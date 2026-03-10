Λαζαρίδης: «Για τον κουμπάρο σας δεν είπατε» - Ανδρουλάκης: «Κανένας δεν πήρε ούτε ένα ευρώ»

Σύντομη αντιπαράθεση στην Ολομέλεια της Βουλής ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Για τον κουμπάρο σας δεν μας είπατε», ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Ανδρουλάκη να απαντά: «Πίσω από την πλάτη μου δεν πήρε ούτε ένα ευρώ κανένας»!

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε εξαπολύσει έντονη κριτική κατά της κυβέρνησης για το ζήτημα των αγροτικών ενισχύσεων. Την ίδια στιγμή, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή είχε υποστηρίξει ότι «το ΠΑΣΟΚ “πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένο” με προφυλακισμένο τον κουμπάρο του Ν. Ανδρουλάκη».

