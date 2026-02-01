Κηφισός: Ο εισηγητής του δακτυλίου προτείνει 5 βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για να μειωθεί η κίνηση

Με πέντε άμεσες, βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις στον Κηφισό, μπορεί το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα του λεκανοπεδίου της Αττικής να βελτιωθεί μέσα σε λίγους μήνες, τονίζει ο συγκοινωνιολόγος και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Ευάγγελος Ματσούκης.

Ο κ. Ματσούκης, ο οποίος υπήρξε ο εισηγητής του οδικού δακτυλίου της Αθήνας το 1982, σημείωσε ότι για την εποχή του ο δακτύλιος ήταν η καλύτερη δυνατή λύση, ωστόσο σήμερα το μείζον κυκλοφοριακό πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό, όπου –όπως είπε– «όποια λύση και να δοθεί, πρέπει να είναι άμεση».

Όπως εξήγησε, αρμόδια για τη λεωφόρο Κηφισού είναι η Περιφέρεια Αττικής, τόσο για τη συντήρηση όσο και για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, επεσήμανε, μιλώντας στο Ertnews 105,8, τον Μάκη Πολλάτο και τη Ντόνα Δρούτσα, ότι δεν υπάρχει πλήρης αποτύπωση της λεωφόρου από το 2004, γεγονός που δυσχεραίνει τον σχεδιασμό. «Ένα σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα με τη χρήση drone κοστίζει λίγες χιλιάδες ευρώ και μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγους μήνες», ανέφερε.

#1 Τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας σε όλο το μήκος του Κηφισού

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι ο Κηφισός αλλάζει αριθμό λωρίδων και πλάτος ΛΕΑ κατά μήκος του, κάτι που –όπως είπε– συνδέεται άμεσα με μεγάλο αριθμό ατυχημάτων. «Το ιδανικό θα ήταν να έχουμε έναν Κηφισό με τέσσερις λωρίδες σε όλο το μήκος του, χωρίς αυξομειώσεις. Αυτό είναι απολύτως εφικτό με βραχυπρόθεσμα μέτρα», τόνισε, εξηγώντας ότι μπορεί να γίνει με μικρές μετακινήσεις βάθρων και στηθαίων, μείωση πλάτους λωρίδων όπου επιτρέπεται και περιορισμό της ΛΕΑ, ώστε να διαμορφωθεί ενιαίος άξονας τεσσάρων λωρίδων.

Ξεκαθάρισε ότι η τοποθέτηση φαναριών αποκλείεται, καθώς ο Κηφισός είναι ελεύθερη λεωφόρος, εκτιμώντας ότι έως το τέλος του 2026 θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση τεσσάρων λωρίδων σε όλο το μήκος του.

#2 Αναβάθμιση της παλιάς εθνικής οδού Ελευσίνας – Οινοφύτων

Αναφερόμενος στα φορτηγά, σημείωσε ότι περίπου το 25% των οχημάτων που κινούνται στον Κηφισό είναι βαρέα οχήματα. Όπως είπε, η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών τις ώρες αιχμής δεν είναι εφαρμόσιμη και σύντομα θα ατονήσει, καθώς δεν μπορεί η Τροχαία να τα ελέγχει διαρκώς. Αντίθετα, πρότεινε την αναβάθμιση της παλιάς εθνικής οδού Ελευσίνας – Οινοφύτων, μήκους περίπου 40 χιλιομέτρων, ώστε να λειτουργήσει ως παράκαμψη της Αθήνας και να εξυπηρετεί κυρίως τα φορτηγά. Πρόκειται, όπως είπε, για υφιστάμενο οδικό άξονα που δεν απαιτεί απαλλοτριώσεις αλλά βελτιώσεις, έχει προταθεί ήδη το 2015 και το 2019, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει. Η λύση αυτή μάλιστα, δηλαδή τα φορτηγά να κινούνται μέσω Κάζας, τέθηκε στο τραπέζι της κλειστής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου συζητήθηκε το κυκλοφοριακό και προτάθηκαν μεταξύ άλλων, η λύση του συνεπιβατισμού, η αλλαγή ώρα άφιξης πλοίων στον Πειραιά, κά.

Παραδέχθηκε ότι μια τέτοια λύση θα επιφέρει απώλειες εσόδων στους παραχωρησιούχους αυτοκινητοδρόμους, σημείωσε όμως ότι πρόκειται για ζήτημα πολιτικής απόφασης και συνεννόησης. Εκτίμησε πάντως ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί σε έναν έως ενάμιση χρόνο, εκφράζοντας την ελπίδα να προχωρήσει.

Τρία διαχειριστικά μέτρα άμεσης εφαρμογής

Ο κ. Ματσούκης πρότεινε επίσης άμεσα διαχειριστικά μέτρα: σύμβαση με εταιρεία οδικής βοήθειας που θα διαθέτει μόνιμα γερανούς-πλατφόρμες για τα ατυχήματα, ενίσχυση των συνεργείων καθαρισμού της Περιφέρειας και, κυρίως, ενοποίηση των τεσσάρων διαφορετικών Τροχαίων που επιχειρούν σήμερα στον Κηφισό σε μία ενιαία Τροχαία Κηφισού με εξειδικευμένο προσωπικό.

Σε ό,τι αφορά τα μεγάλα έργα, χαρακτήρισε το flyover στον Κηφισό «πολύ ωραίο έργο», αλλά μακροπρόθεσμο, τονίζοντας ότι «πέντε εκατομμύρια κάτοικοι υποφέρουν σήμερα και δεν μπορούν να περιμένουν έως το 2035».

Τέλος, αναφερόμενος στο ευρύτερο κυκλοφοριακό της Αθήνας, μίλησε για τους βασικούς οδικούς άξονες που αποκαλεί «3 Κάπα και 2 Μι»: Κηφισός, Κηφισίας, Κατεχάκη, Μαραθώνος και Μεσογείων. Πρότεινε τη σύσταση επιτροπής ειδικών συγκοινωνιολόγων, που θα εντοπίσει και θα προτείνει βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε 15-20 κομβικά σημεία της Αττικής, πολλά από τα οποία έχουν σχεδιαστεί πριν από δεκαετίες. Όπως ανέφερε, έχει ήδη εντοπίσει 17 τέτοιους κόμβους, μεταξύ των οποίων οι συμβολές Κηφισίας–Κατεχάκη και Μεσογείων–Κατεχάκη, αλλά και σημεία στη Φυλής, τους Αγίους Αναργύρους και την Πέτρου Ράλλη.

Με παρεμβάσεις όπως αλλαγές σε μεσαίες νησίδες, κρασπέδα και ενδεχομένως «έξυπνα» φανάρια, εκτίμησε ότι μπορεί να επιτευχθεί άμεση βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αθήνα κατά περίπου 15%.

