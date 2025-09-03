Ο Ντόναλντ Τραμπ απαντά ξανά για την υγεία του: «Fake news οι φήμες»

Μερικές φορές φαίνεται ότι δεν περνάει ούτε μια ώρα χωρίς να ακούσουμε νέα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, όταν δεν εμφανίστηκε για μια μέρα, μετά για δύο και μετά για τρεις, άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φήμες για την υγεία του.

Παρά τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν το Σαββατοκύριακο, που έδειχναν τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο γήπεδο γκολφ του, οι φήμες στα social media συνέχισαν να «οργιάζουν». Ο Τραμπ ρωτήθηκε απευθείας για αυτό το θέμα την Τρίτη, στην πρώτη δημόσια εκδήλωσή του μετά από μια εβδομάδα.

«Μάθατε το Σαββατοκύριακο ότι ήσασταν νεκρός;» ρώτησε ο δημοσιογράφος Πίτερ Ντούσι των Fox News. «Το είδατε αυτό;»

«Όχι», απάντησε κατηγορηματικά ο 79χρονος Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν γνώριζε ότι ο κόσμος αναρωτιόταν αν είχε πεθάνει, αλλά είχε ακούσει ότι υπήρχαν ανησυχίες για την υγεία του.

«Ήξερα ότι έλεγαν: "Είναι καλά; Πώς αισθάνεται; Τι έχει;"», είπε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις φήμες «fake news» και λέγοντας ότι «ήταν πολύ δραστήριος το Σαββατοκύριακο».

Donald Trump dismissed social-media rumors about his health as 'fake,' noting he was active over the weekend, and said he was giving interviews and visiting his Virginia golf club https://t.co/O0X2OHiKWW pic.twitter.com/OfVIN5w9W7 — Reuters (@Reuters) September 2, 2025

Πρόσφατα, ο Τραμπ είχε εμφανιστεί με μελανιές στο πίσω μέρος του δεξιού του χεριού, ενώ είχε και πρήξιμο γύρω από τους αστραγάλους του.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι στον Τραμπ έχει διαγνωστεί χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, που σημαίνει ότι οι φλέβες στα πόδια του δεν μεταφέρουν σωστά το αίμα πίσω στην καρδιά, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται στα κάτω άκρα. Είναι μια αρκετά συχνή πάθηση για τους ηλικιωμένους.

Οι φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ ήταν άρρωστος ή ακόμα και νεκρός - με το hashtag «#whereistrump» να γίνεται viral την Παρασκευή. Οι εικασίες φούντωσαν στη συνέχεια καθώς αρκετοί δημοσιογράφοι του Λευκού Οίκου σημείωσαν ότι ο πρόεδρος δεν είχε εμφανιστεί δημόσια από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη και δεν είχε προγραμματισμένες εκδηλώσεις όλο το Σαββατοκύριακο.

«Ποτέ δεν ένιωσα καλύτερα στη ζωή μου. Επίσης, η Ουάσινγκτον είναι ζώνη χωρίς εγκληματικότητα!» έγραψε λακωνικά ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος επίσης στην αμφιλεγόμενη απόφασή του να θέσει τη Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο.

Διαβάστε επίσης