Ο Τραμπ μιλάει για όλους και για όλα στο Οβάλ γραφείο - Live εικόνα

Διάγγελμα αυτή τη στιγμή από τον Λευκό Οίκο κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε να εμφανιστεί δημοσίως αρκετές ημέρες, με το hashtag «Νεκρός Τραμπ» να γίνεται viral στα social media.

Το υπουργικό συμβούλιου του Αμερικανού προέδρου αναφέρθηκε εκτενώς στην μετακίνηση των κεντρικών γραφείων της Διοίκησης Διαστήματος των ΗΠΑ από το Κολοράντο Σπρινγκς, Κολοράντο, στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα. Η απόφαση αυτή τόνισαν ότι θα αποτελέσει βασικό μέρος της κατασκευής του σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας «χρυσός θόλος».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε επιτυχή επιχείρηση του Αμερικανικού στρατού που εκτυλίχθηκε τα «τελευταία λεπτά» κατά σκάφους που μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική και είχε αναχωρήσει από την Βενεζουλέλα, στα ανοιχτά της οποίας οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πολεμικά σκάφη.

Στην επιχείρηση αναφέρθηκε και ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανάρτησή του στο X (Twitter), κάνοντας λόγο για «θανατηφόρα επίθεση» κατά σκάφους στη Νότια Καραϊβική.

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχάρη επίσης τους στρατιωτικούς αξιωματικούς για την επιχείρηση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Ο Τραμπ, ερωτηθείς για τον Πούτιν, δήλωσε ότι έμαθε «πράγματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα και θα τα μάθετε τις επόμενες ημέρες», ενώ υπογράμμισε ότι και οι δύο πλευρές «έχασαν 7.000 στρατιώτες μέσα σε μια εβδομάδα».

Ένας δημοσιογράφος στο Οβάλ Γραφείο ρώτησε τον Τραμπ αν έμαθε το Σαββατοκύριακο ότι «ήταν νεκρός», αναφερόμενος στις διαδεδομένες φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η υγεία του χειροτέρευε.

«Το έχω ακούσει, είναι κάπως τρελό. Αλλά την περασμένη εβδομάδα έδωσα πολλές συνεντεύξεις Τύπου, όλες επιτυχημένες. Πήγαν πολύ καλά, όλα πήγαν πολύ καλά. Και μετά δεν έδωσα καμία για δύο ημέρες και είπαν ότι πρέπει να έχει κάτι», είπε ο Τραμπ.

Για το Σικάγο, το οποίο χαρακτήρισε την πιο «επικίνδυνη πόλη στον κόσμο», ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα «μπουν» στην πόλη, αναφερόμενος στην αποστολή δυνάμεων της εθνοφρουράς.

Δείτε live:

Διαβάστε επίσης