Κυρανάκης: Έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης στα τρένα - «Ήθελαν νεκρούς στην επέτειο των Τεμπών»

«Καθαρή δολιοφθορά» σε κρίσιμο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου, κατήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που αποκάλυψε πως άγνωστοι δράστες έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης των τρένων λίγο μετά τον σταθμό στο Πλατύ. «Δύο ημέρες πριν την επέτειο των Τεμπών, κάποιοι ήθελαν νεκρούς».

«Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η παρέμβαση στο δίκτυο δεν είχε οικονομικό κίνητρο, αλλά αποσκοπούσε στην πρόκληση ανθρώπινων απωλειών.

«Έκοψαν τα καλώδια με ειδικά εργαλεία - Δεν είχαν κανένα όφελος»

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, το περιστατικό εντοπίστηκε σε σημείο του σιδηροδρομικού άξονα λίγο πριν από τον σταθμό στο Πλατύ, σε περιοχή απομονωμένη, «στη μέση του πουθενά», όπου δεν υπήρχε σύστημα καμερών.

Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι πρόκειται για καλώδια τηλεδιοίκησης, τα οποία είχαν τοποθετηθεί με ειδική, τσιμεντένια προστασία. Όπως σημείωσε, είχε γίνει εγκατάσταση με επικάλυψη από τσιμέντο, προκειμένου να αποτραπούν φθορές ή παρεμβάσεις.

Παρά τα μέτρα αυτά, «με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ενέργεια δεν συνδέεται με απόπειρα κλοπής ή άλλο οικονομικό όφελος.

Αποτέλεσμα της δολιοφθοράς, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν να «πέσει όλη η τηλεδιοίκηση» χθες το απόγευμα, γεγονός που προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στη λειτουργία του δικτύου.

Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε, ωστόσο, ότι την ίδια ημέρα είχε εγκαινιαστεί η λειτουργία της πλατφόρμας railwaygov.gr, μέσω της οποία παρακολουθείται ανά πάσα στιγμή η πορεία των τρένων, ανεξαρτήτως συστήματος τηλεδιοίκησης.

Σε ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε:



«Δύο ημέρες πριν την επέτειο, κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη. Σε σημείο του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη με λειτουργική τηλεδιοίκηση και καλώδια προστατευμένα κάτω από τσιμέντο, χθες το απόγευμα είχαμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Οι δράστες έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης, τα έκοψαν και έφυγαν.

Δεν ήταν ενέργεια με πιθανό οικονομικό όφελος, αλλά καθαρά με σκοπό να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Δεν θα το καταφέρουν διότι πλέον λειτουργούν πρόσθετες δικλείδες ασφάλειας στα τρένα. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές. Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν γι΄ αυτήν την εγκληματική απόπειρα».

Δύο ημέρες πριν την επέτειο, κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη.



Σε σημείο του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη με λειτουργική τηλεδιοίκηση και καλώδια προστατευμένα κάτω από τσιμέντο, χθες το απόγευμα είχαμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Οι δράστες έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια της… pic.twitter.com/DCzGoy23eF — kyranakis (@kyranakis) February 26, 2026

Σε έτερη ανάρτησή του, ο υπουργός ανάρτησε και τις επίμαχες φωτογραφίες από το σημείο. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα, οι δράστες πήγαν επί τούτου, καθώς φαίνεται ότι έχουν σπάσει το τσιμέντο κι έχουν κόψει επιμελώς τα καλώδια, με τρόπο, που θα μπορούσε να παραπέμψει σε δολιοφθορά κι όχι σε κάποια άλλη ενέργεια.

