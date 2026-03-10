Μέση Ανατολή: Οι νεκροί σε κάθε χώρα – Ο απολογισμός από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος

Ο αριθμός των νεκρών ανά εμπλεκόμενη χώρα

Newsbomb

Μέση Ανατολή: Οι νεκροί σε κάθε χώρα – Ο απολογισμός από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος

Συγγενείς ενός άνδρα που σκοτώθηκε σε μια αμερικανο-ισραηλινή επίθεση θρηνούν στον τάφο του, σε νεκροταφείο στην Τεχεράνη, Ιράν, Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εκατοντάδες νεκροί, κυρίως σε Ιράν και Λίβανο, όπως επίσης και στις χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και στρατιωτικό προσωπικό και έχουν εμπλακεί στις εχθροπραξίες είναι ο απολογισμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ακολουθούν οι αριθμοί των νεκρών όπως τους έχει ανακοινώσει κάθε μία χώρα μέχρι σήμερα, 9 Μαρτίου, χωρίς να είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν:

Ιράν

Τουλάχιστον 1.230 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 175 μαθήτριες από πλήγμα πυραύλου κατά σχολείου στην πόλη Μινάμπ κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου, σύμφωνα με την ιρανική ερυθρά Ημισέληνο.

Δεν είναι σαφές αν στον απολογισμό περιλαμβάνονται οι απώλειες μεταξύ των μελών του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 104 ναυτικοί σκοτώθηκαν κατά τον τορπιλισμό ιρανικού πολεμικού πλοίου από αμερικανικό υποβρύχιο ανοικτά της Σρι Λάνκα την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτοί οι θάνατοι δεν περιλαμβάνονται στον απολογισμό που δημοσίευσε η Ερυθρά Ημισέληνος.

Λίβανος

Τουλάχιστον 486 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Ιράκ

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την ιρακινή αστυνομία και πηγές των υπηρεσιών υγείας. Ενας διοικητής της Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ, οργάνωσης ομπρέλας που περιλαμβάνει όλες τις ένοπλες φιλοϊρανικές οργανώσεις, σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα κατά του οχήματος στο οποίο επέβαινε στις 5 Μαρτίου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον νότιο Λίβανο από την επανάληψη των συγκρούσεων με την Χεζμπολάχ την περασμένη εβδομάδα, όταν η ένοπλη οργάνωση επετέθη κατά του Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς το Ιράν.

Έντεκα πολίτες έχουν σκοτωθεί ανάμεσά τους εννέα άνθρωποι από ιρανική πυραυλική επίθεση στην πόλη Μπέιτ Σεμές κοντά στην Ιερουσαλήμ την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με την υπηρεσία Magen David Adom.

Ηνωμένες Πολιτείες

Επτά αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν εν υπηρεσία κατά τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Συρία

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε κτίριο στην πόλη Σουέιντα της νότιας Συρίας στις 28 Φεβρουαρίου, μετέδωσε το πρακτορείο SANA.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Σαουδική Αραβία

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βλήμα έπεσε σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Αλ-Χαρζ, νοτιοανατολικά του Ριαντ.

Μπαχρέιν

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο χωριστές ιρανικές επιθέσεις, η τελευταία από τις οποίες έπληξε κτίριο κατοικιών στην πρωτεύουσα Μανάμα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Κουβέιτ

Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν κατά τις ιρανικές επιθέσεις κατά της χώρας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Δύο υπάλληλοι του υπουργείου Εσωτερικών και δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν επίσης εν ώρα υπηρεσίας, ανακοίνωσε ο στρατός.

Ομάν

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν βλήμα χτύπησε το υπό σημαία νήσων Μάρσαλ τάνκερ MKD VYOM ανοικτά του Μουσκάτ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:32ΚΟΣΜΟΣ

«Τεράστιο» πλοίο στέλνουν οι Βρετανοί: Τι θα κάνει το RFA Lyme Bay στη Μεσόγειο

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Κάνατε την Ελλάδα μόνιμη κατασκήνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

12:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Η βενζίνη είναι ακόμη φθηνή» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος των βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης ενώ οι τιμές στα καύσιμα καλπάζουν

12:28ΥΓΕΙΑ

Η ημικρανία μπαίνει στη συζήτηση για τη δημόσια υγεία - Τα δεδομένα για την Ελλάδα

12:27LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η αντίδραση μετά τις φήμες για κρίση στη σχέση της με τον ΣΚΑΪ

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Για τον κουμπάρο σας δεν είπατε» - Ανδρουλάκης: «Πίσω από την πλάτη μου δεν πήρε ούτε ένα ευρώ κανένας»

12:22ΕΛΛΑΔΑ

The Fiction Athens: Το νέο boutique ξενοδοχείο για business & leisure άνοιξε τις πόρτες του!

