Συνεπιβατισμός, φορτηγά στην Κάζα, αλλαγή αφίξεων πλοίων από Κρήτη: Τα μέτρα για κυκλοφοριακό

Τι συζητήθηκε στην χθεσινή διυπουργική σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη - Γιατί αποκλείστηκε το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό από τις 7 ως τις 10 το πρωί

Μάκης Πολλάτος

Συνεπιβατισμός, φορτηγά στην Κάζα, αλλαγή αφίξεων πλοίων από Κρήτη: Τα μέτρα για κυκλοφοριακό
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το κυκλοφοριακό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που επηρεάζει την καθημερινότητα εκατομμυρίων Ελλήνων στην Αθήνα, δυσκολεύοντας κινήσεις που παλαιότερα απαιτούσαν μικρότερο χρόνο, συνδυαστικά με την επιβάρυνση της πόλης από τα πλήθη τουριστών που μετακινούνται με πούλμαν, λεωφορεία και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Τους τελευταίους μήνες, ακόμη και στο Μετρό παρατηρούνται φαινόμενα που ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν καταγραφεί: Το κλείσιμο του σταθμού στο Σύνταγμα λόγω κοσμοσυρροής και συνωστισμού που δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των επιβατών στις αποβάθρες, συνδυαστικά με τα πολύ αραιά δρομολόγια των συρμών που περνούν από κεντρικούς σταθμούς ανά 12 λεπτά, ακόμη και τις ώρες αιχμής. Κι ενώ πριν από κάποια χρόνια η μετακίνηση μέσω του Μετρό ήταν η καλύτερη λύση για την αποφυγή της ταλαιπωρίας στους δρόμους, πλέον όλο και περισσότεροι προστρέχουν στο ΙΧ για να γλυτώσουν από την σαρδελοποίηση στο Μετρό.

ΜΕΤΡΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Eurokinissi

Αποτέλεσμα, η κίνηση στους δρόμους να γίνεται αφόρητη, σχεδόν όλες τις ώρες της ημέρας αφού τα τρομακτικά μποτιλιαρίσματα τις ώρες αιχμής μετακυλίουν τα προβλήματα και στις επόμενες ώρες της ημέρας. Εάν κάποιος πριν λίγα χρόνια προέβλεπε ότι θα δημιουργούνταν μποτιλιαρίσματα εκατοντάδων μέτρων ακόμη και στην Αττική Οδό, τον μοναδικό αυτοκινητόδρομο της Αθήνας που απαιτείται η πληρωμή διοδίων, μάλλον θα άκουγε γέλια σαν αυτά με τα οποία υποδέχεται τους stand up comedians το κοινό τους.

Το άλυτο πρόβλημα του Κηφισού

Κάθε μέρα, όσοι μπαίνουν με τα αυτοκίνητά τους στον Κηφισό για να μετακινηθούν από Αφίδνες προς Πειραιά ή αντιστρόφως, γνωρίζουν ότι παίζουν κορώνα-γράμματα με την ψυχική τους υγεία. Όσα μέτρα κι αν έχουν δοκιμαστεί τον τελευταίο καιρό δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Ούτε οι γερανοί της Τροχαίας που περιμένουν σε κομβικά σημεία για να απομακρύνουν οχήματα με βλάβη λόγω των οποίων παρατηρείται ανάσχεση της κυκλοφορίας, ούτε οι αστυνομικοί μοτοσικλετιστές που ανεβοκατεβαίνουν τον Κηφισό για να εντοπίζουν γρήγορα τα προβλήματα και να επιλαμβάνονται άμεσα ρυθμίζοντας την κυκλοφορία.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΚΙΝΗΣΗ -ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Eurokinissi

Η ιδέα που διοχετεύθηκε από το υπουργείο Μεταφορών για απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών στον Κηφισό από τις 7 μέχρι τις 10 το πρωί, συζητήθηκε στην διυπουργική κλειστή σύσκεψη της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκης. Όπως ενημερώνεται το newsbomb, ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, ως πρόεδρος της κυβερνητικής επιτροπής για την εφοδιαστική αλυσίδα, μετέφερε στους συναδέλφους του και τον πρωθυπουργό ότι οι εκπρόσωποι και φορείς της αγοράς διαφωνούν πλήρως με την καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας φορτηγών στον Κηφισό από τις 7 μέχρι τις 10 το πρωί, επιχειρηματολογώντας ότι στην περίπτωση αυτή θα διαταραχθεί η ομαλή τροφοδοσία καταστημάτων, super market και επιχειρήσεων.

«Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης 7-10» αναφερόταν σε κυβερνητική ενημέρωση μετά τη διυπουργική επιτροπή, γεγονός που ερμηνεύεται ως επιτυχία του Τάκη Θεοδωρικάκου να πείσει για το αληθές των προειδοποιήσεων που δέχτηκε από «φορείς και εκπροσώπους της αγοράς». Αντιθέτως, από το πρωθυπουργικό γραφείο διοχετεύθηκε η πληροφορία ότι θα ληφθούν μέτρα μείωσης της κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε η μελέτη πρακτικών που θα μπορούσαν να αφορούν επιμέρους κλάδους, όπως για παράδειγμα ο αποκλεισμός του Κηφισού για container που μεταφέρουν εμπορεύματα που δεν θεωρούνται είδη πρώτης ανάγκης και η υποχρεωτική κίνηση αυτών των φορτηγών μέσω εναλλακτικών διαδρομών εκτός Κηφισού. Κι αν κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι στο ιδιότυπο μπρα-ντε-φερ Τάκη Θεοδωρικάκου - Κωνσταντίνου Κυρανάκη επικράτησε ο υπουργός Ανάπτυξης, θα πρέπει να συνυπολογίσουν ότι μπορεί η πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας φορτηγών στον Κηφισό για το τρίωρο 7-10 να αποκλείστηκε, όμως μελετώνται μια σειρά από μέτρα για μείωση της κίνησης των φορτηγών στον Κηφισό, τουλάχιστον τις πρώτες πρωινές ώρες.

ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ.ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Eurokinissi

Αυτό δεν αφορά μόνο τη μεταφορά φρέσκου γάλακτος (που συζητήθηκε να συνεχιστεί αδιατάρακτα μέσω του Κηφισού) και εμπορευματοκιβωτίων με... υποδήματα (που θα διακινούνται από φορτηγά προς Βόρεια Ελλάδα και άλλες γειτονικές χώρες μέσω... Κάζας) αλλά και τα δεκάδες φορτηγά που αποβιβάζονται μαζικά από τα επιβατηγά/οχηματαγωγά πλοία που καταπλέουν στον Πειραιά γύρω στις 6:30 με 7:00 το πρωί και στο σύνολό τους κινούνται προς τον Κηφισό δημιουργώντας μεγάλες ανασχέσεις. Όπως αντιλαμβάνεται το Newsbomb, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας έλαβε οδηγία να επιχειρήσει συνεννόηση με τις εταιρείες τα πλοία των οποίων φτάνουν από Κρήτη στον Πειραιά γύρω στις 06:30 το πρωί, με σκοπό να πείσει τους ακτοπλόους που συνδέουν το μεγαλύτερο νησί της επικράτειας με το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας να τροποποιήσουν τα δρομολόγιά τους ώστε να δένουν στην πύλη Ε2 στις 05:30, δηλαδή περίπου μια ώρα νωρίτερα, προκειμένου να διοχετεύονται νωρίτερα στον Κηφισό.

ΩΡΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

INTIME NEWS

Η πειραματική επαναλειτουργία της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθήνας-Θήβας για τα φορτηγά

Όπως πληροφορείται το Newsbomb, ένα από τα μέτρα που εξετάζεται να εφαρμοστούν είναι να διοχετεύονται φορτηγά και νταλίκες που ξεκινούν ή καταλήγουν στα κέντρα logistics στο Θριάσιο Πεδίο και τον Ασπρόπυργο προς την Στερεά και την Βόρεια Ελλάδα μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθήνας-Θήβας. Το μέτρο αναμένεται να εφαρμοστεί πιλοτικά για ένα χρονικό διάστημα ώστε να ελεγχθεί αν υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα προς την κατεύθυνση της αποσυμφόρησης του Κηφισού από την κίνηση φορτηγών μέσω της Παλαιάς Εθνικής και της... Κάζας. Παραλλήλως συζητήθηκε η μελέτη πρακτικών που θα μπορούσαν να αφορούν επιμέρους κλάδους, όπως για παράδειγμα ο αποκλεισμός του Κηφισού για container που μεταφέρουν εμπορεύματα που δεν θεωρούνται είδη πρώτης ανάγκης και η υποχρεωτική κίνηση αυτών των φορτηγών μέσω εναλλακτικών διαδρομών εκτός Κηφισού.

ethniki-odos.jpg

Η μετακίνηση των μεταφορικών από τον Ελαιώνα στη Φυλή

Το σχέδιο για μετακίνηση των μεταφορικών εταιρειών από την περιοχή του Ελαιώνα στη Φυλή έχει καθυστερήσει και στην κυβερνητική σύσκεψη που συμμετείχε προφανώς και η ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών δόθηκαν οδηγίες για επιτάχυνση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων και εκτελεστικών υπουργικών αποφάσεων που θα επιτρέψουν την ταχύτερη υλοποίησή του. Το σχέδιο είναι μεγαλεπήβολο και πολυσύνθετο, οπότε η υλοποίησή του θα είναι μια πρόκληση για όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο συνεπιβατισμός

Μεταξύ των συμμετεχόντων στη διυπουργική σύσκεψη για το κυκλοφοριακό ήταν και η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, που θα αναλάβει να τρέξει ένα ενδιαφέρον project, σε συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις. Το πιλοτικό σχέδιο λέγεται «συνεπιβατισμός» δηλαδή προσπάθεια να μετακινούνται με ένα αυτοκίνητο, δύο, τρεις ή τέσσερις εργαζόμενοι στην ίδια εταιρεία που σήμερα χρησιμοποιούν ο καθένας το δικό του μεταφορικό μέσο. «Και δύο ανθρώπους που τώρα παίρνει ο καθένας το αυτοκίνητό του να καταφέρουμε να πείσουμε να μετακινούνται με το ίδιο ΙΧ θα είναι επιτυχία» είπε στο Newsbomb αρμόδια κυβερνητική πηγή.

kinisi-oximata-2.jpg

Unsplash

Από την εξίσωση για βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών δεν λείπει και το υπουργείο Εσωτερικών που αναλαμβάνει να προτείνει πιθανές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας ορισμένων δημοσίων υπηρεσιών, με τρόπο ώστε η προσέλευση των υπαλλήλων στο κέντρο να μην πραγματοποιείται στο γνωστό ωράριο 8-16:00 ή 9-17:00. Δύσκολο εγχείρημα κι αυτό, αφού θα απαιτηθεί η συναίνεση των συνδικάτων.

Τα μελλοντικά project για το κυκλοφοριακό

Το μέτρο με τα... έξυπνα φανάρια, μετά την πετυχημένη εφαρμογή του στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και σε κάποιες περιοχές στην Αθήνα, ενώ η προσδοκία είναι ότι μέχρι τέλους του 2026 θα αυξηθεί η συχνότητα των δρομολογίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Για το 2030 ή και αργότερα υπάρχει η προσδοκία για ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό παραλλήλως με δημιουργία νέων παρακαμπτηρίων οδών που ακόμη μένουν στα σκαριά.

Κι αν όλα αυτά δεν αποδώσουν, με δεδομένο ότι ο αριθμός των αυτοκινήτων έχει σχεδόν τριπλασιαστεί -ποιος ξέρει- υπάρχει πάντα και το ιαπωνικό μοντέλο, της απαγόρευσης αγοράς νέου αυτοκινήτου, εάν προηγουμένως ο επίδοξος ιδιοκτήτης δεν αποδείξει ότι διαθέτει χώρο για την στάθμευσή του...

