Αιγάλεω: Απείλησε οδηγό ταξί με μαχαίρι - Του έκλεψαν χρήματα και κινητό
Ζευγάρι επιβατών απείλησε με μαχαίρι τον οδηγό ταξί κατά τη διάρκεια κούρσας
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Δραματικές στιγμές βίωσε οδηγός ταξί τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Ιουνίου καθώς έπεσε θύμα ληστείας.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα όταν ο 53χρονος οδηγός ταξί παρέλαβε ένα ζευγάρι από το Παγκράτι το οποίο ήθελε να μεταβεί στο Αιγάλεω.
Όταν ο οδηγός ταξί τους πήγε στον προορισμό τους, ο άνδρας έβγαλε ένα μαχαίρι, το ακούμπησε στον λαιμό του οδηγού και του ζήτησε τις εισπράξεις.
Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.
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