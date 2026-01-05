Από την Τρίτη ξεκινούν οι φορητές κάμερες σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές του κέντρου Αθήνας
Εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων
Η Ελληνική Αστυνομία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει φορητές κάμερες σώματος για να παρακολουθεί και καταγράφει δραστηριότητες ώστε να αποτρέπει και να αντιμετωπίζει εγκληματικές ενέργειες σε συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας.
Αυτό θα ξεκινήσει από 06:00 της Τρίτης 6 Ιανουαρίου 2026 έως 06:00 της Τρίτης 13 Ιανουαρίου 2026, από ειδικές ομάδες της Ο.Π.Κ.Ε. – Ο.Ε.Δ., σε συντονισμό με τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.
Οι περιοχές που θα καλύπτονται είναι συγκεκριμένα τμήματα των:
- Εξαρχείων
- Ομονοίας
- Κολωνού
- Κυψέλης
- Αγίου Παντελεήμονα
- Συντάγματος
- Ακροπόλεως
