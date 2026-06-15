Μουντιάλ 2026: «Πυρά» κατά του Τζάστιν Τριντό γιατί παρευρέθηκε στην πρεμιέρα των ΗΠΑ

Έντονη κριτική δέχτηκε ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, καθώς δεν παρευρέθηκε στον πρώτο αγώνα της χώρας του στο φετινό Μουντιάλ, και, αντίθετα, επέλεξε να παρευρεθεί στον εναρκτήριο αγώνα των ΗΠΑ εναντίον της Παραγουάης, για να παρακολουθήσει το show της συντρόφου του, Κέιτι Πέρι.

Για να εξηγήσει την στάση του, ο 54χρονος απολογήθηκε δημοσίως λέγοντας: «Κάποιες φορές σε καλεί το καθήκον στο να είσαι ο υποστηρικτικός σύντροφος».

«Αλλά γνωρίζετε ποια ομάδα υποστηρίζω για να κερδίσει το Μουντιάλ», συμπλήρωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ένα emoji με την σημαία του Καναδά.

Δείτε την ανάρτηση:

Sometimes supportive boyfriend duties call. But you know who I’m rooting for to take the Cup ?? https://t.co/85DXvsyCPp — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 14, 2026

Να σημειωθεί ότι οι εναρκτήριοι αγώνες στο Τορόντο και το Λος Άντζελες διεξήχθησαν με διαφορά λίγων ωρών. Ο αγώνας του Καναδά με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ο οποίος έληξε 1-1, πραγματοποιήθηκε στις 22.00 (ώρα Ελλάδος) την Παρασκευή ενώ ο αγώνας των ΗΠΑ με την Παραγουάη, στον οποίον επικράτησαν οι Αμερικανοί με 4-1, ξεκίνησε στις 04:00 (ώρα Ελλάδος) τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Δείτε το show της Κείτι Πέρι:

Katy Perry performing “Wonder” during her performance at the 2026 FIFA World Cup has surpassed 1.6 MILLION views on YouTube. pic.twitter.com/9pQ5rwO3Rv — info katy perry (@katyperryinfoo) June 13, 2026

Οι σφοδρές αντιδράσεις

Οι κάμερες κατέγραψαν την pop-star να τρέχει από τη σκηνή για να χαιρετήσει τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά με ένα φιλί, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, το ζευγάρι εμφανίστηκε αρκετές φορές στις γιγαντοοθόνες να πίνει μπύρες στις κερκίδες.

Δείτε βίντεο:

boycott America unless your girlfriend is Katty perry ....



Justin Trudeau will forever be a POS!

pic.twitter.com/xWkCNrjiy3 — EY₳SU ?? (@Eyasu2323) June 14, 2026

Ωστόσο, οι χρήστες του διαδικτύου φαίνεται να μην έμειναν ικανοποιημένοι ούτε από την εμφάνιση του Τριντό στον αγώνα των ΗΠΑ, ούτε από την απολογία του.

Ένας χρήστης χαρακτήρισε την πράξη του πρώην πρωθυπουργού ως ένα «χαστούκι στο πρόσωπο αυτής της χώρας». Άλλοι τον αποκάλεσαν «προδότη» και «απατεώνα».

Δείτε μερικά από τα σχόλια:

Διαβάστε επίσης