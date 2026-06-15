Αιγάλεω: Απείλησε οδηγό ταξί με μαχαίρι - Του έκλεψαν χρήματα και κινητό

Διαμαρτυρία οδηγών ταξί και μοτοπορεία στο κέντρο της Αθήνας, Πλατεία Καραϊσκάκη, στις 3 Δεκεμβρίου, 2025

Δραματικές στιγμές βίωσε οδηγός ταξί τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Ιουνίου καθώς έπεσε θύμα ληστείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα όταν ο 53χρονος οδηγός ταξί παρέλαβε ένα ζευγάρι από το Παγκράτι το οποίο ήθελε να μεταβεί στο Αιγάλεω.

Όταν ο οδηγός ταξί τους πήγε στον προορισμό τους, ο άνδρας έβγαλε ένα μαχαίρι, το ακούμπησε στον λαιμό του οδηγού και του ζήτησε τις εισπράξεις.

Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.