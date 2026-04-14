Αθήνα: Ανάμεσα στις πιο αγχωτικές πόλεις για οδηγούς – 143 ώρες χαμένες στην κίνηση κάθε χρόνο

Η Αθήνα κατατάσσεται στην 3η θέση ανάμεσα στις πλέον στρεσογόνες πόλεις για οδηγούς στην Ευρώπη, σύμφωνα με ανάλυση της ασφαλιστικής εταιρείας, Compare the Market.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση φτάνει το 54,7%, ενώ, η μέση ταχύτητα κίνησης περιορίζεται στα 19 χιλιόμετρα / ώρα, αποτυπώνοντας τις έντονες πιέσεις στο οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας.

Οι οδηγοί στην πόλη χάνουν κατά μέσο όρο 143 ώρες / χρόνο σε συνθήκες αιχμής, γεγονός που κατατάσσει την καθημερινή μετακίνηση στην Αθήνα ως ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτητική.

Η πυκνότητα οχημάτων είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη, με 872 οχήματα ανά 1.000 κατοίκους, στοιχείο που επιβαρύνει περαιτέρω την κυκλοφορία. Το ποσοστό θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων ανέρχεται σε 49 ανά 1 εκατομμύριο κατοίκων, ενώ, η ποιότητα του οδικού δικτύου βαθμολογείται με 4,59 στα 7. Οι ετήσιες βροχοπτώσεις φτάνουν μόλις τα 32 χιλιοστά, παράγοντας που επηρεάζει δευτερευόντως τις συνθήκες οδήγησης.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιο στρεσογόνα πόλη αναδεικνύεται το Δουβλίνο, ενώ, ακολουθεί το Βουκουρέστι, με την Αθήνα να συμπληρώνει την τριάδα των δυσκολότερων πόλεων για οδηγούς. Στην 4η και την 5η θέση είναι η Λυών και το Μιλάνο αντίστοιχα. Στον αντίποδα, το Όσλο εμφανίζεται ως η λιγότερο αγχωτική πόλη στην Ευρώπη.

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην 34η θέση, με τους Θεσσαλονικείς οδηγούς να περνούν 86 ώρες από τη ζωή τους κάθε χρόνο στην οδήγηση.

Το «βάρος» της καθημερινότητας στους δρόμους

Η περίπτωση της Αθήνας αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα: Όταν η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η εξάρτηση από το αυτοκίνητο και οι υποδομές δεν εξελίσσονται παράλληλα, η οδήγηση μετατρέπεται σε καθημερινή πηγή άγχους.

Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο χαμένος χρόνος αλλά και συσσωρευμένη κόπωση, εκνευρισμός, μεγαλύτερος κίνδυνος ατυχημάτων και κατ’ επέκταση μία περισσότερο επιβαρυμένη ποιότητα ζωής.

