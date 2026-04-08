«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Δημήτρης Δρίζος

  • Τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα είναι ήπιος, με τοπικές βροχές κυρίως το Μεγάλο Σάββατο σε κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το Μεγάλο Σάββατο, φτάνοντας τους 17
  • 19 βαθμούς Κελσίου, με πιο αισθητή ψυχρότητα τη νύχτα και νωρίς το πρωί.
  • Τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ και κατά την Ανάσταση ο καιρός θα είναι ευνοϊκός, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, αλλά με ψυχρότητα κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.
  • Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα αναμένεται ηλιοφάνεια, άνοδος της θερμοκρασίας έως 24
  • 25 βαθμούς και ευνοϊκές συνθήκες για εξωτερικές δραστηριότητες.
  • Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 6
  • 7 μποφόρ, με προσοχή να απαιτείται κυρίως στην περιοχή Αθήνας
  • Κορίνθου λόγω επιπτώσεων στην οδήγηση.
Μια περίοδος με ήπιες καιρικές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσει τις επόμενες ημέρες, με μικρή μεταβολή το Μεγάλο Σάββατο που θα φέρει τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ η ψυχρότητα θα είναι πιο αισθητή τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, το Μεγάλο Σάββατο θα υπάρξει μια σύντομη αλλαγή με τοπικές βροχές που θα εμφανιστούν κυρίως μεταξύ πρωινών και απογευματινών ωρών.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα φτάσει τους 17-19 βαθμούς Κελσίου, με ελαφρώς χαμηλότερες τιμές στα βόρεια. Παρά τη μικρή πτώση, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ και κατά τη διάρκεια της Ανάστασης, οι καιρικές συνθήκες θα είναι ευνοϊκές, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Ωστόσο, η ψυχρότητα θα εντοπιστεί ιδιαίτερα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η περιφορά του Επιταφίου θα πραγματοποιηθεί με καλό καιρό, διευκολύνοντας τις εκδηλώσεις.

Την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας και ζεστές ανοιξιάτικες συνθήκες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει έως και τους 24-25 βαθμούς Κελσίου, με πολλές ώρες ηλιοφάνειας που θα ευνοήσουν τις εξωτερικές δραστηριότητες.

Σήμερα ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, με συννεφιές να αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα στον ηπειρωτικό κορμό, ενώ πιθανές τοπικές μπόρες ενδέχεται να εκδηλωθούν αργά το απόγευμα στην Πίνδο και το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 7 μποφόρ, και θα συνεχίσουν έτσι τις επόμενες ημέρες.

Στην Αττική, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς με ηλιοφάνεια και ανέμους έως 6 μποφόρ. Προσοχή απαιτείται στον άνεμο στην περιοχή Αθήνας-Κορίνθου, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει την οδήγηση. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγα σύννεφα, ισχυροί βόρειοι άνεμοι (έως 7 μποφόρ) και θερμοκρασίες στους 20-21 βαθμούς.

Η μεταβολή του καιρού που θα σημειωθεί κυρίως μεταξύ Μεγάλης Πέμπτης απογεύματος και Μεγάλου Σαββάτου απογευματινών ωρών θα φέρει τοπικές βροχές στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια. Η αλλαγή αυτή συνοδεύεται από πτώση της θερμοκρασίας και εισβολή πιο ψυχρής αέριας μάζας κυρίως τις νυχτερινές ώρες. Ωστόσο, το Πάσχα και η Δευτέρα του Πάσχα θα κυλήσουν με ήπιο καιρό, προσφέροντας ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για τις γιορτινές εξορμήσεις.

