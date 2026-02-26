Η Γουινόνα Ράιντερ στο σύμπαν του «Wednesday» και του Τιμ Μπάρτον

H Γουινόνα Ράιντερ που θα συμμετέχει στη 3η σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Wednesday» θα υποδυθεί ένα νέο χαρακτήρα 

Newsbomb

Η Γουινόνα Ράιντερ στο σύμπαν του «Wednesday» και του Τιμ Μπάρτον

Η ηθοποιός Winona Ryder

Invision
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Γουινόνα Ράιντερ επιστρέφει στο σύμπαν του Τιμ Μπάρτον μετακομίζοντας από την τρίτη πιο δημοφιλή αγγλόφωνη σειρά του Netflix, το «Stranger Things, στη Νο 1 σειρά της πλατφόρμας, το «Wednesday».

Η διάσημη ηθοποιός θα έχει γκεστ ρόλο στην 3η σεζόν της αγαπημένης παραγωγής, επανενώνοντας τις δυνάμεις της με τον σκηνοθέτη, την Τζένα Ορτέγκα, με την οποία συμπρωταγωνίστησε στο «Beetlejuice Beetlejuice», καθώς και με τους δημιουργούς Αλ Γκοφ και Μάιλς Μίλαρ.

Θα εμφανιστεί σε αρκετά επεισόδια και θα υποδυθεί έναν χαρακτήρα με το όνομα Tabitha. Όπως αποκαλύφθηκε από ένα βίντεο για την έναρξη της παραγωγής, η Tabitha φαίνεται να συνδέεται με τρεις επίσης νέους χαρακτήρες, τους οποίους θα υποδυθούν οι Νόα Τέιλορ (Cyrus), Όσκαρ Μόργκαν (Atticus) και Κένεντι Μόγιερ (Daisy). Στο καστ προστίθεται και η Εύα Γκριν , η οποία θα ενσαρκώσει την Ophelia, την αδελφή της Morticia Addams.

«Η θρυλική συνεργασία της Γουινόνα Ράιντερ με τον Τιμ Μπάρτον έχει καθορίσει μερικούς από τους πιο αξέχαστους χαρακτήρες του κινηματογράφου. Λατρέψαμε τη συνεργασία μαζί της στο «Beetlejuice Beetlejuice» και ανυπομονούμε να την καλωσορίσουμε στην Ακαδημία Nevermore», τόνισαν οι Αλ Γκοφ και Μάιλς Μίλαρ.

Από την πλευρά του ο κορυφαίος σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός του «Wednesday» δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που η Γουινόνα ήρθε μαζί μας καθώς ταιριάζει απόλυτα σε αυτόν τον κόσμο. Eίναι μια αγαπημένη φίλη. Πάντα νιώθω τυχερός που συνεργάζομαι μαζί της».

Η σκοτεινή σειρά μυστηρίου βασισμένη στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Τσαρλς 'Ανταμς (Charles Addams), συνεχίζει να καταγράφει τα χρόνια της Wednesday Addams ως μαθήτριας στην Ακαδημία Nevermore.

Το πολυάριθμο καστ περιλαμβάνει επίσης τους Έμα Μάιερς (Emma Myers), Χάντερ Ντούχαν (Hunter Doohan), Τζόι Σάντεϊ (Joy Sunday), Έβι Τέμπλετον (Evie Templeton), Lusdaadori, Μοόσα Μοσταφά (Moosa Mostafa), Τζορτζ Φάρμερ (Georgie Farmer), Μπίλι Πάιπερ (Billie Piper), 'Αιζακ Ορντόνεζ (Isaac Ordonez), Λιούις-Νιάουο (Luyanda Unati Lewis-Nyawo), Βίκτορ Ντορομπάντου (Victor Dorobantu), με τους: Λούις Γκούζμαν (Luis Guzman), Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς (Catherine Zeta-Jones) Τζοάνα Λάμλεϊ (Joanna Lumley) και Φρεντ Αρμισεν (Fred Armisen).

Σύμφωνα με το Deadline, οι Γκοφ και Μίλαρ έχουν αναλάβει επίσης χρέη σεναριογράφων, showrunners και εκτελεστικών παραγωγών ενώ το στούντιο παραγωγής είναι η MGM Television.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:23ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στον ανακριτή από τις 4 τα ξημερώματα ο 46χρονος που πυροβόλησε τους ανήλικους για να αποφευχθεί συνάντηση με συγγενείς

12:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Προσωρινή διακοπή εφαρμογών Μητρώου από 1 έως 10 Μαρτίου

12:21ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: Έναν χρόνο κλείνει το πρόγραμμα πρόληψης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα - «Μην το αμελείτε, μην το αναβάλλετε»

