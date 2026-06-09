Η Τριήρης «Ολυμπιάς» δένει στον Πειραιά για τις «Ημέρες Θάλασσας 2026»

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν από κοντά αυτό το εμβληματικό σκάφος, να ενημερωθούν για τις τεχνικές ναυσιπλοΐας των προγόνων μας και να συνδεθούν με τη ναυτική παράδοση

Newsbomb

Η Τριήρης «Ολυμπιάς» δένει στον Πειραιά για τις «Ημέρες Θάλασσας 2026»
ΕΛΛΑΔΑ
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Η ιστορική τριήρης «Ολυμπιάς» του Πολεμικού Ναυτικού, δένει και εφέτος στον Πειραιά, στην πλατεία Αλεξάνδρας, στο πλαίσιο των «Ημερών Θάλασσας 2026».

Το μοναδικό λειτουργικό αντίγραφο αθηναϊκής τριήρους του 5ου αιώνα π.Χ. θα βρίσκεται για το κοινό από αύριο, Τετάρτη 10 Ιουνίου έως την Κυριακή 14 Ιουνίου, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες την μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν και να θαυμάσουν από κοντά αυτό το εμβληματικό σκάφος, να ενημερωθούν για τις τεχνικές ναυσιπλοΐας των προγόνων μας και να συνδεθούν με τη ναυτική παράδοση που κρατά τον Πειραιά στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας μέχρι σήμερα.

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Η «Ολυμπιάς» αποτελεί ένα εντυπωσιακό ταξίδι στον χρόνο, που συνδέει τον Πειραιά με τη θάλασσα, την αρχαία ναυτοσύνη και τη διαχρονική δύναμη του ελληνικού πολιτισμού.

Ημερομηνίες και ώρες επισκέψεων:

10 έως 14 Ιουνίου 2026

12:00 – 19:00 στην Πλατεία Αλεξάνδρας

Διοργάνωση: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Υποστήριξη: DMARIN

Για τις «Ημέρες Θάλασσας 2026»

Οι Ημέρες Θάλασσας διοργανώνονται στο πλαίσιο της Πράξης «Τουριστική Προβολή Δήμου Πειραιά» του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021 – 2027» από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού του Δήμου Πειραιά.

Οι δράσεις χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Προγράμματος «Αττική 2021-2027» μέσω της Ο.Χ.Ε. του Δήμου Πειραιά.

Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν.

Τελούν υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της European Maritime Day.

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