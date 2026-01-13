Έξυπνες κάμερες: Σε πλήρη λειτουργία τις επόμενες ημέρες - Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα

Για τις κάμερες νέας τεχνολογίας που εντοπίζουν τις τροχαίες παραβάσεις μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου 

Newsbomb

Έξυπνες κάμερες: Σε πλήρη λειτουργία τις επόμενες ημέρες - Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις κάμερες της νέας τεχνολογίας που εντοπίζουν τροχαίες παραβάσεις και στα πρόστιμα που θα επιβάλλονται, βάσει της αξιοποίησης στοιχείων, αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

«’Εχει γίνει χαμός με τις κάμερες και καλώς έχει γίνει χαμός με τις κάμερες, διότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι χάνουμε φίλους, συγγενείς, χάνονται πολίτες στους δρόμους και ότι οι κάμερες είναι εμφανείς και το ότι υπάρχουν και εφαρμογές οι οποίες δείχνουν πού είναι οι κάμερες, προσωπικά εμένα δεν με πειράζει καθόλου, γιατί σκοπός δεν είναι να κόψουμε κλήσεις. Ο σκοπός είναι να καταλάβουν οι πολίτες ότι υπάρχουν κάμερες, οι οποίες γράφουνε, οι οποίες μπορούν να δουν ότι περνάμε με κόκκινο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

«Οι κάμερες είναι σε λειτουργία, μέσα στις επόμενες μέρες θα έρθουν και οι πρώτες κλήσεις από τις κάμερες αυτές από το πιλοτικό σύστημα το οποίο έχει φτιάξει η τροχαία της Αθήνας σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Μεταφορών. Συνεπώς δεν περνάμε με κόκκινο, δεν οδηγούμε με το κινητό στο χέρι. Έχουμε δει φωτογραφίες από κάποιες από τις κάμερες αυτές. Άρα οι κάμερες είναι εκεί, οι κάμερες γράφουν. Να σταματήσουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία μπορούν να αποβούν μοιραία για ανθρώπινες ζωές», πρόσθεσε ο κ. Παπαστεργίου.

Συνέχισε λέγοντας: «Μέχρι το καλοκαίρι θα έχουν μπει περισσότερες. Θα έχει ολοκληρώσει η Περιφέρεια Αττικής το σύνολο των καμερών, τις 388 κάμερες. Θα έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για τις κάμερες που βάζουμε με τεχνητή νοημοσύνη και τις κάμερες που το υπουργείο Μεταφορών βάζει στα λεωφορεία. Και το βασικό είναι ότι θα έχει ολοκληρωθεί και το πληροφοριακό σύστημα. Γιατί η καρδιά του συστήματος, είναι ένα σύστημα το οποίο θα παίρνει αμέσως τη φωτογραφία και θα σου έρχεται στο κινητό σου, στο wallet μια ειδοποίηση, θα υπάρχει μήνυμα ότι ελέγχεται για παράβαση. Όσοι δεν τα πάνε καλά με τη τεχνολογία, ακολουθείται ο κλασικός δηλαδή έγχαρτος τρόπος. Να διευκρινίσω κατ’ αρχάς ότι με το πιλοτικό της Τροχαίας και σήμερα με SMS σε ειδοποιούν για κλήση, αλλά αυτό θα επεκταθεί και θα γίνει πολύ πιο χρηστικό με το νέο ενιαίο σύστημα που θα βλέπεις και τη φωτογραφία ή το βίντεο της παράβασης, θα κάνεις την ένστασή σου ηλεκτρονικά».

