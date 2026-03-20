Πεζεσκιάν: Η επίθεση των ΗΠΑ και η δολοφονία του «μάρτυρα ηγέτη» υπονομεύουν το διεθνές δίκαιο

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ενεργεί με όρους «κρατικής τρομοκρατίας» και προειδοποίησε ότι η αμερικανική επίθεση στο Ιράν, σε συνδυασμό με τη δολοφονία του «μάρτυρα ηγέτη» της χώρας, δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο στις διεθνείς σχέσεις.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ιρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τέτοιες ενέργειες ανοίγουν τον δρόμο για την αποδόμηση των διεθνών νομικών κανόνων που διέπουν την επίλυση διαφορών μεταξύ κρατών.

The nature of the Zionist regime is state terrorism. Yet US aggression against Iran and the assassination of the martyred Leader sets a new precedent in international disputes that will destroy global legal norms. If the world fails to stand firm, its flames will burn many. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 19, 2026



«Αν η διεθνής κοινότητα δεν αντιδράσει αποφασιστικά, οι συνέπειες αυτής της κρίσης δεν θα περιοριστούν μόνο στην περιοχή», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης μπορεί να επηρεάσει πολύ ευρύτερα τη διεθνή τάξη.