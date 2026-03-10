Aramco: Καταστροφικές οι συνέπειες, εάν συνεχιστεί το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ

Ο CEO του μεγαλύτερου εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο τόνισε πως η κρίση έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα

Newsbomb

Aramco: Καταστροφικές οι συνέπειες, εάν συνεχιστεί το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ

Βρετανικό τάνκερ πλέει στον Περσικό Κόλπο και δίπλα του βρίσκεται ταχύπλοο του Ναυτικού του Ιράν

Tasnim News Agency
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για «καταστροφικές συνέπειες» στην αγορά πετρελαίου εάν πόλεμος στο Ιράν συνεχίσει να διαταράσσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας και κορυφαίος εξαγωγέας στον κόσμο, Aramco.

Ο CEO στης Aramco Αμίν Νάσερ μιλώντας σε δημοσιογράφους σημείωσε πως ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκάλεσε προβλήματα στον τομέα της ναυτιλίας και των ασφαλίσεων και κινδυνεύει να έχει σοβαρές επιπτώσεις στις αεροπορικές μεταφορές, τη γεωργία, την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλους τομείς.

Να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Ο ίδιος παρατήρησε ότι τα παγκόσμια αποθέματα σε πετρέλαιο βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών προσθέτοντας ότι είναι κρίσιμο να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση από τα Στενά.

«Θα υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες για τις παγκόσμιες πετρελαϊκές αγορές και, όσο περισσότερο διαρκεί η αναστάτωση, τόσο πιο δραστικές θα είναι οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία», τόνισε.

Ο Νάσερ είπε εξάλλου ότι μια μικρή πυρκαγιά, που ξέσπασε έπειτα από επίθεση την προηγούμενη εβδομάδα στο διυλιστήριο Ρας Τανούρα της Aramco, το μεγαλύτερο εγχώριο διυλιστήριο της εταιρείας, κατασβέστηκε γρήγορα, ενώ πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία επανεκκίνησης της εγκατάστασης.

Φρουροί της Επανάστασης: Μπλόκο σε εξαγωγές πετρελαίου προς συμμάχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης διαμήνυσε πως το καθεστώς του Ιράν δεν θα επιτρέψει εξαγωγές πετρελαίου που παράγεται στην περιοχή προς συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ και του Ισραήλ για όσο διάστημα συνεχίζεται ο πόλεμος.

«Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις (…) δεν θα επιτρέψουν την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους συμμάχους του μέχρι νεοτέρας», δήλωσε ο Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:32ΚΟΣΜΟΣ

«Τεράστιο» πλοίο στέλνουν οι Βρετανοί: Τι θα κάνει το RFA Lyme Bay στη Μεσόγειο

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Κάνατε την Ελλάδα μόνιμη κατασκήνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

12:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Η βενζίνη είναι ακόμη φθηνή» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος των βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης ενώ οι τιμές στα καύσιμα καλπάζουν

12:28ΥΓΕΙΑ

Η ημικρανία μπαίνει στη συζήτηση για τη δημόσια υγεία - Τα δεδομένα για την Ελλάδα

12:27LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η αντίδραση μετά τις φήμες για κρίση στη σχέση της με τον ΣΚΑΪ

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Για τον κουμπάρο σας δεν είπατε» - Ανδρουλάκης: «Πίσω από την πλάτη μου δεν πήρε ούτε ένα ευρώ κανένας»

12:22ΕΛΛΑΔΑ

The Fiction Athens: Το νέο boutique ξενοδοχείο για business & leisure άνοιξε τις πόρτες του!

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο απολογισμός των νεκρών από την ημέρα που ξεκίνησε ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή

12:17ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ

12:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Αυτός σφυρίζει το Παναθηναϊκός - Μπέτις

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για ασέλγεια στην 6χρονη ανιψιά του

11:59LIFESTYLE

Όσκαρ 2026: Γιατί τα μεγάλα φαβορί, Σαλαμέ και Μπάκλεϊ, κινδυνεύουν να χάσουν λόγω των δηλώσεών τους για την όπερα, το μπαλέτο και τις γάτες

11:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Aramco προειδοποιεί: Καταστροφικές οι συνέπειες, εάν συνεχιστεί το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοϊδης για πιθανά χτυπήματα στην Ελλάδα λόγω Ιράν: Η χώρα μας δεν φιλοξενεί ύποπτα πρόσωπα

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βολές Δούκα για τη διεύρυνση: «Φρύδην μίγδην», χωρίς κανόνες - Φτάσαμε να ανακοινώσουμε Πελεγρίνη

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Al Jazeera: Ο «Τέταρτος Διάδοχος» και η «Μωσαϊκή Άμυνα» - Το δόγμα του Ιράν για έναν μακροχρόνιο πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να στείλει και δεύτερο πλοίο στη Μεσόγειο

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιτροπή Διεύρυνσης ΠΑΣΟΚ: Δεύτερη γκάφα - Μετά τον Κορακάκη, διαψεύδει τη συμμετοχή του και ο συγγραφέας Μιχάλης Πατεντάλης

11:10ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέος πρόεδρος στο ΙΦΕΤ ο Διομήδης Λυμπέρης

11:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Το μήνυμα Μαρινάκη για τα 101 χρόνια ιστορίας - «Να γράφουμε νέες χρυσές σελίδες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:17ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ

22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει η ίδια εκφοβισμό με επιστολή στο υπουργείο πριν την παραπέμψουν σε επιτροπή - Έφτασε στη Βουλή η υπόθεση

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Από 1η Απριλίου ξεκινά η προθεσμία καθαρισμού - Τι αλλάζει από φέτος

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για ασέλγεια στην 6χρονη ανιψιά του

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Πόλη στην Κίνα κατασκεύασε το μεγαλύτερο σύστημα με κυλιόμενες σκάλες εξωτερικού χώρου

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Η «μάχη» των Patriot: Μετά τους ελληνικούς στην Κάρπαθο, το ΝΑΤΟ δίνει το ίδιο αντιαεροπορικό σύστημα στην Τουρκία

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοϊδης για πιθανά χτυπήματα στην Ελλάδα λόγω Ιράν: Η χώρα μας δεν φιλοξενεί ύποπτα πρόσωπα

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Τσελίκ: «Χρειαζόμαστε μόνο 5-6 λεπτά» - Τι είπε για τους Patriot στην Κάρπαθο

10:08LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Sold out συναυλία στο Σικάγο - Οι στιγμές που ξεχώρισαν και η συγκινητική αφιέρωση στον αδελφό του

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πληροφορίες ότι το Ισραήλ χτύπησε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη

11:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Aramco προειδοποιεί: Καταστροφικές οι συνέπειες, εάν συνεχιστεί το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προηγείται με 34,1% η ΝΔ - 3 στους 4 λένε «ναι» στη στρατιωτική στήριξη της Κύπρου

10:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μιχαηλίδου: 2.300 σπίτια θα φτιαχτούν σε στρατόπεδα - Πότε ξεκινούν οι «Νταντάδες της γειτονιάς»

17:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Δεν έχουμε πρόθεση να στείλουμε πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Πιέζουν τον Τραμπ να βρει την έξοδο κινδύνου από το Ιράν εν όψει των εκλογών - Οι φήμες περί διαφωνίας με τον αντιπρόεδρο Βανς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