Πότε θα έρχονται οι κλήσεις

Ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε πως: «Μέχρι το τέλος του μήνα θα ξεκινήσουμε να τροφοδοτούμε το πιλοτικό της τροχαίας της Αθήνας, με κλήσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί από τις έξυπνες κάμερες. Ο σκοπός είναι οι κλήσεις να έρχονται την ίδια μέρα. Γιατί το πρόβλημα δεν ήταν μόνο ότι δεν υπήρχαν κάμερες, ή υπήρχαν κάμερες οι οποίες δεν λειτουργούσαν και οι οποίες κλήσεις ερχόντουσαν μετά από μήνες ή και χρόνια και μάλιστα το σωστό διάστημα ήταν χρόνια, μετά από χρόνια έρχονταν οι κλήσεις».

«Πλέον συντομεύουν πάρα πολύ αυτό το διάστημα, με το νέο πληροφοριακό σύστημα, ο σκοπός είναι να έρχονται την ίδια μέρα οι κλήσεις. Υπάρχουν 13 ημέρες περιθώριο για ένσταση. Βέβαια θα μπορούμε με το νέο πληροφοριακό σύστημα να βλέπουμε και τη φωτογραφία, αλλά και ένα πολύ σύντομο βίντεο την ώρα που περνάμε με το κόκκινο, για παράδειγμα ή την ώρα που μιλάμε στο κινητό. Ο σκοπός είναι να μην περάσω με κόκκινο γιατί διαβάζω διάφορα ότι φορομπηχτικό μέτρο μην περνάτε με κόκκινο. Τόσο ξεκάθαρα, έχουμε 15.000 παραβάσεις, μετρήσαμε από τις οκτώ αυτές κάμερες που βάλαμε μέσα σε 15 – 20 μέρες, 15.000 παραβάσεις, για το κόκκινο. 15.000 φορές πολίτες οι οποίοι βιάζονταν, γιατί όλοι βιαζόμαστε, ξαφνικά περνάνε με κόκκινο. Την ώρα που κάποιος πολίτης πάει να περάσει με πράσινο κανονικά. 15.000 δυνητικές συγκρούσεις και μάλιστα θα μπορούσαν να ήταν και θανάσιμες», πρόσθεσε ο υπουργός.

road-camera.jpg

Unsplash

Το κινητό και το «πορτοκαλί» στα φανάρια

O υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε πως: «Για το κινητό επίσης έχουμε φτάσει σε χιλιάδες παραβάσεις. Μια παράβαση που είναι πιο δύσκολη να την πιάσεις, έχει να κάνει λίγο με τη γωνία της κάμερας, με το φωτισμό εκείνη την ώρα, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι παραβάσεις στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές, σε μια χρονιά που το 2025 είχαμε 22% μείωση των τροχαίων.

Πρέπει να το πούμε αυτό ότι χάρη σε προσπάθειες που έχουν γίνει χάρη στα νέα οδικά δίκτυα με τελευταίο το Πάτρα – Πύργος που η κυβέρνηση μας έχει παραδώσει και βέβαια σε όλη την πολιτική με τον νέο ΚΟΚ και τις κάμερες και την κουβέντα για τις κάμερες και τη τοποθέτηση καμερών είχαμε 22%, περίπου, 200 λιγότεροι άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Ο ΚΟΚ είναι πολύ συγκεκριμένος, λέει ότι το πορτοκαλί δεν περνάς, εκτός και αν έχεις αναπτύξει τέτοια ταχύτητα που δεν μπορείς να σταματήσεις. Με πορτοκαλί δεν σε γράφει η κάμερα, απλά όταν βλέπεις πορτοκαλί πρέπει να σταματήσεις. Θα πρέπει σε όλα αυτά να καταλάβουμε και την ευθύνη που έχουμε όταν είμαστε στο τιμόνι, που καλό θα είναι να εντοπίσουμε νωρίς το πορτοκαλί και εμείς και οι υπόλοιποι οδηγοί.

Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση την ώρα αυτή, το εννοεί και με τα μέτρα για τις κάμερες και με τα μέτρα για τον ΚΟΚ και με τα μέτρα για την κατανάλωση αλκοόλ. Σε χιλιάδες ελέγχους που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα από την Ελληνική Αστυνομία, φαίνεται ξεκάθαρα ότι εκεί που υπάρχει η βούληση υπάρχει και αποτέλεσμα».

