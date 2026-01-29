Συνεπιβατισμός, φορτηγά στην Κάζα, αλλαγή αφίξεων πλοίων από Κρήτη: Τα μέτρα για κυκλοφοριακό

Το κυκλοφοριακό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που επηρεάζει την καθημερινότητα εκατομμυρίων Ελλήνων στην Αθήνα, δυσκολεύοντας κινήσεις που παλαιότερα απαιτούσαν μικρότερο χρόνο, συνδυαστικά με την επιβάρυνση της πόλης από τα πλήθη τουριστών που μετακινούνται με πούλμαν, λεωφορεία και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Τους τελευταίους μήνες, ακόμη και στο Μετρό παρατηρούνται φαινόμενα που ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν καταγραφεί: Το κλείσιμο του σταθμού στο Σύνταγμα λόγω κοσμοσυρροής και συνωστισμού που δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των επιβατών στις αποβάθρες, συνδυαστικά με τα πολύ αραιά δρομολόγια των συρμών που περνούν από κεντρικούς σταθμούς ανά 12 λεπτά, ακόμη και τις ώρες αιχμής. Κι ενώ πριν από κάποια χρόνια η μετακίνηση μέσω του Μετρό ήταν η καλύτερη λύση για την αποφυγή της ταλαιπωρίας στους δρόμους, πλέον όλο και περισσότεροι προστρέχουν στο ΙΧ για να γλυτώσουν από την σαρδελοποίηση στο Μετρό.

Αποτέλεσμα, η κίνηση στους δρόμους να γίνεται αφόρητη, σχεδόν όλες τις ώρες της ημέρας αφού τα τρομακτικά μποτιλιαρίσματα τις ώρες αιχμής μετακυλίουν τα προβλήματα και στις επόμενες ώρες της ημέρας. Εάν κάποιος πριν λίγα χρόνια προέβλεπε ότι θα δημιουργούνταν μποτιλιαρίσματα εκατοντάδων μέτρων ακόμη και στην Αττική Οδό, τον μοναδικό αυτοκινητόδρομο της Αθήνας που απαιτείται η πληρωμή διοδίων, μάλλον θα άκουγε γέλια σαν αυτά με τα οποία υποδέχεται τους stand up comedians το κοινό τους.

Το άλυτο πρόβλημα του Κηφισού

Κάθε μέρα, όσοι μπαίνουν με τα αυτοκίνητά τους στον Κηφισό για να μετακινηθούν από Αφίδνες προς Πειραιά ή αντιστρόφως, γνωρίζουν ότι παίζουν κορώνα-γράμματα με την ψυχική τους υγεία. Όσα μέτρα κι αν έχουν δοκιμαστεί τον τελευταίο καιρό δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Ούτε οι γερανοί της Τροχαίας που περιμένουν σε κομβικά σημεία για να απομακρύνουν οχήματα με βλάβη λόγω των οποίων παρατηρείται ανάσχεση της κυκλοφορίας, ούτε οι αστυνομικοί μοτοσικλετιστές που ανεβοκατεβαίνουν τον Κηφισό για να εντοπίζουν γρήγορα τα προβλήματα και να επιλαμβάνονται άμεσα ρυθμίζοντας την κυκλοφορία.

Η ιδέα που διοχετεύθηκε από το υπουργείο Μεταφορών για απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών στον Κηφισό από τις 7 μέχρι τις 10 το πρωί, συζητήθηκε στην διυπουργική κλειστή σύσκεψη της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκης. Όπως ενημερώνεται το newsbomb, ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, ως πρόεδρος της κυβερνητικής επιτροπής για την εφοδιαστική αλυσίδα, μετέφερε στους συναδέλφους του και τον πρωθυπουργό ότι οι εκπρόσωποι και φορείς της αγοράς διαφωνούν πλήρως με την καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας φορτηγών στον Κηφισό από τις 7 μέχρι τις 10 το πρωί, επιχειρηματολογώντας ότι στην περίπτωση αυτή θα διαταραχθεί η ομαλή τροφοδοσία καταστημάτων, super market και επιχειρήσεων.

«Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης 7-10» αναφερόταν σε κυβερνητική ενημέρωση μετά τη διυπουργική επιτροπή, γεγονός που ερμηνεύεται ως επιτυχία του Τάκη Θεοδωρικάκου να πείσει για το αληθές των προειδοποιήσεων που δέχτηκε από «φορείς και εκπροσώπους της αγοράς». Αντιθέτως, από το πρωθυπουργικό γραφείο διοχετεύθηκε η πληροφορία ότι θα ληφθούν μέτρα μείωσης της κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε η μελέτη πρακτικών που θα μπορούσαν να αφορούν επιμέρους κλάδους, όπως για παράδειγμα ο αποκλεισμός του Κηφισού για container που μεταφέρουν εμπορεύματα που δεν θεωρούνται είδη πρώτης ανάγκης και η υποχρεωτική κίνηση αυτών των φορτηγών μέσω εναλλακτικών διαδρομών εκτός Κηφισού. Κι αν κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι στο ιδιότυπο μπρα-ντε-φερ Τάκη Θεοδωρικάκου - Κωνσταντίνου Κυρανάκη επικράτησε ο υπουργός Ανάπτυξης, θα πρέπει να συνυπολογίσουν ότι μπορεί η πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας φορτηγών στον Κηφισό για το τρίωρο 7-10 να αποκλείστηκε, όμως μελετώνται μια σειρά από μέτρα για μείωση της κίνησης των φορτηγών στον Κηφισό, τουλάχιστον τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αυτό δεν αφορά μόνο τη μεταφορά φρέσκου γάλακτος (που συζητήθηκε να συνεχιστεί αδιατάρακτα μέσω του Κηφισού) και εμπορευματοκιβωτίων με... υποδήματα (που θα διακινούνται από φορτηγά προς Βόρεια Ελλάδα και άλλες γειτονικές χώρες μέσω... Κάζας) αλλά και τα δεκάδες φορτηγά που αποβιβάζονται μαζικά από τα επιβατηγά/οχηματαγωγά πλοία που καταπλέουν στον Πειραιά γύρω στις 6:30 με 7:00 το πρωί και στο σύνολό τους κινούνται προς τον Κηφισό δημιουργώντας μεγάλες ανασχέσεις. Όπως αντιλαμβάνεται το Newsbomb, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας έλαβε οδηγία να επιχειρήσει συνεννόηση με τις εταιρείες τα πλοία των οποίων φτάνουν από Κρήτη στον Πειραιά γύρω στις 06:30 το πρωί, με σκοπό να πείσει τους ακτοπλόους που συνδέουν το μεγαλύτερο νησί της επικράτειας με το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας να τροποποιήσουν τα δρομολόγιά τους ώστε να δένουν στην πύλη Ε2 στις 05:30, δηλαδή περίπου μια ώρα νωρίτερα, προκειμένου να διοχετεύονται νωρίτερα στον Κηφισό.

