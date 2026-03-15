Αρνείται τα περί σοβαρού τραυματισμού του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ο Αραγτσί: «Είναι καλά στην υγεία του»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι «καλά στην υγεία του» και διοικεί «πλήρως» τη χώρα, ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συγκροτήσει επιτροπή έρευνας με γειτονικές χώρες για τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί, υποστηρίζοντας ότι για αυτές δεν φέρει ευθύνη το Ιράν.

Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Al-Araby al-Jadeed, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι διπλωματικές γραμμές επικοινωνίας με τις χώρες του Περσικού Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και του Ομάν, παραμένουν ανοιχτές.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Σε απάντηση στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, το Ιράν άρχισε να εξαπολύει επιθέσεις με πυραύλους και drones σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου, στοχεύοντας αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ – ωστόσο, πολλές από αυτές τις επιθέσεις έχουν πλήξει υποδομές πολιτικών στόχων και έχουν προκαλέσει τον θάνατο αμάχων.

Οι χώρες του Κόλπου είναι εξοργισμένες που έχουν εμπλακεί στον πόλεμο, μια σύγκρουση που είχαν προσπαθήσει να αποτρέψουν διπλωματικά, σύμφωνα με τον Guardian.

«Καλά στην υγεία του» ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε επίσης ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, «είναι καλά στην υγεία του» και «διαχειρίζεται πλήρως την κατάσταση στη χώρα».

O Moτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι χαιρετίζει «οποιαδήποτε περιφερειακή πρωτοβουλία που θα οδηγήσει σε ένα δίκαιο τέλος του πολέμου», προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη καμία συγκεκριμένη πρόταση «στο τραπέζι» αυτή τη στιγμή.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν παραδεχτεί ότι ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης που ξεκίνησε τον πόλεμο, αλλά ισχυρίζονται ότι τα τραύματα του 56χρονου δεν είναι σοβαρά.

Ο Χαμενεΐ, ο οποίος ορίστηκε πρόσφατα ως διάδοχος του πατέρα του μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ανάληψη της εξουσίας, τροφοδοτώντας φήμες σχετικά με την υγεία του.

Η πρώτη δημόσια ομιλία του μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στις 12 Μαρτίου – αλλά αυτή διαβάστηκε από έναν παρουσιαστή, γεγονός που ενίσχυσε τις εικασίες.

