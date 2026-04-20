Κυκλοφοριακό: Drones και γερανοί επιστρατεύονται για να «ανασάνει» η Αθήνα από το μποτιλιάρισμα

Ένα φιλόδοξο επιχειρησιακό πλάνο για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού εμφράγματος στους δρόμους της Αθήνας θέτει σε εφαρμογή η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA.

Η «από αέρος» επιτήρηση και η νέα ομάδα δράσης

Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής για την καταπολέμηση του καθημερινού μποτιλιαρίσματος βρίσκεται ο συνδυασμός τεχνολογίας και άμεσης επέμβασης. Συγκεκριμένα, δημιουργείται η Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμμόρφωσης, μια νέα δύναμη κρούσης αποτελούμενη από 140 αστυνομικούς. Η ομάδα αυτή θα είναι εξοπλισμένη με δίκυκλα και γερανούς, έχοντας ως αποστολή την άμεση παρέμβαση στα «κόκκινα» σημεία του οδικού δικτύου.

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα:

Drones και θάλαμος ελέγχου: Ένας κεντρικός θάλαμος θα λαμβάνει εικόνα σε πραγματικό χρόνο από drones που θα υπερίπτανται της πρωτεύουσας.

Άμεση επέμβαση: Μόλις εντοπίζεται εστία μποτιλιαρίσματος, οι αστυνομικοί θα σπεύδουν στο σημείο για να προχωρήσουν σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Απεγκλωβισμός οδηγών: Με τη χρήση γερανών για την απομάκρυνση οχημάτων και τη διοχέτευση της κίνησης σε εναλλακτικούς άξονες, οι Αρχές θα επιχειρούν να «σπάσουν» το μποτιλιάρισμα πριν αυτό πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Προτεραιότητα στον «ασθενή» Κηφισό

Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στη δημιουργία ενός ειδικού σχεδίου για τη Λεωφόρο Κηφισού, η οποία αποτελεί την κύρια πηγή ταλαιπωρίας για χιλιάδες οδηγούς καθημερινά. Στόχος της ΕΛ.ΑΣ. είναι να μειωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης σε ατυχήματα ή βλάβες οχημάτων, που αποτελούν τις συνηθέστερες αιτίες για τις ουρές χιλιομέτρων στον συγκεκριμένο άξονα.

Με την επιστράτευση των drones και της νέας ευέλικτης ομάδας, η Τροχαία φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα των δρόμων, προσφέροντας «ανάσες» σε ένα οδικό δίκτυο που δοκιμάζεται καθημερινά πέρα από τα όριά του.

