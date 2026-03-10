Aramco: Καταστροφικές οι συνέπειες, εάν συνεχιστεί το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ

Βρετανικό τάνκερ πλέει στον Περσικό Κόλπο και δίπλα του βρίσκεται ταχύπλοο του Ναυτικού του Ιράν

Για «καταστροφικές συνέπειες» στην αγορά πετρελαίου εάν πόλεμος στο Ιράν συνεχίσει να διαταράσσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας και κορυφαίος εξαγωγέας στον κόσμο, Aramco.

Ο CEO στης Aramco Αμίν Νάσερ μιλώντας σε δημοσιογράφους σημείωσε πως ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκάλεσε προβλήματα στον τομέα της ναυτιλίας και των ασφαλίσεων και κινδυνεύει να έχει σοβαρές επιπτώσεις στις αεροπορικές μεταφορές, τη γεωργία, την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλους τομείς.

Να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Ο ίδιος παρατήρησε ότι τα παγκόσμια αποθέματα σε πετρέλαιο βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών προσθέτοντας ότι είναι κρίσιμο να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση από τα Στενά.

«Θα υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες για τις παγκόσμιες πετρελαϊκές αγορές και, όσο περισσότερο διαρκεί η αναστάτωση, τόσο πιο δραστικές θα είναι οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία», τόνισε.

Ο Νάσερ είπε εξάλλου ότι μια μικρή πυρκαγιά, που ξέσπασε έπειτα από επίθεση την προηγούμενη εβδομάδα στο διυλιστήριο Ρας Τανούρα της Aramco, το μεγαλύτερο εγχώριο διυλιστήριο της εταιρείας, κατασβέστηκε γρήγορα, ενώ πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία επανεκκίνησης της εγκατάστασης.

Φρουροί της Επανάστασης: Μπλόκο σε εξαγωγές πετρελαίου προς συμμάχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης διαμήνυσε πως το καθεστώς του Ιράν δεν θα επιτρέψει εξαγωγές πετρελαίου που παράγεται στην περιοχή προς συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ και του Ισραήλ για όσο διάστημα συνεχίζεται ο πόλεμος.

«Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις (…) δεν θα επιτρέψουν την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους συμμάχους του μέχρι νεοτέρας», δήλωσε ο Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

Διαβάστε επίσης