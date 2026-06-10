Κυκλοφοριακό: Οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για να πάρει ανάσα η Αττική – Τι είπε ο Χατζηδάκης

Όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για το κυκλοφοριακό στην Αττική

Παναγιώτης Βελισσάρης

Κυκλοφοριακό: Οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για να πάρει ανάσα η Αττική – Τι είπε ο Χατζηδάκης

Κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε τρεις βασικές παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό στην Αττική: παράκαμψη Κηφισού, διαχείριση κυκλοφορίας στον Κηφισό και υπόγεια σύνδεση Κατεχάκη με Βουλιαγμένης.
  • Η παράκαμψη του Κηφισού θα υλοποιηθεί μέσω του θεσμού των προτύπων προτάσεων, που επιτρέπει σε εταιρείες να προτείνουν έργα και να ακολουθεί διαγωνισμός για ανάθεση.
  • Τα έργα έχουν τεχνική πολυπλοκότητα και απαιτούν περαιτέρω προετοιμασία, ενώ η χρηματοδότηση παραμένει περιορισμένη παρά την αύξηση των κονδυλίων.
  • Υπάρχουν σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για τη διαχείριση των υπογείων δικτύων και την ελαχιστοποίηση της όχλησης προς τους κατοίκους.
  • Αναμένονται ανακοινώσεις εντός Ιουλίου για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική, με έμφαση στην αύξηση της ανακύκλωσης, τον εκσυγχρονισμό μονάδων και την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων.
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Τρεις σημαντικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του συνέντευξης.

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ 100,3, ο κ. Χατηζηδάκης ανέφερε πως οι τρεις παρεμβάσεις είναι οι εξής:

  • Παράκαμψη Κηφισού,
  • Διαχείριση κυκλοφορίας στον συγκεκριμένο οδικό άξονα
  • Υπόγεια σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη με τη Βουλιαγμένης

Ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «η παράκαμψη του Κηφισού, δηλαδή η σύνδεση των αξόνων Αθηνών - Λαμίας και Αθηνών - Κορίνθου χωρίς - όπως γίνεται σήμερα - να περνούν τα οχήματα από το κέντρο της Αθήνας θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός των προτύπων προτάσεων».

Ο ίδιος τόνισε πως οι πρότυπες προτάσεις είναι η δυνατότητα, που παρέχεται σε μία εταιρεία να προτείνει την κατασκευή ενός έργου, την οποία ακολουθεί η διενέργεια διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στο μειοδότη. «Χρειάζεται όμως περαιτέρω προετοιμασία για το εν λόγω θέμα», έσπευσε να συμπληρώσει.

«Το δεύτερο θέμα είναι η διαχείριση της κυκλοφορίας στον Κηφισό. Το τρίτο, η αποσυμφόρηση του νότιου άξονα ιδιαίτερα μετά τα έργα που εξελίσσονται στο Ελληνικό, και η σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη - Καρέα μέσω τούνελ με την λεωφόρο Βουλιαγμένης», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ο ίδιος επεσήμανε πως και οι «τρεις πρωτοβουλίες δεν βρίσκονται απλά στο επίπεδο της έκθεσης ιδεών. Ωστόσο έχουν τεχνική περιπλοκότητα και απαιτείται περαιτέρω προεργασία που πιστεύω δεν θα αργήσει».

«Εκτός από την τεχνική συνθετότητα δεν πρέπει να υποτιμάται ότι για όλα τα έργα απαιτούνται χρήματα. Και για τη σύνδεση της λεωφόρου Κύμης με τον Κηφισό, έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός αλλά υπάρχει δημοσιονομική πίεση. Παρά τη μόνιμη αύξηση των σχετικών κονδυλίων κατά 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα διαθέσιμα χρήματα είναι λιγότερα σε σχέση με τα αιτήματα. Συνεπώς είναι απαραίτητο να γίνεται μια στάθμιση», τόνισε.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, είναι σε εξέλιξη συζητήσεις του ΔΕΔΔΗΕ με τα συναρμόδια υπουργεία για τη διαχείριση των έργων, που σχετίζονται με τα υπόγεια δίκτυα και τη σχετική ενόχληση των κατοίκων.

Εξελίξεις στη διαχείριση των απορριμμάτων

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προανήγγειλε επίσης εξελίξεις μέσα στον Ιούλιο στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική. Στόχος, όπως είπε, είναι η αύξηση της ανακύκλωσης και ο περιορισμός του όγκου των σκουπιδιών που θάβονται και τις λύσεις στην κατεύθυνση αυτή τις επεξεργάζεται η Περιφέρεια σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. «Δεν μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, να μην έχουμε ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Στις περισσότερες περιοχές της χώρας το θέμα έχει επιλυθεί. Στο Λεκανοπέδιο είναι πιο σύνθετο, αλλά μέσα στον Ιούλιο θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις και θα προχωρήσουμε γιατί το θέμα είναι πιεστικό. Η παλιά μονάδα της ΕΜΑΚ στη Φυλή θα εκσυγχρονιστεί, η δεύτερη μονάδα στο Σχιστό θα προχωρήσει με ΣΔΙΤ. Μέρος της εξίσωσης είναι και η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που θα αγοράζουν σκουπίδια για να τα αξιοποιούν στην παραγωγή ενέργειας, όπως γίνεται και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες».

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