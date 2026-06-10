Βυθίζεται το «Φολέγανδρος» του ΠΝ για να γίνει το πρώτο οργανωμένο Καταδυτικό Πάρκο στη χώρα

Ένα πρωτοποριακό έργο για τον καταδυτικό και εναλλακτικό τουρισμό παίρνει μορφή στην Κρήτη, καθώς στον θαλάσσιο όρμο Ομπρόσγιαλου στα Χανιά βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία του πρώτου οργανωμένου Καταδυτικού Πάρκου με ναυάγια πλοίων στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του εγχειρήματος έχουν ήδη ποντιστεί 44 τεχνητοί ύφαλοι, καθώς και το παροπλισμένο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού «Νέστωρ». Σήμερα πραγματοποιείται ένα ακόμη σημαντικό βήμα, με τη βύθιση του πλοίου «Α/Β Φολέγανδρος», έπειτα από ελεγχόμενη έκρηξη. Το σκάφος αναμένεται να καταλήξει σε βάθος περίπου 25 μέτρων, εμπλουτίζοντας το νέο υποβρύχιο πάρκο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν σκάφη του Λιμενικού Σώματος και μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών, η οποία επιβλέπει τη διαδικασία ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής ολοκλήρωσή της.

Για λόγους ασφαλείας έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Ομπρόσγιαλου, με πλήρη απαγόρευση προσέγγισης, παραμονής και διέλευσης κάθε είδους σκάφους σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το σημείο των εργασιών. Παράλληλα, η περιοχή βρίσκεται υπό συνεχή επιτήρηση από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Δήμος απευθύνει έκκληση σε ιδιοκτήτες σκαφών, επαγγελματίες της θάλασσας, αλιείς, δύτες και χρήστες μέσων θαλάσσιας αναψυχής να τηρήσουν τις οδηγίες των αρχών, συμβάλλοντας στην ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το tornonews, η πόντιση του «Φολέγανδρος» αποτελεί κομβικό στάδιο για την ολοκλήρωση του Καταδυτικού Πάρκου Αποκορώνου και εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού στην περιοχή.

Το καταδυτικό πάρκο, το οποίο σχεδιάζεται και θα λειτουργεί υπό τη διαχείριση του Δήμου Αποκορώνου, θα περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές καταδυτικές διαδρομές. Η πρώτη θα οδηγεί στους τεχνητούς υφάλους που βρίσκονται σε βάθος περίπου 9 έως 10 μέτρων, η δεύτερη στο ναυάγιο του «Νέστωρ» και η τρίτη στο σημείο όπου θα βυθιστεί το «Φολέγανδρος».

Στόχος της δημοτικής αρχής είναι το πάρκο να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος της φετινής τουριστικής περιόδου, προσφέροντας μια νέα εμπειρία στους λάτρεις των καταδύσεων.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα εναλλακτικού τουρισμού στα Χανιά και συνολικά στην Κρήτη, καθώς εκτιμάται ότι θα αποτελέσει πόλο έλξης για δύτες και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία και το αναπτυσσόμενο μοντέλο του καταδυτικού τουρισμού.