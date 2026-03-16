Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Οι διορισμένοι από τον δολοφονημένο πατέρα του θα παραμείνουν στις θέσεις τους

Σε γραπτό διάταγμα που αποδίδεται στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διέταξε οι αξιωματούχοι που διορίστηκαν απευθείας από τον δολοφονημένο πατέρα του να παραμείνουν στις θέσεις τους χωρίς να απαιτείται ανανέωση των διορισμών τους.

«Μετά από ερωτήσεις ορισμένων διευθυντών και αξιωματούχων φορέων που διορίστηκαν απευθείας από τον μαρτυρικό ηγέτη, ανακοινώνω με το παρόν ότι κανένας από αυτούς δεν χρειάζεται ανανέωση του διορισμού του προς το παρόν», ανέφερε το διάταγμα που εκδόθηκε σήμερα Δευτέρα.

Διέταξε τους αξιωματούχους να συνεχίσουν τα καθήκοντά τους με βάση τις πολιτικές και τις οδηγίες που είχαν λάβει κατά τη διάρκεια της ζωής του Αλί Χαμενεΐ.

