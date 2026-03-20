Πεζεσκιάν: Η επίθεση των ΗΠΑ και η δολοφονία του «μάρτυρα ηγέτη» υπονομεύουν το διεθνές δίκαιο
Ο πρόεδρος του Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ για «κρατική τρομοκρατία» και προειδοποιεί ότι η αμερικανική επίθεση και η δολοφονία του «μάρτυρα ηγέτη» της χώρας δημιουργούν επικίνδυνο προηγούμενο για το διεθνές δίκαιο.
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ενεργεί με όρους «κρατικής τρομοκρατίας» και προειδοποίησε ότι η αμερικανική επίθεση στο Ιράν, σε συνδυασμό με τη δολοφονία του «μάρτυρα ηγέτη» της χώρας, δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο στις διεθνείς σχέσεις.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ιρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τέτοιες ενέργειες ανοίγουν τον δρόμο για την αποδόμηση των διεθνών νομικών κανόνων που διέπουν την επίλυση διαφορών μεταξύ κρατών.
«Αν η διεθνής κοινότητα δεν αντιδράσει αποφασιστικά, οι συνέπειες αυτής της κρίσης δεν θα περιοριστούν μόνο στην περιοχή», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης μπορεί να επηρεάσει πολύ ευρύτερα τη διεθνή τάξη.