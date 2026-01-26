Χρυσοχοΐδης για κυκλοφοριακό: Έρχονται νέα drones που θα επιχειρούν και όταν βρέχει

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη στάθηκε στις νέες πρωτοβουλίες για την πιο αποτελεσματική διαχείριση του κυκλοφοριακού

Για χιλιάδες οδηγούς στην Αττική, η καθημερινή μετακίνηση έχει μετατραπεί σε εφιάλτη. Ο Κηφισός, η Κηφισίας, η Αττική Οδός, η Λεωφόρος Σχιστού, το κέντρο της Αθήνας και άλλοι βασικοί δρόμοι στο Λεκανοπέδιο συχνά θυμίζουν… πάρκινγκ, με μποτιλιάρισμα που διαρκεί ώρες και καθυστερήσεις που δοκιμάζουν την υπομονή των πολιτών.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε για νέες παρεμβάσεις με στόχο την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, τονίζοντας ότι σε περίπου έναν μήνα θα τεθούν σε λειτουργία νέα drones, ικανά να επιχειρούν ακόμη και με βροχή, δίνοντας ζωντανή εικόνα της κίνησης. Τα υπάρχοντα drones, όπως σημείωσε, καθηλώνονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

Παράλληλα, στον Κηφισό κάθε ώρα θα περιπολεί μία μοτοσυκλέτα της Ελληνικής Αστυνομίας ανά ρεύμα κυκλοφορίας, προσφέροντας ζωντανή ενημέρωση για την κατάσταση στους δρόμους, με στόχο την ταχύτερη και ασφαλέστερη ροή των οχημάτων. Στο Σχιστό, όπως τόνισε, η κατάσταση φτάνει συχνά στα όρια του χάους, με τον υπουργό να κάνει λόγο για μία «κόλαση».

Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη την Τετάρτη (28/01)

Ο κ. Χρυσοχοΐδης γνωστοποίησε στη συνέχεια ότι την προσεχή Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για να συζητηθούν και να ληφθούν μέτρα για την κατάσταση που επικρατεί στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Πρεμιέρα για τις «έξυπνες κάμερες» – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το σύστημα των «έξυπνων καμερών» στους δρόμους της Αττικής, που πλέον λειτουργεί με τη σφραγίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, θα καταγράφει αυτόματα τις παραβάσεις και θα αποστέλλει τα πρόστιμα απευθείας στους ιδιοκτήτες των οχημάτων, καταργώντας την ανάγκη για επιτόπιο έλεγχο από αστυνομικά όργανα.

Η «ακτινογραφία» των ελέγχων – Από το κόκκινο φανάρι έως το κινητό

Η επιχείρηση αστυνόμευσης θα εξελιχθεί σε δύο επίπεδα:

  1. Οι 8 «έξυπνες» κάμερες: Πρόκειται για συστήματα υψηλής τεχνολογίας που καταγράφουν ένα ευρύ φάσμα παραβάσεων, όπως τη μη χρήση ζώνης ή κράνους, την υπερβολική ταχύτητα και την παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου.

  2. Οι 388 κάμερες της περιφέρειας: Σταδιακά, μέχρι τον Ιούνιο, θα τεθούν σε λειτουργία συνολικά 388 κάμερες σε όλη την Αττική, οι οποίες επικεντρώνονται αποκλειστικά στην παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη.

Τέλος στα «δανεικά» διπλώματα και τις δικαιολογίες

Το νέο σύστημα βάζει οριστικό τέλος στη δυνατότητα των παραβατών να ισχυρίζονται ότι το όχημα οδηγούσε κάποιος υπερήλικας συγγενής για να αποφύγουν τις κυρώσεις.

Οι κάμερες διαθέτουν τη δυνατότητα να καταγράφουν το πρόσωπο του οδηγού, θολώνοντας αυτόματα την υπόλοιπη φωτογραφία για λόγους προσωπικών δεδομένων, καθιστώντας την ταυτοποίηση αδιαμφισβήτητη.

Πώς θα ενημερώνονται οι παραβάτες

Η διαδικασία βεβαίωσης γίνεται ψηφιακά και σε πραγματικό χρόνο:

  • Ενημέρωση με SMS: Αρχικά, οι οδηγοί θα λαμβάνουν μήνυμα στο κινητό τους μέσω της πιλοτικής πλατφόρμας της Τροχαίας Αττικής.

  • Πρόσβαση σε video: Από το Πάσχα, με την πλήρη ενεργοποίηση του ενιαίου συστήματος, οι πολίτες θα μπορούν να εισέρχονται σε ειδική πλατφόρμα και να βλέπουν το βίντεο της παράβασης.

  • Ταχυδρομική αποστολή: Για όσους δεν έχουν δηλωμένο κινητό, η ενημέρωση θα συνεχίσει να γίνεται με την κλασική επιστολή στη διεύθυνση κατοικίας.

Τα «τσουχτερά» πρόστιμα

Οι κυρώσεις είναι αυστηρές και προβλέπουν:

  • Χρήση κινητού: 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες.

  • Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη: 700 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.

Οι οκτώ παραβάσεις

Το σύστημα παρακολουθεί και αξιολογεί:

  1. Υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

  2. Παραβίαση κόκκινου.

  3. Παράνομη στάση / στάθμευση.

  4. Χρήση κινητού εν κινήσει.

  5. Μη χρήση ζώνης / κράνους.

  6. Κυκλοφορία σε λεωφορειόδρομο.

  7. Κίνηση στη ΛΕΑ.

  8. Παραποίηση / απόκρυψη πινακίδας.

