Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης για συνέχιση των εργασιών

Σύσσωμη η αντιπολίτευση ζήτησε τη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη σημερινή τελευταία συνεδρίαση, η οποία έχει σαν μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης τη συζήτηση και έγκριση του πορίσματος της Επιτροπής.

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, η Μιλένα Αποστολάκη τόνισε ότι γνωρίζει εκ των προτέρων την έκβαση του αιτήματος για συνέχιση των εργασιών της επιτροπής, καθώς αυτή, όπως είπε, αποτελείται από «εντολοδόχους» βουλευτές της ΝΔ που καθόρισαν ακόμη και τον κατάλογο των μαρτύρων.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης επεσήμανε ότι απερρίφθησαν από την Επιτροπή όλα τα αιτήματα για κατ' αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων, αλλά και πολλοί κρίσιμοι μάρτυρες που είχε προτείνει η αντιπολίτευση, επιμένοντας και ο ίδιος στην ανάγκη για συνέχιση της Εξεταστικής.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη ΝΕ.ΑΡ. τόνισε ότι στις 12 Φεβρουαρίου η εφημερίδα «Τα Νέα» σε ρεπορτάζ της έκανε λόγο για υλικό 140 CD καταγεγραμμένων συνομιλιών που εμπλέκει τουλάχιστον 8 στελέχη της ΝΔ, επισημαίνοντας ότι η επιτροπή έχει απορρίψει την πρόταση να έχει πρόσβαση στο σύνολο των καταγεγραμμένων συνομιλιών και όχι μόνο στα αποσπάσματα που έχει αποφασίσει η ΕΛΑΣ να απομαγνητοφωνηθούν.

Στην παρέμβασή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι έχει ζητηθεί η κλήση του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη ώστε να απαντήσει γιατί άλλαζε τόσο συχνά υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, κλήση προσώπων όπως «ο Καλφούτζος που προστατεύτηκε για να εξηγήσουν την εμπλοκή τους», κλήση Τυχεροπούλου για διευκρινίσεις, κατ΄ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων, κλήση λογιστών του ΟΠΕΚΕΠΕ, και κλήση του ιδιοκτήτη της Nerco, Νίκου Χλύκα.

Εκ μέρους της Ελληνικής Λύσης, ο Γιάννης Μπούμπας επέμεινε στην ανάγκη κλήσης του κ. Καλιούρη, τόνισε ότι η κοινή γνώμη πιστεύει ότι η εξεταστική έγινε «για να την κάνουμε» και χωρίς να έχει ουσιαστικό έργο, και ζήτησε κατ' αντιπαράσταση εξέταση Βάρρα - Βορίδη, και Πιτσιλή - Ορκωτών Λογιστών. Προανήγγειλε δε ότι το επόμενο διάστημα θα έρθουν στην επιφάνεια νέα σκάνδαλα: φωτοβολταϊκά στην Ηλεία, ζάχαρη και σφαγεία.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης, αναρωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση βιάζεται να κλείσει την Επιτροπή, εφόσον γνωρίζει ότι έρχονται στη Βουλή 8 σχετικές δικογραφίες που αφορούν στελέχη της ΝΔ.

Απαντώντας στο αίτημα της αντιπολίτευσης, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, σχολίασε ότι φαίνεται πως η αντιπολίτευση έχει προνομιακή ενημέρωση από τη Δικαιοσύνη, ενώ εξέφρασε την έκπληξή του για το ότι κατηγορούν την πλειοψηφία ότι «μπαζώνει» τη διαδικασία. Ο κ. Λαζαρίδης έκανε λόγο για ντροπή εφόσον αποδειχτεί πως υπάρχει προνομιακή σχέση της Δικαιοσύνης με στελέχη της αντιπολίτευσης.

Αμέσως μετά ακολούθησε ψηφοφορία όπου επικράτησε, όπως ήταν αναμενόμενο, η μη συνέχιση της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι στην αρχή της συνεδρίασης το σύνολο των κομμάτων εξέφρασαν την οδύνη τους για τον χαμό της κοινοβουλευτικής συντάκτριας του cnn.gr, Αντιγόνης Πανέλλη, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τετάρτης.

