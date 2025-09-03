Τραμπ: «Ο Σι Τζινπίνγκ συνωμοτεί με τους Πούτιν και Κιμ εναντίον των ΗΠΑ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ ότι συνωμοτεί εναντίον των ΗΠΑ με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας. Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν καθώς η Κίνα υποδέχθηκε παγκόσμιους ηγέτες στην μεγαλύτερη παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στο Πεκίνο, μια επίδειξη της στρατιωτικής ισχύος της Κίνας.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Παρακαλώ δώστε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν καθώς συνωμοτούν εναντίον των ΗΠΑ». Ο Τραμπ απέρριψε προηγουμένως τους ισχυρισμούς ότι η αναθέρμανση των σχέσεων μεταξύ Κίνας, Ρωσίας και άλλων εθνών αποτελεί πρόκληση για τις ΗΠΑ στην παγκόσμια σκηνή.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε επίσης την «τεράστια υποστήριξη και το «αίμα»» που έδωσαν οι ΗΠΑ στην Κίνα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η παρέλαση της Κίνας σηματοδοτεί τα 80 χρόνια από την παράδοση της Ιαπωνίας στον πόλεμο και τη νίκη της Κίνας. «Πολλοί Αμερικανοί πέθαναν στην προσπάθεια της Κίνας για Νίκη και Δόξα. Ελπίζω να τιμηθούν και να2025-09-03 08:08:21 μείνουν στη μνήμη τους για την ανθρωπιά και τη θυσία τους!» έγραψε.

Ο Σι παρέλασε μαζί με 26 αρχηγούς κρατών, μεταξύ των οποίων ο Κιμ και Πούτιν - κάτι που ορισμένοι παρατηρητές θεωρούν ως μήνυμα προς τα δυτικά έθνη που τους έχουν παρακάμψει. Η Κίνα έχει επιδιώξει να τοποθετηθεί ως πιθανό αντίβαρο στις ΗΠΑ, από τότε που οι δασμοί του Τραμπ συγκλόνισαν την παγκόσμια οικονομική και πολιτική τάξη.

Ο Τραμπ θεωρεί τους δασμούς του απαραίτητους για την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων και της βιομηχανίας των ΗΠΑ και δείχνει διατεθειμένος να πληρώσει οποιοδήποτε διπλωματικό κόστος χρειαστεί. Ερωτηθείς από το BBC αν πιστεύει ότι το Πεκίνο και οι σύμμαχοί του προσπαθούν να σχηματίσουν έναν διεθνή συνασπισμό για να αντιταχθούν στις ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι. Καθόλου. Η Κίνα μας χρειάζεται».

Πρόσθεσε: «Έχω πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο Σι, όπως γνωρίζετε. Αλλά η Κίνα μας χρειάζεται πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς τους χρειαζόμαστε. Δεν το βλέπω καθόλου αυτό». Ξεχωριστά, σε ραδιοφωνική συνέντευξη την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για τον άξονα που σχηματίζεται μεταξύ Ρωσίας και Κίνας.

Δήλωσε στην ραδιοφωνική εκπομπή του Scott Jennings ότι η Αμερική έχει «τις πιο ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στον κόσμο» και ότι «δεν θα χρησιμοποιήσουν ποτέ τις στρατιωτικές τους δυνάμεις εναντίον μας». «Πιστέψτε με, αυτό θα ήταν το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσαν ποτέ να κάνουν», είπε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «πολύ απογοητευμένος» από τον Πούτιν, αφού δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα. «Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον πρόεδρο Πούτιν, μπορώ να το πω αυτό», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «θα κάνουν κάτι για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ζήσουν» στην Ουκρανία. Δεν διευκρίνισε ωστόσο τι ακριβώς.

Η Κίνα δεν έχει επικρίνει την ολοκληρωτική εισβολή του Πούτιν και έχει κατηγορηθεί από τη Δύση ότι βοηθά την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας μέσω της προμήθειας υλικών και των αγορών ρωσικού πετρελαίου. Το Πεκίνο το αρνείται αυτό.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εν τω μεταξύ δήλωσε ότι η Ρωσία συμμετέχει σε μια νέα συγκέντρωση στρατευμάτων κατά μήκος ορισμένων τομέων της πρώτης γραμμής. «[Ο Πούτιν] αρνείται να εξαναγκαστεί σε ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι στην νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

