Βουλή: Συζήτηση για το πόρισμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - LIVE

Ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής με αντικείμενο το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία κυριάρχησε στην επικαιρότητα τους προηγούμενους μήνες.



Η συζήτηση διεξάγεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 137 του Κανονισμού της Βουλής, δηλαδή με τη διαδικασία γενίκευσης της συζήτησης για τις επερωτήσεις, το οποίο προβλέπει ότι ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέσα σε δύο, το ανώτερο, συνεδριάσεις.



Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική συνεδρίαση καθώς θα συζητηθεί το πόρισμα της ΝΔ το οποίο υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Επιτροπής, σε μια Εξεταστική η οποία χαρακτηρίστηκε από πολύ υψηλούς τόνους.



Στις 11.30 αναμένεται να λάβει τον λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ στις 12 θα μιλήσει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Αντιδράσεις από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ήδη πάντως από την αρχή της συνεδρίασης, διαφωνία επί της διαδικασίας της συζήτησης κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας, καταγγέλλοντας το γεγονός ότι η επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της χωρίς να έχουν κληθεί σημαντικοί μάρτυρες, όπως ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Αλέξανδρος Καζαμίας.

Εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του με το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινωθεί το αν θα γίνει ψηφοφορία επί του θέματος.

Τον λόγο μάλιστα έλαβε και η πρόεδρος του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία μίλησε για διαδικασία «μπαζώματος» της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λαζαρίδης: Δεν προέκυψε κανένα στοιχείο για ποινικές ευθύνες Βορίδη και Αυγενάκη

Με τα λόγια του πρωθυπουργού από τη χθεσινή του επίσκεψη στην Κύπρο ξεκίνησε την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Μακάριος Λαζαρίδης, σχολιάζοντας ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που μεγάλωσε και θωράκισε την Ελλάδα περισσότερο από κάθε άλλη.

Αναφορικά με τις εργασίες της Εξεταστικής, ο κ. Λαζαρίδης υπεραμύνθηκε της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, κάνοντας λόγο για μια ουσιαστική κοινοβουλευτική διαδικασία, η οποία αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό μαρτύρων που εξετάστηκαν και εγγράφων που κατατέθηκαν.

Υπεραμύνθηκε επίσης του γεγονότος ότι επελέγη η διαδικασία της Εξεταστικής και όχι της Προανακριτικής, όπως ζητούσε η αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία που εξετάστηκαν δεν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπήρξε ένδειξη ποινικών ευθυνών. Σχετικά με την εμπλοκή του Μάκη Βορίδη, τόνισε ότι η εφαρμογή της τεχνικής λύσης ήταν η αναγκαστική αποδοχή ενός υπάρχοντος πλαισίου. Αντίστοιχα για τον Λευτέρη Αυγενάκη, είπε ότι από τα στοιχεία δεν προκύπτουν στοιχεία που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είχε ποινική ευθύνη για απιστία.

Ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν βαθιές ρίζες και ότι η εξεταστική ανέδειξε διαχρονικά προβλήματα που αναπαράγονταν μέσα στα χρόνια.

«Οι ισχυρισμοί περί οργανωμένης πολιτικής συμμορίας δεν τεκμηριώθηκαν με αποδεικτικά στοιχεία. Η απόδοση ποινικών ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα δεν μπορεί να βασίζεται σε υπαινιγμούς και εκτιμήσεις. Απαιτείται συγκεκριμένη αιτιολόγηση», τόνισε ο κ. Λαζαρίδης.

Τόνισε ότι από την αρχή της διαδικασίας η αντιπολίτευση έδωσε χαρακτήρα έντονης ποινικής αντιπαράθεσης, αλλά ύστερα από 5 μήνες δεν προέκυψαν τα στοιχεία που θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν τέτοιες ευθύνες.

Κατηγόρησε επίσης την αντιπολίτευση κατέληξε σε προαποφασισμένα συμπεράσματα, σαν να μην μεσολάβησε όλη η διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής.

Αποστολάκη: Η πολιτική σας ευθύνη δεν παραγράφεται

Για ύπαρξη στοιχείων που οδηγούν σε ποινικές ευθύνες, τόσο του Μάκη Βορίδη, όσο και του Λευτέρη Αυγενάκη, έκανε λόγο μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής η εισγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.

Τόνισε ότι το περιβόητο «συμφωνώ» του κ. Βορίδη σε εσωτερικό έγγραφο του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί εντολή συνέχισης παράνομων ενεργειών εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφορικά με τον Λευτέρη Αυγενάκη, επικαλούμενη την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σημανδράκου, έκανε λόγο για εκδίωξή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κ. Αυγενάκη και στη συνέχεια παρενέβαιναν με πλήρη γνώση του υπουργού δημιουργώντας έναν εγκληματικό μηχανισμό.

Τόνισε δε ότι τα προβλήματα που εντοπίστηκαν μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή, δεν αποτελούν διαχρονική παθογένεια.

Όπως είπε χαρακτηστικά, «η τεχνική λύση από χρήσιμη προσωρινή λύση, μετατράπηκε σε εργαλείο απόσπασης παράνομων επιδοτήσεων. Η καρατόμηση όσων προέδρων προσπάθησαν να βάλουν τέλος στην παρανομία δεν αποτελεί διαχρονική παθογένεια. Οι αλλαγές 5 υπουργών και 6 διοικήσεων μέσα σε λίγα χρόνια δεν αποτελεί διαχρονική παθογένεια. Η διατήρηση εμπλεκομένων στελεχών μέχρι σήμερα και οι διώξεις όσων αντέδρασαν, δεν αποτελεί διαχρονική παθογένεια. Όλα αυτά συνιστούν modus operandi».

Καταλήγοντας, η κ. Αποστολάκη είπε: «Μπορείτε να ψηφίσετε το πόρισμα που προκαλει θυμιδία. Αλλά δεν μπορείτε να διαγράψετε τους διαλόγους των επισυνδέσεων, δε μπορείτε να διαγράψετε την πολιτική σας ευθύνη που δεν παραγράφεται».

Παρακολουθήστε ζωντανά:

Διαβάστε επίσης