Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου: «Τα "ναι, ναι, ναι" θα μπουν στη σειρά με το μπάζωμα για τα Τέμπη»

Snapshot
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εκτίμησε ότι οι Κώστας Καραμανλής, Χρήστος Τριαντόπουλος και Κυριάκος Μητσοτάκης θα δικαστούν σύντομα για υποθέσεις που αφορούν τα Τέμπη.
  • Η Πλεύση Ελευθερίας θα καταθέσει στην ευρωπαϊκή εισαγγελία όλα τα πρακτικά της Εξεταστικής.
  • Η Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε την επιτροπή για προστασία κρίσιμων μαρτύρων.
  • Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ για μη ανταπόκριση σε προτάσεις ελέγχου αξιόποινης δράσης συγκεκριμένου προσώπου.
  • Υποστήριξε ότι η Εξεταστική αποκάλυψε διαπλοκή και σπατάλη πόρων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ προέβλεψε ότι οι δικογραφίες που θα ακολουθήσουν θα είναι καταλυτικές για το πολιτικό και δικαστικό μέλλον της χώρας.
Snapshot powered by AI

Την εκτίμησή της ότι τόσο οι Κώστας Καραμανλής και ο Χρήστος Τριαντόπουλος, αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δικαστούν «μέρα-μεσημέρι» εξέφρασε αρχικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την τελευταία συνεδρίαση της εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Τα "ναι, ναι, ναι" θα μπουν στη σειρά με το μπάζωμα για τα Τέμπη», είπε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η παρέμβασή της ξεκίνησε με αντεγκλίσεις με τον πρόεδρο της επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο, κατηγορώντας τον ότι «ξύνεται στη γκλίτσα του τσομπάνη».

Αναφερόμενη στην απόφαση καταδίκης των εμπλεκόμενων στην υπόθεση των υποκλοπών, τόνισε ότι αποτελεί ειρωνία το γεγονός ότι η εξεταστική κλείνει σήμερα, που ανατρέπονται όλες οι σχετικές αποφάσεις της δικαιοσύνης.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ξεκαθάρισε ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα καταθέσει στην ευρωπαϊκή εισαγγελία όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Εξεταστικής, καθώς και τη μήνυση που κατέθεσε η ίδια κατά του «Φραπέ» Γιώργου Ξυλούρη για απειλή κατά της ζωής της, κατηγορώντας το προεδρείο της Εξεταστικής ότι «χάιδευε» κρίσιμους μάρτυρες όπως ο κ. Μαγειρίας. «Ποιοι είναι αυτοί που κλείνουν στόματα», αναρωτήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Πώς αφήνετε απροστάτευτο μια γυναίκα που κατέθεσε έντρομη ότι την έπαιρνε τηλέφωνο ο Ξυλούρης και απειλούσε την ίδια και τα παιδιά της;», συμπλήρωσε.

Προειδοποίησε μάλιστα την αντιπρόεδρο της επιτροπής Μαρία Συρεγγέλα ότι «δε θα γλιτώσει» από την ετυμηγορία των πολιτών, για το ότι, όπως είπε, συνεργαζόταν με την «αγρότισσα με τη Φεράρι», κ. Σεμερτζίδου.

«Πέρασαν από την επιτροπή ανεκδιήγητες προσωπικότητες», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, υπενθυμίζοντας ότι «επί των ημερών σας ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαχειρίστηκε 18 εκατ. ευρώ και κάτω από κάθε πέτρα βρίσκουμε τον Μητσοτάκη».

Μάλιστα, σε διόρθωση του Ανδρέα Νικολακόπουλου για τον τρόπο εκφοράς της φράσης «ο ασκός του Αιόλου», η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέτεινε ότι αν η μόνη του διόρθωση στα όσα είπε αφορά τη φράση αυτή, τότε σημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα αδυνατεί να τα αντικρούσει.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέκρινε και το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το ότι εκκρεμεί να ελεγχθεί η «αξιόποινη δράση» του κ. Μυλωνάκη, καθώς δεν ανταποκρίθηκαν στις προτάσεις που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας.

«Η διαδικασία της Εξεταστικής ήταν πάρα πολύ διδακτική για τους πολίτες γιατί πλέον έχουν δει και εσάς πώς μπαζώνατε, πώς δίνατε σήματα σε μάρτυρες όταν βρίσκονταν σε απελπισία για το πώς να απαντήσουν. Γι' αυτό θελήσατε να κλείσετε να κλείσετε γρήγορα την επιτροπή», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου και συμπλήρωσε ότι «ο κόσμος σας είδε» και ξεκαθάρισε ότι «δε φοβόμαστε» τις απειλές.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκλεισε ευχαριστώντας και τους βουλευτές της αντιπολίτευσης για τη στάση τους και την επιμονή τους.

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε τα βασικά πολιτικά της συμπεράσματα μεταξύ των οποίων και τα εξής:

  • Θα επανέλθουμε στο περιεχόμενο της εξεταστικής
  • Όσο και να λυσσομανάτε δε θα πείσετε κανέναν ότι είστε καθαροί
  • Είστε τόσο μπλεγμένοι στη διαπλοκή που δε βλέπετε άλλη διέξοδο από το να συνεχίσετε να παίζετε σε αυτό το κακογραμμένο σενάριο
  • Πολλοί από σας εκβιάζεστε λόγω εμπλοκής σε άλλες υποθέσεις
  • Υπάρχει αρμοδιότητα δικαστών και εισαγγελέων για το θέμα
  • Σπαταλήσατε ένα αστρονομικό κεφάλαιο που ανήκε στους πραγματικούς αγρότες που δε θα σας συγχωρέσουν
  • Οι δικογραφίες που θα έρθουν στη βουλή θα είναι κόλαφος
  • Οι μέρες σας τελειώνουν, πολύ σύντομα θα έχουμε μια άλλη σελίδα στην πολιτική και τη δικαστική ιστορία της χώρας

