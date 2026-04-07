Καιρός Πάσχα: Ευχάριστη ανατροπή, θα ψήσουμε οβελία με 20αρια – Πρόγνωση Καντερέ

Αισιόδοξοι για… ανοιξιάτικο καιρό την Κυριακή του Πάσχα είναι οι μετεωρολόγοι, καθώς παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για αστάθεια, τελικά όπως όλα δείχνουν θα ψήσουμε οβελία χωρίς σημαντικές βροχές και καταιγίδες.

Σε ανάρτηση στα social media, ο γνωστός μετεωρολόγος Νίκος Καντερές, σημειώνει πως «πιθανόν να βρέξει παροδικά ,αλλά στο μεγαλύτερο διάστημα ο καιρός θα είναι καλός». Εκτιμά δε πως οι θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς κελσίου.

Η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ:

Στατιστικά στοιχεία και πρόγνωση για τη Κυριακή του Πάσχα:

Πριν ένα μήνα σε ανάρτηση μου για τη Κυριακή του Πάσχα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με βάση τα στατιστικά δεδομένα για τις 12 Απριλίου τα τελευταία 35 χρόνια, από το 1991 έως το 2025 έγραφα τα εξής:

Στην Αθήνα με κανονική τιμή θερμοκρασίας ,για τη συγκεκριμένη ημέρα τους 20 βαθμούς, στα 21 χρόνια η θερμοκρασία ήταν πάνω από τι τιμή αυτή, τα 5 χρόνια ίση και τα 9 χρόνια κάτω από 20 C.

Σε ότι αφορά τη βροχή έβρεξε μόνο 6 φορές, δηλαδή η πιθανότητα βροχής για τη Κυριακή του Πάσχα ήταν μικρή ,όπως προβλέπεται και φέτος. Πιθανόν να βρέξει παροδικά ,αλλά στο μεγαλύτερο διάστημα ο καιρός θα είναι καλός. Η θερμοκρασία θα είναι πάνω από τους 20 βαθμούς.

Διαβάστε επίσης