήχθησαν με διαφορά λίγων ωρών. Ο αγώνας του Καναδά με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ο οποίος έληξε 1-1, πραγματοποιήθηκε στις 22.00 (ώρα Ελλάδος) την Παρασκευή ενώ ο αγώνας των ΗΠΑ με την Παραγουάη, στον οποίον επικράτησαν οι Αμερικανοί με 4-1, ξεκίνησε στις 04:00 (ώρα Ελλάδος) τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Δείτε το show της Κείτι Πέρι:

Οι σφοδρές αντιδράσεις

Οι κάμερες κατέγραψαν την pop-star να τρέχει από τη σκηνή για να χαιρετήσει τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά με ένα φιλί, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, το ζευγάρι εμφανίστηκε αρκετές φορές στις γιγαντοοθόνες να πίνει μπύρες στις κερκίδες.

Δείτε βίντεο:

Ωστόσο, οι χρήστες του διαδικτύου φαίνεται να μην έμειναν ικανοποιημένοι ούτε από την εμφάνιση του Τριντό στον αγώνα των ΗΠΑ, ούτε από την απολογία του.

Ένας χρήστης χαρακτήρισε την πράξη του πρώην πρωθυπουργού ως ένα «χαστούκι στο πρόσωπο αυτής της χώρας». Άλλοι τον αποκάλεσαν «προδότη» και «απατεώνα».

Δείτε μερικά από τα σχόλια:

Τριντό
Τριντό
Τριντό
Τριντό
Τριντό
Τριντό

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