Τσίπρας από Αλεξανδρούπολη: «Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς αντιπολίτευση»

Σε μια ομιλία που η μεγαλύτερη έμφασή της δόθηκε στο μεγάλο ζήτημα των εθνικών θεμάτων, σε μια συγκυρία όπου μαίνεται ο πόλεμος του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και ξεχωριστή αναφορά και στις εξελίξεις στον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Όπως είπε, «πρέπει το επόμενο διάστημα να κάνουμε ό,τι περνάει απ’ το χέρι μας ώστε αυτή η ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα να αποκατασταθεί. Και πιστεύω ότι θ αποκατασταθεί. Είναι στο χέρι μας να αποκατασταθεί. Είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας, να ξαναφέρουμε την εμπιστοσύνη στην πολιτική, να δώσουμε προοπτική στην κοινωνία. Γιατί αυτή η κυβέρνηση μπορεί να έχει τελειώσει στη συνείδηση της κοινωνίας, αλλά η επόμενη μέρα δεν μπορεί να έρθει από μόνη της, θα έρθει μόνο αν εμείς προσπαθήσουμε να τη φέρουμε, όλοι μαζί».

«Πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια που αρχίζει να αχνοφαίνεται και συναντιέται με το βουβό κύμα της οργής και της ελπίδας, η προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της επανίδρυση της δημοκρατικής παράταξης είναι αναγκαία όχι για την αριστερά και τη σοσιαλδημοκρατία αλλά για τον τόπο. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς δύο πόλους, ο ένας να ελέγχει τον άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα όταν κάποιος από το κοινό του φώναξε «βάλτε μπρος», ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε: «Να βάλουμε μπρος. Αλλά δεν είναι ένας που θα βάλει μπρος! Εσείς θα βάλετε μπρος και εγώ θα ακολουθήσω».

«Ξετυλύγεται μια γεωπολιτική δυστοπία»

Για μια γεωπολιτική δυστοπία που ξετυλίγεται μπροστά μας, η οποία γεννά σε όλους μας βαθιά ανασφάλεια και αβεβαιότητα, έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας.

Όπως είπε, «ο πόλεμος στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή δεν είναι μια μακρινή γεωπολιτική σύγκρουση. Είναι μια κρίση που επηρεάζει την καθημερινότητα των Ελλήνων. Μεταφράζεται σε ακριβότερη ενέργεια. Σε καύσιμα που αυξάνονται. Σε τρόφιμα που γίνονται όλο και πιο δύσκολο να προμηθευτεί το μέσο νοικοκυριό. Σε επικράτηση της ανασφάλειας. Και σε ευκαιρία βέβαια, για την οικονομική και πολιτική κερδοσκοπία. Την οικονομική κερδοσκοπία των καρτέλ και την πολιτική της άκρας Δεξιάς. Γι’ αυτό η ειρήνη είναι όρος επιβίωσης για την κοινωνία μας».

«Εσείς, εδώ, στην Θράκη, ξέρετε καλύτερα από όλους πόσο σημαντική είναι η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή, για το μέλλον σας και το μέλλον των παιδιών σας. Αισθάνεστε τις διακυμάνσεις των ελληνοτουρκικών σχέσεων στο πετσί σας. Βλέπετε τις μετακινήσεις στρατιωτικών δυνάμεων από τα μέρη σας. Νιώθετε την πίεση των προσφυγικών ροών που δημιουργούν οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Νέα εθνική πυξίδα από τον Αλέξη Τσίπρα

Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε τη νέα εθνική πυξίδα που χρειάζεται η Ελλάδα, ως κρίσιμης και υπαρξιακής σημασίας ζήτημα.

«Ξέρετε καλά πως όταν οι τεκτονικές γεωστρατηγικές πλάκες του κόσμου κινούνται επικίνδυνα, είναι σημαντικό, κρίσιμο, υπαρξιακό ζήτημα για την πατρίδα μας να έχει εθνική πυξίδα. Που να μην έχει κολλημένη τη βελόνα της στην Ουάσιγκτον και το Βερολίνο. Που να έχει σημείο αναφοράς τα εθνικά μας συμφέροντα και την Ευρώπη. Αλλά να μπορεί να κινείται και στη Δύση και στην Ανατολή. Και στον Βορρά και στον Νότο», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Περιέγραψε δε με παραδείγματα την ουσία μιας νέας εθνικής πυξίδας. Είπε χαρακτηριστικά ότι εθνική πυξίδα:

Σημαίνει να έχεις το σθένος, να πεις όχι στις ΗΠΑ και στη χρήση των στρατιωτικών μας εγκαταστάσεων, όταν οι ενέργειές τους θέτουν σε κίνδυνο τη χώρα και τα εθνικά της συμφέροντα, όπως έκανε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας.

