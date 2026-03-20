Έτσι λύνει το κυκλοφοριακό η Μάλτα: 25.000 ευρώ σε όσους εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους

Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον αριθμό των αυτοκινήτων στους δρόμους της, η Μάλτα προσφέρει στους πολίτες της 25.000 ευρώ για να παραδώσουν τις άδειες οδήγησής τους για πέντε χρόνια.

Η Μάλτα, η μικρότερη χώρα της Ευρώπης, έχει μία από τις υψηλότερες πυκνότητες κυκλοφορίας στην ήπειρο και η συμφόρηση αποτελεί ένα διαρκές πρόβλημα. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, οι αρχές έχουν αναπτύξει ένα καινοτόμο πρόγραμμα που ονομάζεται «Σχέδιο Παράδοσης Άδειας Οδήγησης», το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να παραδίδουν τις άδειες οδήγησής τους για έως και πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών της Μάλτας, Κρις Μπόνετ, ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος παράδοσης άδειας οδήγησης είναι να δημιουργήσει ένα «κινητικό σοκ», ειδικά μεταξύ των νέων, προτού η χρήση αυτοκινήτου γίνει πολύ ριζωμένη.

Στο πλαίσιο αυτού του καινοτόμου προγράμματος, η Μάλτα προσφέρει στους νέους οδηγούς 25.000 ευρώ για να παραδώσουν οικειοθελώς τις άδειες οδήγησής τους και να απέχουν από την οδήγηση για πέντε χρόνια. Οι πληρωμές γίνονται σε ετήσιες δόσεις των 5.000 ευρώ και οι δικαιούχοι υποχρεούνται να αποπληρώσουν τα ποσά αναλογικά εάν αλλάξουν γνώμη πριν από το τέλος της συμφωνημένης πενταετούς περιόδου.

Για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Παράδοσης Άδειας Οδήγησης, οι οδηγοί πρέπει να είναι κάτω των 30 ετών, να έχουν διαμείνει στη Μάλτα για τουλάχιστον επτά χρόνια, να έχουν στην κατοχή τους άδεια οδήγησης για τουλάχιστον 12 μήνες και να μην τους έχει ανασταλεί ή αφαιρεθεί η άδεια οδήγησής τους.

Η Μάλτα έχει διαθέσει ετήσιο προϋπολογισμό 5 εκατομμυρίων ευρώ για αυτό το πρόγραμμα, περιορίζοντας τον αριθμό των συμμετεχόντων σε 1.000 ετησίως. Τα αρχικά σχόλια δείχνουν υψηλό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, γεγονός που υποδηλώνει ότι για πολλούς νέους οδηγούς, το οικονομικό κίνητρο είναι πιο σημαντικό από την ευκαιρία να οδηγήσουν.

Είναι ενδιαφέρον ότι, μόλις παραδοθεί μια άδεια οδήγησης, θεωρείται ότι έχει ανασταλεί οριστικά και το άτομο θα πρέπει να παρακολουθήσει 15 ώρες μαθημάτων οδήγησης για να αποκτήσει νέα άδεια σε πέντε χρόνια.

