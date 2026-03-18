Ισραηλινά ΜΜΕ: Οι IDF επιτέθηκαν σε στόχους του ιρανικού ναυτικού στη Κασπία Θάλασσα
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ισραηλινών ΜΜΕ, το Ισραήλ επιτέθηκε σήμερα σε στόχους που συνδέονται με το ιρανικό ναυτικό στη Κασπία Θάλασσα.
Πρόκειται για το λιμάνι Bandar Anzali.
Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές αρκετά πλοία δέχθηκαν πλήγματα στα ανοικτά των ακτών του Μπαντάρ Ανζάλι στη Κασπία Θάλασσα.
Πλήγματα δέχθηκαν επίσης το ναυπηγείο Shahid Tamjidi στο Μπαντάρ Ανζάλι και η ναυτική βάση Χασανρούδ. Στόχο των ισραηλινών χτυπημάτων αποτέλεσε το αρχηγείο του IRGC στο Μπαντάρ Ανζάλι.
Ένας ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios: «Το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον πυραυλικών σκαφών του ιρανικού ναυτικού στην Κασπία Θάλασσα. Στόχος ήταν περισσότερα από πέντε σκάφη».
Το χτύπημα είναι στρατηγικής φύσεως καθώς το Ιράν μπορεί να εισάγει εμπορεύματα μέσω βόρειων λιμανιών όπως το Μπαντάρ Ανζάλι και το Αμιραμπάντ, μέσω της Κασπίας Θάλασσας. Το εμπόριο προέρχεται κυρίως από τη Ρωσία, το Καζακστάν, το Τουρκμενιστάν και το Αζερμπαϊτζάν