Νέες εφαρμογές

Ως προς νέες εφαρμογές στο wallet, είπε πως θα αφορούν επαγγελματικές ιδιότητες, ο κ. Παπαστεργίου είπε ότι αυτές θα είναι: «Είμαι δικηγόρος, είμαι γιατρός, είμαι μηχανικός, είμαι δημοσιογράφος. Ειδικά για κάποιες κατηγορίες, δικηγόροι και γιατροί είναι πολύ χρήσιμο να έχουν την απόδειξη σε ψηφιακό σε ψηφιακή μορφή στον ρόλο τους και πολύ σημαντικά έργα για τη δικαιοσύνη και την υγεία μέσα στην εβδομάδα θα δείτε την παρουσίαση μιας πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας που το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αναλάβει για τον δικαστικό φάκελο και το Υπουργείο Ψηφιακής υλοποίησε. Και συνεχίζουμε την πολύ σημαντική δουλειά που κάνουμε στην Υγεία με το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου όντως να περάσουμε τη δημόσια υγεία σε ένα επόμενο στάδιο, όπου η ψηφιακή καταγραφή και τα ψηφιακά εργαλεία θα βοηθήσουν τους πολίτες να εξυπηρετούνται καλύτερα. Έχουμε ιατρικό φάκελο, δηλαδή ψηφιακό και πλέον αποκτάμε και δικαστικό φάκελο, αποκτάμε τη δυνατότητα οι δικηγόροι, αλλά και οι δικαστικοί να κάνουν τη δουλειά τους πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο άμεσα».

Τέλος, ο κ. Παπαστεργίου σχολίασε πως: «Είμαστε εδώ για να εξηγήσουμε οτιδήποτε. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι δίκαιο. Την κλήση την κόβει άνθρωπος, δεν την κόβει τεχνητή νοημοσύνη. Άρα μπορεί να κατανοήσει ότι από πίσω υπήρχε ένα ασθενοφόρο γιατί είναι οι πολύ κλασικές ερωτήσεις που μας κάνουν ή ότι μπορεί να υπήρχε κίνηση στην διασταύρωση, οπότε έμεινε ένα αυτοκίνητο πάνω στην γραμμή. Δεν θα έπρεπε να μείνει, αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να μην περνάς με κόκκινο όταν το κόκκινο έχει ανάψει. Ήδη περίπου 500 κάμερες που κάνουν τη δουλειά για τη ρύθμιση της κίνησης εδώ και αρκετά χρόνια. Οι συγκεκριμένες κάμερες είναι κάμερες οι οποίες ελέγχουν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:56ΕΘΝΙΚΑ

Κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις: 372 λιγότεροι Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι βαθμοί των άλλων Κλάδων

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πύργο: Επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι και μετά προσπάθησε να αυτοκτονήσει

17:46ΚΟΣΜΟΣ

«Δουλεύουμε στο παρασκήνιο»: Πώς ο Ρούτε συνέδεσε τη Γροιλανδία με συζητήσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: «Οι απειλές των ΗΠΑ προς το Ιράν είναι απαράδεκτες»

17:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Σλοβενία – Ελλάδα | Πότε είναι ο «τελικός» με Κροατία

17:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ιστορική χρονιά για το ΤΖΟΚΕΡ: 8 μεγάλοι νικητές μοιράστηκαν πάνω από 71 εκατ. ευρώ

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καβγάς -live- Μαρκόπουλου με αγρότη: «Έχετε καταλάβει ότι μιλάτε με βουλευτή;» - «Άμα θέλετε τετ-α-τετ να τα πούμε...»

