Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση λεωφορείου με Ι.Χ στην Περιφερειακή Οδό - Ένας τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, γύρω στις 06:00 στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, όταν ένα αστικό λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο συγκρούστηκε με Ι.Χ.

Το αστικό λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