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο απολογισμός των νεκρών από την ημέρα που ξεκίνησε ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή

12:17ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ

12:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Αυτός σφυρίζει το Παναθηναϊκός - Μπέτις

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για ασέλγεια στην 6χρονη ανιψιά του

11:59LIFESTYLE

Όσκαρ 2026: Γιατί τα μεγάλα φαβορί, Σαλαμέ και Μπάκλεϊ, κινδυνεύουν να χάσουν λόγω των δηλώσεών τους για την όπερα, το μπαλέτο και τις γάτες

11:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Aramco προειδοποιεί: Καταστροφικές οι συνέπειες, εάν συνεχιστεί το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοϊδης για πιθανά χτυπήματα στην Ελλάδα λόγω Ιράν: Η χώρα μας δεν φιλοξενεί ύποπτα πρόσωπα

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βολές Δούκα για τη διεύρυνση: «Φρύδην μίγδην», χωρίς κανόνες - Φτάσαμε να ανακοινώσουμε Πελεγρίνη

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Al Jazeera: Ο «Τέταρτος Διάδοχος» και η «Μωσαϊκή Άμυνα» - Το δόγμα του Ιράν για έναν μακροχρόνιο πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να στείλει και δεύτερο πλοίο στη Μεσόγειο

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιτροπή Διεύρυνσης ΠΑΣΟΚ: Δεύτερη γκάφα - Μετά τον Κορακάκη, διαψεύδει τη συμμετοχή του και ο συγγραφέας Μιχάλης Πατεντάλης

11:10ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέος πρόεδρος στο ΙΦΕΤ ο Διομήδης Λυμπέρης

11:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Το μήνυμα Μαρινάκη για τα 101 χρόνια ιστορίας - «Να γράφουμε νέες χρυσές σελίδες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:17ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ

22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει η ίδια εκφοβισμό με επιστολή στο υπουργείο πριν την παραπέμψουν σε επιτροπή - Έφτασε στη Βουλή η υπόθεση

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Από 1η Απριλίου ξεκινά η προθεσμία καθαρισμού - Τι αλλάζει από φέτος

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για ασέλγεια στην 6χρονη ανιψιά του

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Πόλη στην Κίνα κατασκεύασε το μεγαλύτερο σύστημα με κυλιόμενες σκάλες εξωτερικού χώρου

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Η «μάχη» των Patriot: Μετά τους ελληνικούς στην Κάρπαθο, το ΝΑΤΟ δίνει το ίδιο αντιαεροπορικό σύστημα στην Τουρκία

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοϊδης για πιθανά χτυπήματα στην Ελλάδα λόγω Ιράν: Η χώρα μας δεν φιλοξενεί ύποπτα πρόσωπα

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Τσελίκ: «Χρειαζόμαστε μόνο 5-6 λεπτά» - Τι είπε για τους Patriot στην Κάρπαθο

10:08LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Sold out συναυλία στο Σικάγο - Οι στιγμές που ξεχώρισαν και η συγκινητική αφιέρωση στον αδελφό του

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πληροφορίες ότι το Ισραήλ χτύπησε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη

11:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Aramco προειδοποιεί: Καταστροφικές οι συνέπειες, εάν συνεχιστεί το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προηγείται με 34,1% η ΝΔ - 3 στους 4 λένε «ναι» στη στρατιωτική στήριξη της Κύπρου

10:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μιχαηλίδου: 2.300 σπίτια θα φτιαχτούν σε στρατόπεδα - Πότε ξεκινούν οι «Νταντάδες της γειτονιάς»

17:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Δεν έχουμε πρόθεση να στείλουμε πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Πιέζουν τον Τραμπ να βρει την έξοδο κινδύνου από το Ιράν εν όψει των εκλογών - Οι φήμες περί διαφωνίας με τον αντιπρόεδρο Βανς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