17:31ΕΘΝΙΚΑ

Νέες παραβιάσεις από τουρκικά F-16 στο Αιγαίο

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Έξυπνες κάμερες: Σε πλήρη λειτουργία τις επόμενες ημέρες - Τα πρόστιμα, το κινητό και το «πορτοκαλί» στα φανάρια

17:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Η Ελλάδα έκανε το χρέος της και πάει σε «τελικό» πρωτιάς με την Κροατία

17:15ΥΓΕΙΑ

Η Δήμητρα Κατσαφάδου δωρίζει 5 εκατ. ευρώ στο «Λαϊκό» για ανακαίνιση ογκολογικής μονάδας ημερήσιας νοσηλείας που θα φέρει το όνομά της

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νεκρή η σερβιτόρα με το κράνος και τα βεγγαλικά -Ποια ήταν η Cyane Panine

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Από την αιχμαλωσία στην ελευθερία: Η συγκινητική επιστροφή ενός ουρακοτάγκου στη ζούγκλα του Βόρνεο

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Ιρανούς: Συνεχίστε τις διαδηλώσεις - Η βοήθεια είναι καθ' οδόν - «Θα πληρώσουν βαρύ τίμημα»

16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Αποκωδικοποιήθηκε το viral απόσπασμα από τις «Χρυσές Σφαίρες» - Τι συζητούσε πραγματικά και με ποιον

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Είναι το X εκτός λειτουργίας; Προβλήματα παγκόσμιας πρόσβασης

16:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου από το Ριάντ: Τα κρίσιμα ορυκτά «κλειδί» για ΑΙ, ενέργεια και ανταγωνιστικότητα

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Το «Σύνδρομο της Αβάνας»: Πρώην Ελληνοαμερικανός πράκτορας της CIA αποκάλυψε τι παράξενο του συνέβη

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την άφιξή της στου Ζωγράφου - Καρέ-καρέ οι τελευταίες της κινήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Έξυπνες κάμερες: Σε πλήρη λειτουργία τις επόμενες ημέρες - Τα πρόστιμα, το κινητό και το «πορτοκαλί» στα φανάρια

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νεκρή η σερβιτόρα με το κράνος και τα βεγγαλικά -Ποια ήταν η Cyane Panine

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

17:15ΥΓΕΙΑ

Η Δήμητρα Κατσαφάδου δωρίζει 5 εκατ. ευρώ στο «Λαϊκό» για ανακαίνιση ογκολογικής μονάδας ημερήσιας νοσηλείας που θα φέρει το όνομά της

15:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα του πρωθυπουργού στη συνάντηση με τους αγρότες: Τις εξελίξεις διαμορφώνουν οι παρόντες, όχι οι απόντες

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Ερφάν Σολτάνι: Από τους φλεγόμενους δρόμους της Τεχεράνης στην αγχόνη - Αύριο η πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή από το καθεστώς Χαμενεΐ

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Οι Αρχές εντόπισαν μέσω καμερών την 16χρονη στη Θηβών

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καβγάς -live- Μαρκόπουλου με αγρότη: «Έχετε καταλάβει ότι μιλάτε με βουλευτή;» - «Άμα θέλετε τετ-α-τετ να τα πούμε...»

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την άφιξή της στου Ζωγράφου - Καρέ-καρέ οι τελευταίες της κινήσεις

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Ιρανούς: Συνεχίστε τις διαδηλώσεις - Η βοήθεια είναι καθ' οδόν - «Θα πληρώσουν βαρύ τίμημα»

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: «Οι απειλές των ΗΠΑ προς το Ιράν είναι απαράδεκτες»

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Πορεία στο υπουργείο Μεταφορών

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πύργο: Επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι και μετά προσπάθησε να αυτοκτονήσει

14:52LIFESTYLE

Τζίμης Πανούσης: «Δεκαπέντε χιλιάδες και μία, στραβάδια απολύομαι» σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

07:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Φρίκη δίχως τέλος - Ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά τον 17χρονο Άγγελο πριν φτάσει σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