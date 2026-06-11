Washington Post: 22 γιατροί εξέτασαν τον Τραμπ στο τελευταίο του τσεκ-απ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάστηκε από 22 ειδικούς ιατρούς κατά τον τελευταίο του ιατρικό έλεγχο, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για προεδρικό τσεκ

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Ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι η εξέταση ήταν πλήρης και διεπιστημονική, με συμμετοχή γιατρών από κορυφαία ιατρικά ιδρύματα όπως το Χάρβαρντ και το Ντιουκ.

Ο αριθμός των ειδικών που αξιολόγησαν τον Τραμπ είναι σχεδόν διπλάσιος από τον αριθμό των ιατρών που τον εξέτασαν σε προηγούμενους ελέγχους ως πρόεδρο.

Η ιατρική έκθεση αναφέρει ότι ο Τραμπ βρέθηκε σε «άριστη υγεία», ενώ δεν υπάρχουν πλέον αναφορές για τη χρήση φαρμάκου κατά της τριχόπτωσης που λάμβανε παλαιότερα.

Η πρακτική του εκτεταμένου ιατρικού ελέγχου των προέδρων έχει αυξηθεί, με παρόμοιο αριθμό γιατρών να συμμετέχει και στην αξιολόγηση του Τζο Μπάιντεν. Snapshot powered by AI

Ο Τραμπ βλέπει 22 ειδικούς ιατρούς, θέτοντας νέους κανόνες για τους προέδρους

Ο Τραμπ είχε επισκεφτεί περίπου δώδεκα ειδικούς για προηγούμενες εξετάσεις, σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να κατονομάσει ποιοι γιατροί τον εξέτασαν.



Για τον πρώτο ιατρικό έλεγχο ως πρόεδρος ο Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος το 1989 είχε εξεταστεί από πέντε ειδικούς δήλωσε ο Λευκός Οίκος εκείνη την εποχή. Ο γιος του Τζορτζ Μπους ο νεότερος εξετάστηκε από 12 γιατρούς στον πρώτο προεδρικό του έλεγχο, δήλωσαν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δώδεκα χρόνια αργότερα. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει θέσει νέο ρεκόρ: 22 ειδικοί ιατροί τον αξιολόγησαν στο πλαίσιο του τελευταίου του ελέγχου, σύμφωνα με ιατρική έκθεση που δημοσίευσε πρόσφατα ο Λευκός Οίκος.

Αυτός ο αριθμός είναι σχεδόν διπλάσιος από τον αριθμό των ειδικών που αξιολόγησαν τον Τραμπ για τις προηγούμενες ιατρικές εξετάσεις του ως πρόεδρος, σύμφωνα με μια ανασκόπηση των δημόσια διαθέσιμων δηλώσεων των γιατρών του Τραμπ. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό ειδικών που έχουν αξιολογήσει πρόεδρο για μία μόνο επίσκεψη, βάσει ανασκόπησης δημόσιων δηλώσεων και αρχείων, προκαλώντας ερωτήματα από εξωτερικούς γιατρούς, οι οποίοι δήλωσαν ότι ήταν ήδη επιφυλακτικοί ως προς τις αποκαλύψεις του Λευκού Οίκου σχετικά με την υγεία του σχεδόν 80χρονου Τραμπ.

«Είναι ένας μεγάλος αριθμός», δήλωσε ο Τζόναθαν Ράινερ, καρδιολόγος επί χρόνια του πρώην αντιπροέδρου Ντικ Τσένι. «Ποιες ειδικότητες αντιπροσωπεύουν; Γιατί τόσες πολλές;» Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν ότι ο αριθμός ήταν ανάλογος με την ανάγκη να διεξαχθεί μια «πλήρης και προληπτική αξιολόγηση» του προέδρου. Ο Σον Μπαρμαμπέλα, γιατρός του προέδρου, δήλωσε ότι η αξιολόγηση διαπίστωσε ότι ο Τραμπ ήταν σε «άριστη υγεία».

