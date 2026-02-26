Η Γουινόνα Ράιντερ στο σύμπαν του «Wednesday» και του Τιμ Μπάρτον

Η Γουινόνα Ράιντερ επιστρέφει στο σύμπαν του Τιμ Μπάρτον μετακομίζοντας από την τρίτη πιο δημοφιλή αγγλόφωνη σειρά του Netflix, το «Stranger Things, στη Νο 1 σειρά της πλατφόρμας, το «Wednesday».

Η διάσημη ηθοποιός θα έχει γκεστ ρόλο στην 3η σεζόν της αγαπημένης παραγωγής, επανενώνοντας τις δυνάμεις της με τον σκηνοθέτη, την Τζένα Ορτέγκα, με την οποία συμπρωταγωνίστησε στο «Beetlejuice Beetlejuice», καθώς και με τους δημιουργούς Αλ Γκοφ και Μάιλς Μίλαρ.

Θα εμφανιστεί σε αρκετά επεισόδια και θα υποδυθεί έναν χαρακτήρα με το όνομα Tabitha. Όπως αποκαλύφθηκε από ένα βίντεο για την έναρξη της παραγωγής, η Tabitha φαίνεται να συνδέεται με τρεις επίσης νέους χαρακτήρες, τους οποίους θα υποδυθούν οι Νόα Τέιλορ (Cyrus), Όσκαρ Μόργκαν (Atticus) και Κένεντι Μόγιερ (Daisy). Στο καστ προστίθεται και η Εύα Γκριν , η οποία θα ενσαρκώσει την Ophelia, την αδελφή της Morticia Addams.

«Η θρυλική συνεργασία της Γουινόνα Ράιντερ με τον Τιμ Μπάρτον έχει καθορίσει μερικούς από τους πιο αξέχαστους χαρακτήρες του κινηματογράφου. Λατρέψαμε τη συνεργασία μαζί της στο «Beetlejuice Beetlejuice» και ανυπομονούμε να την καλωσορίσουμε στην Ακαδημία Nevermore», τόνισαν οι Αλ Γκοφ και Μάιλς Μίλαρ.

Από την πλευρά του ο κορυφαίος σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός του «Wednesday» δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που η Γουινόνα ήρθε μαζί μας καθώς ταιριάζει απόλυτα σε αυτόν τον κόσμο. Eίναι μια αγαπημένη φίλη. Πάντα νιώθω τυχερός που συνεργάζομαι μαζί της».

Η σκοτεινή σειρά μυστηρίου βασισμένη στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Τσαρλς 'Ανταμς (Charles Addams), συνεχίζει να καταγράφει τα χρόνια της Wednesday Addams ως μαθήτριας στην Ακαδημία Nevermore.

Το πολυάριθμο καστ περιλαμβάνει επίσης τους Έμα Μάιερς (Emma Myers), Χάντερ Ντούχαν (Hunter Doohan), Τζόι Σάντεϊ (Joy Sunday), Έβι Τέμπλετον (Evie Templeton), Lusdaadori, Μοόσα Μοσταφά (Moosa Mostafa), Τζορτζ Φάρμερ (Georgie Farmer), Μπίλι Πάιπερ (Billie Piper), 'Αιζακ Ορντόνεζ (Isaac Ordonez), Λιούις-Νιάουο (Luyanda Unati Lewis-Nyawo), Βίκτορ Ντορομπάντου (Victor Dorobantu), με τους: Λούις Γκούζμαν (Luis Guzman), Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς (Catherine Zeta-Jones) Τζοάνα Λάμλεϊ (Joanna Lumley) και Φρεντ Αρμισεν (Fred Armisen).

Σύμφωνα με το Deadline, οι Γκοφ και Μίλαρ έχουν αναλάβει επίσης χρέη σεναριογράφων, showrunners και εκτελεστικών παραγωγών ενώ το στούντιο παραγωγής είναι η MGM Television.