Η πειραματική επαναλειτουργία της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθήνας-Θήβας για τα φορτηγά

Όπως πληροφορείται το Newsbomb, ένα από τα μέτρα που εξετάζεται να εφαρμοστούν είναι να διοχετεύονται φορτηγά και νταλίκες που ξεκινούν ή καταλήγουν στα κέντρα logistics στο Θριάσιο Πεδίο και τον Ασπρόπυργο προς την Στερεά και την Βόρεια Ελλάδα μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθήνας-Θήβας. Το μέτρο αναμένεται να εφαρμοστεί πιλοτικά για ένα χρονικό διάστημα ώστε να ελεγχθεί αν υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα προς την κατεύθυνση της αποσυμφόρησης του Κηφισού από την κίνηση φορτηγών μέσω της Παλαιάς Εθνικής και της... Κάζας. Παραλλήλως συζητήθηκε η μελέτη πρακτικών που θα μπορούσαν να αφορούν επιμέρους κλάδους, όπως για παράδειγμα ο αποκλεισμός του Κηφισού για container που μεταφέρουν εμπορεύματα που δεν θεωρούνται είδη πρώτης ανάγκης και η υποχρεωτική κίνηση αυτών των φορτηγών μέσω εναλλακτικών διαδρομών εκτός Κηφισού.

Η μετακίνηση των μεταφορικών από τον Ελαιώνα στη Φυλή

Το σχέδιο για μετακίνηση των μεταφορικών εταιρειών από την περιοχή του Ελαιώνα στη Φυλή έχει καθυστερήσει και στην κυβερνητική σύσκεψη που συμμετείχε προφανώς και η ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών δόθηκαν οδηγίες για επιτάχυνση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων και εκτελεστικών υπουργικών αποφάσεων που θα επιτρέψουν την ταχύτερη υλοποίησή του. Το σχέδιο είναι μεγαλεπήβολο και πολυσύνθετο, οπότε η υλοποίησή του θα είναι μια πρόκληση για όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο συνεπιβατισμός

Μεταξύ των συμμετεχόντων στη διυπουργική σύσκεψη για το κυκλοφοριακό ήταν και η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, που θα αναλάβει να τρέξει ένα ενδιαφέρον project, σε συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις. Το πιλοτικό σχέδιο λέγεται «συνεπιβατισμός» δηλαδή προσπάθεια να μετακινούνται με ένα αυτοκίνητο, δύο, τρεις ή τέσσερις εργαζόμενοι στην ίδια εταιρεία που σήμερα χρησιμοποιούν ο καθένας το δικό του μεταφορικό μέσο. «Και δύο ανθρώπους που τώρα παίρνει ο καθένας το αυτοκίνητό του να καταφέρουμε να πείσουμε να μετακινούνται με το ίδιο ΙΧ θα είναι επιτυχία» είπε στο Newsbomb αρμόδια κυβερνητική πηγή.

Από την εξίσωση για βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών δεν λείπει και το υπουργείο Εσωτερικών που αναλαμβάνει να προτείνει πιθανές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας ορισμένων δημοσίων υπηρεσιών, με τρόπο ώστε η προσέλευση των υπαλλήλων στο κέντρο να μην πραγματοποιείται στο γνωστό ωράριο 8-16:00 ή 9-17:00. Δύσκολο εγχείρημα κι αυτό, αφού θα απαιτηθεί η συναίνεση των συνδικάτων.

Τα μελλοντικά project για το κυκλοφοριακό

Το μέτρο με τα... έξυπνα φανάρια, μετά την πετυχημένη εφαρμογή του στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και σε κάποιες περιοχές στην Αθήνα, ενώ η προσδοκία είναι ότι μέχρι τέλους του 2026 θα αυξηθεί η συχνότητα των δρομολογίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Για το 2030 ή και αργότερα υπάρχει η προσδοκία για ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό παραλλήλως με δημιουργία νέων παρακαμπτηρίων οδών που ακόμη μένουν στα σκαριά.

Κι αν όλα αυτά δεν αποδώσουν, με δεδομένο ότι ο αριθμός των αυτοκινήτων έχει σχεδόν τριπλασιαστεί -ποιος ξέρει- υπάρχει πάντα και το ιαπωνικό μοντέλο, της απαγόρευσης αγοράς νέου αυτοκινήτου, εάν προηγουμένως ο επίδοξος ιδιοκτήτης δεν αποδείξει ότι διαθέτει χώρο για την στάθμευσή του...

