Καιρός: Η πρόγνωση Καλλιάνου έως την Κυριακή του Πάσχα – Πρόσκαιρη επιδείνωση το Μεγάλο Σάββατο

Ο καιρός τις επόμενες μέρες θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά άνοιξη, με μεταβολές και βροχοπτώσεις να κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Από τη Μεγάλη Πέμπτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και σε τμήματα του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιάννη Καλλιάνο.

Για τη Μεγάλη Παρασκευή, όπως τονίζει, αναμένονται τοπικά φαινόμενα κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι συνθήκες θα είναι σχετικά ήπιες, χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα. Στη Δυτική Ελλάδα, μάλιστα, δεν προβλέπονται βροχές ούτε τη Μεγάλη Πέμπτη ούτε τη Μεγάλη Παρασκευή.

Το Μεγάλο Σάββατο ο καιρός επιδεινώνεται, με βροχές να εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Φαινόμενα αναμένονται σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και η Πάτρα. Την ώρα της Ανάστασης, οι βροχοπτώσεις θα εντοπίζονται κυρίως στις Κυκλάδες.

Την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός παρουσιάζει βελτίωση ως προς τα φαινόμενα, ωστόσο, η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή για την εποχή, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 16℃ με 17℃ και τις περισσότερες περιοχές να μην επηρεάζονται από βροχές.

