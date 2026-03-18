Ισραηλινά ΜΜΕ: Οι IDF επιτέθηκαν σε στόχους του ιρανικού ναυτικού στη Κασπία Θάλασσα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ισραηλινών ΜΜΕ, το Ισραήλ επιτέθηκε σήμερα σε στόχους που συνδέονται με το ιρανικό ναυτικό στη Κασπία Θάλασσα.

Πρόκειται για το λιμάνι Bandar Anzali.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές αρκετά πλοία δέχθηκαν πλήγματα στα ανοικτά των ακτών του Μπαντάρ Ανζάλι στη Κασπία Θάλασσα.

Πλήγματα δέχθηκαν επίσης το ναυπηγείο Shahid Tamjidi στο Μπαντάρ Ανζάλι και η ναυτική βάση Χασανρούδ. Στόχο των ισραηλινών χτυπημάτων αποτέλεσε το αρχηγείο του IRGC στο Μπαντάρ Ανζάλι.

Ένας ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios: «Το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον πυραυλικών σκαφών του ιρανικού ναυτικού στην Κασπία Θάλασσα. Στόχος ήταν περισσότερα από πέντε σκάφη».

JUST IN — ?????? Reports of an attack in the city of Bandar Anzali in northern Iran, on the coast of the Caspian Sea pic.twitter.com/MFie3wGj8i — UK Report (@UK_REPT) March 18, 2026

For the first time since the beginning of the current war, Israel carried out airstrikes on the Iranian Navy assets in the port of Bandar Anzali located on the Caspian Sea coast, in northern Iran. pic.twitter.com/cNbwdv6vDs — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) March 18, 2026

Το χτύπημα είναι στρατηγικής φύσεως καθώς το Ιράν μπορεί να εισάγει εμπορεύματα μέσω βόρειων λιμανιών όπως το Μπαντάρ Ανζάλι και το Αμιραμπάντ, μέσω της Κασπίας Θάλασσας. Το εμπόριο προέρχεται κυρίως από τη Ρωσία, το Καζακστάν, το Τουρκμενιστάν και το Αζερμπαϊτζάν