Σημαίνει να μη λες ότι δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, όταν αυτή παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο. Ειδικά όταν ξέρεις πόσο σημαντικό είναι το διεθνές δίκαιο για τη χώρα σου.

Σημαίνει, όταν γίνεται γενοκτονία στη Γάζα, να μην αγκαλιάζεις τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ που έχει καταδικαστεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, να έχεις το σθένος να αναγνωρίσεις το κράτος της Παλαιστίνης, όπως έκαναν τόσα ευρωπαϊκά κράτη, να έχεις το σθένος να στηρίξεις ευρωπαϊκές κυρώσεις απέναντι στο Ισραήλ, όπως πάλι έκαναν τόσα κράτη.

«Όλα αυτά οφείλεις να τα κάνεις, όχι μόνο για να υπερασπιστείς τις αξίες της δικαιοσύνης, της ειρήνης και τον ανθρωπισμού, που κρατούν όρθιες τις κοινωνίες. Αλλά για να υπερασπιστείς και την ίδια την πατρίδα σου. Γιατί αυτά είναι η ηθική, αξιακή, ιστορική βάση της ελληνικής επιρροής στην παγκόσμια κοινότητα. Και δεν μπορείς να τα εγκαταλείπεις για κάποια πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη στο εσωτερικό, ή κάποιες πρόσκαιρες και ατελέσφορες συμπράξεις στο διεθνή χώρο. Όπως έπραξε η κυβέρνηση», σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας / Eurokinissi

Έξι σημεία για τη νέα εθνική πυξίδα

Κατά την ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε έξι νέα σημεία της εξωτερικής πολιτικής της χώρας προκειμένου να επιτευχθεί μια νέα πυξίδα.

1. Ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Ναι σε αμοιβαία επωφελή συνεργασία με τις ΗΠΑ. Όχι σε λευκές επιταγές. Πρέπει να εξασφαλισθούν σαφείς όροι στη Συμφωνία για την αμυντική μας συνεργασία. Ναι σε συμμάχους. Όχι σε προστάτες.

2. Κύπρος

Σήμερα η Κύπρος δέχεται πιέσεις και απειλές ενώ διαθέτει μόνο τις βρετανικές βάσεις. Φανταστείτε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, τι επίπεδο στρατιωτικοποίησης θα απαιτηθεί, για να ανταποκριθεί σε ένα περιβάλλον όπου θα καλείται να αντιμετωπίσει υβριδικές απειλές από παντού;

3. Ευρωπαϊκή αυτονομία και Ελλάδα

Θεωρώ απαραίτητο ο Έλληνας πρωθυπουργός να ζητήσει τη σύγκληση των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου στην Κρήτη, ενδεχομένως και με εκπροσώπους από τις αραβικές χώρες και με εκπροσώπους της ναυτιλίας, να μιλήσει για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ευρώπη και στην Μεσόγειο και να ζητήσει άμεση κατάπαυση πυρός. Αυτό πρέπει να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, αν θέλει πραγματικά να προστατέψει την ελεύθερη ναυσιπλοία.

4. Ανάκτηση πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής

Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει διαύλους επικοινωνίας με τη Ρωσία, όπως έχει ήδη η Γαλλία, και να ενισχύσει τις σχέσεις της με την Κίνα όπως κάνουν ήδη τόσες άλλες δυτικές χώρες.

5. Ελληνοτουρκικές σχέσεις

Οι πόλεμοι των τελευταίων τεσσάρων χρόνων δεν είναι, όπως κάποιοι λένε, ευκαιρία για να γίνουμε ακόμη πιο ισχυρή στρατιωτική δύναμη της Δύσης.

Αλλά καμπανάκι κινδύνου να φτάσει ο πόλεμος και στη γειτονιά μας.

Την ίδια στιγμή που θα προασπίζουμε αποφασιστικά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα επί του πεδίου, όπως εμείς κάναμε με το Barbaros το 2018 ή με τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας το 2019, θα πρέπει να δουλεύουμε εντατικά για την ειρήνη και την σταθερότητα ώστε να αποφύγουμε νέες κρίσεις.

6. Ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική και πολιτική ασύλου

Που να προστατεύει τα σύνορα τόσο απέναντι στους διακινητές, όσο και στην εργαλειοποίηση των μεταναστών. Να προστατεύει όμως τα σύνορα στη βάση του διεθνούς δικαίου- προστατεύοντας την ίδια στιγμή την ανθρώπινη ζωή.

Μια τέτοια στρατηγική περιλαμβάνει την επιστροφή στην Τουρκία όσων δεν δικαιούνται άσυλο.

Αλλά και μια σοβαρή διαδικασία νόμιμης ένταξης και συμπερίληψης προσφύγων και μεταναστών στην αγορά εργασίας.

Κάτι που έχει ανάγκη η χώρα μας τόσο σε οικονομικό επίπεδο, για λόγους κοινωνικής συνοχής, αλλά και – το τονίζω αυτό – για λόγους ασφάλειας.

Η χώρα κυβερνάται με όρους μαφίας

Εκτενή αναφορά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και για τα σκάνδαλα, σχολιάζοντας ότι «ο χρόνος θα έλεγα ότι βαραίνει ακόμη περισσότερο, αντι να ελαφρύνει τη θέση τους. Γιατί όσο περνά ο καιρός, το ένα σκάνδαλο συσσωρεύεται πάνω στο άλλο, δημιουργώντας μια δυσώδη ατμόσφαιρα. Που φανερώνει ότι η διαφθορά δεν είναι εξαίρεση ή λάθος, αλλά κανόνας και μέθοδος διακυβέρνησης».

Όπως είπε, «το σκάνδαλο των υποκλοπών ακολούθησε σειρά σκανδάλων. Με πιο επιφανές το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σκάνδαλο των Κέντρων Κατάρτισης. Το σκάνδαλο των απευθείας αναθέσεων. Και εσχάτως το σκάνδαλο της συμβουλευτικών εταιριών. Που όλα μαζί στη σειρά διαμορφώνουν την αίσθηση ότι η χώρα κυβερνάται με όρους μαφίας».

Παράλληλα άσκησε κριτική και για το θέμα της συστηματικής πρόσληψης συμβουλευτικών εταιρειών από το κράτος, την οποία ονόμασε «συμβουλοκρατία».

«Επι κυβερνήσεως Μητσοτάκη περάσαμε από τη γραφειοκρατία στη συμβουλοκρατία. Στο κράτος των συμβουλευτικών εταιρειών. Δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε στον τόπο τέτοια ασυδοσία με το δημόσιο χρήμα. Να φανταστείτε οι δύο στις τρείς συμβάσεις είναι με απευθείας αναθέσεις. Και δεν υπάρχει δημόσιο έργο ή απόφαση της κυβέρνησης που να μη παρασύρει και μια σύμβαση με συμβουλευτική εταιρεία», τόνισε ο κ. Τσίπρας.

Μια κυβέρνηση που δε συγκρούεται με τα καρτέλ το κάνει από επιλογή

Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε επίσης για το ζήτημα της ακρίβειας.

«Γιατί όταν το δημόσιο χρήμα διοχετεύεται σε λίγους, όταν ανακυκλώνεται μέσα σε ένα κλειστό σύστημα εξουσίας, σε συμβούλους, σε συμβάσεις, σε αναθέσεις, σε μηχανισμούς που υπηρετούν τους ίδιους και τους ίδιους, τότε αυτό το κόστος δεν εξαφανίζεται. Μετακυλίεται στην κοινωνία. Στον εργαζόμενο. Στον μικρομεσαίο», ανέφερε εισαγωγικά.

«Η ίδια λογική που γεννά τη διαφθορά είναι αυτή που επιτρέπει και την ακρίβεια. Γιατί μια κυβέρνηση που δεν συγκρούεται με τα καρτέλ, που δεν ελέγχει την αγορά, που αφήνει την αισχροκέρδεια ανεξέλεγκτη, δεν το κάνει από αδυναμία. Το κάνει από επιλογή. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: Από τη μία, δημόσιο χρήμα κατευθύνεται προς τα πάνω, προς τους πλούσιους και τις ελίτ, τους φίλους της κυβέρνησης. Και από την άλλη, το κόστος της κρίσης κατεβαίνει προς τα κάτω», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