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θερμό επεισόδιο» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Λαζαρίδη - Η παρέμβαση Γεραπετρίτη και η «πράσινη» απαίτηση για παραίτηση

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Ιανουαρίου

06:52LIFESTYLE

Θρυλικοί ρόλοι σειρών άλλαξαν χέρια και έγραψαν ιστορία

06:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινά σήμερα το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ - Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ θα γίνει δυνατό, σταθερό έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Τελευταία πράξη στη League Phase με το μυαλό στους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Το «φλερτ» της Κίνας με τη Δύση εκνευρίζει την Ουάσινγκτον – Πώς αλλάζουν οι γεωπολιτικές ισορροπίες

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις διορθώσεις στο Ε9 - Οι 8 «παγίδες»

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Αγώνας δρόμου» για τις νέες ταυτότητες: Εξαντλημένα τα ραντεβού έως και για έξι μήνες

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Έρχεται νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών - Ο «χάρτης» των ανατιμήσεων του Ιανουαρίου

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση επιφυλακής η Γλυφάδα ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας - Δοκιμάζονται οι αντοχές των υποδομών

06:16ΕΘΝΙΚΑ

Νέο τουρκικό βιβλίο για τα Ίμια: «Δεν πυροβολήσαμε ποτέ το ελληνικό ελικόπτερο, δεν θέλουμε πόλεμο»

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Μαξίμου βλέπει fake news για τα εργατικά δυστυχήματα: Κόμματα και ΜΜΕ κάνουν καριέρα στις τραγωδίες

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Συνεπιβατισμός, αλλαγή στα δρομολόγια από Κρήτη και... Κάζα για φορτηγά - Τα νέα μέτρα για μικρότερα μποτιλιαρίσματα και Κηφισό

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Οι 3 σοβαρές παραλείψεις ασφαλείας - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Η εκδρομή που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της - Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Πορτοκαλί προειδοποίηση» για καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Στο επίκεντρο της «Kristin» και η Αττική – Έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (52η κλήρωση)

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Νίγηρας: Αναφορές για πυροβολισμούς και εκρήξεις στην πρωτεύουσα Νιαμέι – Διάψευση της επίθεσης και… σύλληψη τρομοκρατών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Η εκδρομή που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της - Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Συνεπιβατισμός, αλλαγή στα δρομολόγια από Κρήτη και... Κάζα για φορτηγά - Τα νέα μέτρα για μικρότερα μποτιλιαρίσματα και Κηφισό

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Πορτοκαλί προειδοποίηση» για καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Στο επίκεντρο της «Kristin» και η Αττική – Έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

22:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεσογειακός κυκλώνας φέρνει νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Οι 3 σοβαρές παραλείψεις ασφαλείας - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες

23:10ΥΓΕΙΑ

Πάρκινσον: 4 πρόωρα συμπτώματα πριν τη διάγνωση

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας φέρνει η Kristin - «Βουτάει» ο υδράργυρος

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν έχει παραδοθεί από το καλοκαίρι το πόρισμα ελέγχου ασφάλειας στο εργοστάσιο

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Αγώνας δρόμου» για τις νέες ταυτότητες: Εξαντλημένα τα ραντεβού έως και για έξι μήνες

06:16ΕΘΝΙΚΑ

Νέο τουρκικό βιβλίο για τα Ίμια: «Δεν πυροβολήσαμε ποτέ το ελληνικό ελικόπτερο, δεν θέλουμε πόλεμο»

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιστώ: Αγέλη λύκων ψάχνει τροφή σε Πανόραμα και Θέρμη – Τι να κάνετε σε περίπτωση συνάντησης

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Επίθεση Ρουβίκωνα με συνθήματα στο σπίτι του ιδιοκτήτη - Βίντεο

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

03:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα άγριας ληστείας 16χρονος στα Κάτω Πατήσια – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2 - Πρόκριση στην Ολλανδία

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

12:59WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γιγαντιαία τρύπα στον ωκεανό γεμάτη με 1.700 μυστηριώδεις ιούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