«Η συμμετοχή πολλών ειδικών αντικατοπτρίζει μια ολοκληρωμένη, διεπιστημονική αξιολόγηση που συνάδει με τις βέλτιστες πρακτικές για την ιατρική περίθαλψη σε εκτελεστικό επίπεδο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι γιατροί που συνδέονται με το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, το Πανεπιστήμιο Ντιουκ και άλλα εξέχοντα ιδρύματα βοήθησαν στην αξιολόγηση. Ο αξιωματούχος είπε επίσης ότι ορισμένοι γενικοί γιατροί συμπεριελήφθησαν στον αριθμό των 22 ειδικών ιατρών της κυβέρνησης. «Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», είπε ο αξιωματούχος.

Ο Λευκός Οίκος έχει αρνηθεί να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τις ιατρικές αξιολογήσεις του Τραμπ, όπως για παράδειγμα τι ώθησε τον πρόεδρο να υποβληθεί σε δεύτερη κλινική εξέταση στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed πέρυσι. Οι πρόεδροι συνήθως κάνουν ένα ετήσιο τσεκ απ εκτός εάν έχουν κάποια επείγουσα πάθηση. Σχεδόν τρεις μήνες μετά την επίσκεψη, και αφού αρχικά ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους ότι είχε υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος διευκρίνισαν ότι ο πρόεδρος είχε υποβληθεί σε αξονική τομογραφία στο πλαίσιο της αξιολόγησής του.

Οι ιατρικές εκθέσεις του Τραμπ δεν περιλαμβάνουν πλέον ένα κοινό φάρμακο για την πρόληψη της τριχόπτωσης , το οποίο οι γιατροί του ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσε συστηματικά κατά την πρώτη του θητεία. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αρνήθηκαν να σχολιάσουν την προηγούμενη χρήση του φαρμάκου από τον Τραμπ και το αν είχε σταματήσει να το παίρνει.

Ο επισταμένος έλεγχος υγείας του Τραμπ έρχεται εν μέσω ευρύτερων ερωτημάτων σχετικά με την καταλληλότητα του νυν προέδρου, αλλά και του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, να υπηρετήσουν ως αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων. Ο Μπάιντεν, ο οποίος ήταν 82 ετών όταν αποχώρησε από το αξίωμα, και ο Τραμπ, ο οποίος γίνεται 80 ετών στις 14 Ιουνίου, είναι οι δύο γηραιότεροι άνδρες που υπηρετούν στην προεδρία.

Η Καρίν Ζαν-Πιερ, η οποία διετέλεσε γραμματέας Τύπου του Μπάιντεν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τον Φεβρουάριο του 2024 ότι μια ομάδα «20 γιατρών» συμμετείχε στην ιατρική αξιολόγηση του Μπάιντεν στο Walter Reed εκείνο το έτος. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις συχνά επέλεγαν να μην αποκαλύψουν τον συγκεκριμένο αριθμό ειδικών που συμβουλεύουν τον πρόεδρο στις ιατρικές αξιολογήσεις, οι οποίες παραδοσιακά πραγματοποιούνται στο Walter Reed.

Οι πρόεδροι δεν υποχρεούνται να αποκαλύπτουν τα ιατρικά τους αρχεία, αν και οι νομοθέτες και των δύο κομμάτων έχουν ζητήσει περισσότερους ελέγχους, όπως η δημιουργία μιας ανεξάρτητης επιτροπής που θα μπορούσε να αξιολογήσει την υγεία του προέδρου. Ωστόσο, τα δημόσια διαθέσιμα αρχεία και δηλώσεις δείχνουν ότι ο αριθμός των ειδικών που εξετάζουν την υγεία των προέδρων φαίνεται να έχει διογκωθεί.

Οι πέντε ειδικοί που συμμετείχαν στον έλεγχο του προέδρου Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου τον Μάιο του 1989 περιελάμβαναν έναν οφθαλμίατρο, έναν ουρολόγο, έναν δερματολόγο και δύο αλλεργιολόγους, δήλωσαν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εκείνη την εποχή. Ο 65χρονος Μπους είδε στη συνέχεια οκτώ ειδικούς τον επόμενο χρόνο, συμπεριλαμβανομένου ενός ακτινολόγου, ενός καρδιολόγου και ενός ρευματολόγου, ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Ο Τραμπ επισκέφθηκε 11 ειδικούς για τον έλεγχο που έκανε το 2019 και 14 ειδικούς για τον έλεγχο που έκανε πέρυσι, σύμφωνα με προηγούμενες ιατρικές εκθέσεις που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος.

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