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο άνδρα στη Λάρισα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε εξέλιξη η τελευταία συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα συμπεράσματα των κομμάτων

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: «Αν βρέξει θα δείτε τα σπίτια μας πλημμυρισμένα», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb.gr - Ζητά τη συνδρομή στρατού, αστυνομίας, πυροσβεστικής

12:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Παροξυσμός για το Final 4 της Αθήνας: Νέο sold out σε λίγα λεπτά - Πότε θα διατεθούν ξανά εισιτήρια

12:08LIFESTYLE

Κώστας Δόξας: «Ο κόσμος να προσέχει τους συντρόφους που επιλέγει –Να είναι σίγουρος ότι θα δικαιωθώ»

12:05ΚΟΣΜΟΣ

CIA: Εκστρατεία για τη στρατολόγηση Ιρανών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Οι οδηγίες προς τους μελλοντικούς πράκτορες

11:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζένη Τζένη: Πρώτες Φωτογραφίες από την πολυαναμενόμενη παραγωγή σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Υποκλοπές: Ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Απέπλευσε το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» από τη βάση της Σούδας

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Σφαγή» στη βραδινή ζώνη – Ποιοι σαρώνουν, ποιοι καταποντίζονται

11:38LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Ο «Λογαριασμός» από viral τραγούδι έγινε... πασχαλινή λαμπάδα

11:35LIFESTYLE

Η Γουινόνα Ράιντερ στο σύμπαν του «Wednesday» και του Τιμ Μπάρτον

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Γενηδούνιας στο Newsbomb για δολιοφθορά στον ΟΣΕ: «Είναι ανησυχητικό, πρέπει να το ξέρει κάποιος για να πάει εκεί και να κόψει τα καλώδια»

11:32LIFESTYLE

Αρναούτη: «Δεν κατηγορήσαμε ποτέ τον Παντελίδη, θέλουμε απλά να αποδειχθεί η αλήθεια»

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συμφωνίες με Chevron και ExxonMobil: Η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα - Έμμεση απάντηση σε Σαμαρά: «Ας μην ταράζονται οι επαγγελματίες ανησυχούντες, ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες»

11:20ΥΓΕΙΑ

Οι άνδρες γερνούν πιο γρήγορα - Τα «παντοτινά χημικά» επιταχύνουν τα γήρανση

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποδείχθηκε βαθύ και διαχρονικό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη σε ηλικία 56 ετών

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης στα τρένα - «Ήθελαν νεκρούς στην επέτειο των Τεμπών, δεν είναι Ρομά»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Η Πισπιρίγκου θα ζητήσει πιστοποίηση αναπηρίας για να συνεχίσει να εκτίει την ποινή της εκτός φυλακής - Τι είπε η δικηγόρος της

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπάτιος Πατμάνογλου: «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου» έγραψε για τη συμπλήρωση 9 ετών από το δυστύχημα όπου έχασε γυναίκα και παιδί

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ανδρέας Φούρας αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο: «Θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο, ελπίζω πως θα αντέξω»

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Γενηδούνιας στο Newsbomb για δολιοφθορά στον ΟΣΕ: «Είναι ανησυχητικό, πρέπει να το ξέρει κάποιος για να πάει εκεί και να κόψει τα καλώδια»

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συμφωνίες με Chevron και ExxonMobil: Η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα - Έμμεση απάντηση σε Σαμαρά: «Ας μην ταράζονται οι επαγγελματίες ανησυχούντες, ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες»

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Απέπλευσε το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» από τη βάση της Σούδας

11:20ΥΓΕΙΑ

Οι άνδρες γερνούν πιο γρήγορα - Τα «παντοτινά χημικά» επιταχύνουν τα γήρανση

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο νοσοκομείου

06:48LIFESTYLE

Αλαλούμ στη βραδινή ζώνη - Survivor και σειρές αλλάζουν ξανά ημέρες και ώρες προβολής

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Σταθμός Πανεπιστήμιο: Κλειστός από τις 10 το πρωί με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Σφαγή» στη βραδινή ζώνη – Ποιοι σαρώνουν, ποιοι καταποντίζονται

11:38LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Ο «Λογαριασμός» από viral τραγούδι έγινε... πασχαλινή λαμπάδα

11:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζένη Τζένη: Πρώτες Φωτογραφίες από την πολυαναμενόμενη παραγωγή σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου

08:05ΕΛΛΑΔΑ

«Κυρά του Δέλτα» στο Newsbomb: «Η καλύβα μου είναι ανοιχτή πάντα για όλον τον κόσμο και για μετανάστες και για υπουργούς» – Το τσιπουράκι με τον Μητσοτάκη

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Υποκλοπές: Ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε ένα μήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