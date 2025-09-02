ΗΠΑ: Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Ρούντι Τζουλιάνι - Τραυματίστηκε σε τροχαίο

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και μακροχρόνιος σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ρούντολφ (Ρούντι) Τζουλιάνι, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο το απόγευμα της Δευτέρας (01/09), έπειτα από τροχαίο ατύχημα που είχε το Σάββατο το βράδυ στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ, σύμφωνα με τον υπεύθυνο ασφαλείας του και έναν φίλο του.

Ο Τζουλιάνι, πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και δικηγόρος του προέδρου Τραμπ, ήταν σε πολύ καλή διάθεση μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο, σύμφωνα με τον φίλο του, Άρθουρ Λ. Αϊντάλα, ο οποίος μίλησε μαζί του τηλεφωνικά. «Πρέπει να αναρρώσω, αλλά κατά τα άλλα είμαι σε πολύ καλή κατάσταση», είπε ο Τζουλιάνι, σύμφωνα με τον Αϊντάλα.

Ο 81χρονος Τζουλιάνι σκόπευε να αναρρώσει στο Μάντσεστερ, αλλά δεν διευκρίνισε πού.

Ο πρώην δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ υπέστη κάταγμα σπονδύλου όταν έπεσε θύμα τροχαίου ατυχήματος ενώ ταξίδευε ως επιβάτης στην Interstate 93 κοντά στο Μάντσεστερ, σύμφωνα με τους New York Times.

«Ένα μικρό αυτοκινητιστικό ατύχημα δεν θα τον επιβραδύνει», δήλωσε ο Michael Ragusa, υπεύθυνος ασφαλείας του Τζουλιάνι , ο οποίος ήταν επικεφαλής της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Ragusa προσπάθησε να διαψεύσει τις εικασίες ότι το ατύχημα ήταν μια σκόπιμη απόπειρα κατά του Τζουλιάνι, ο οποίος έχει αποβληθεί από το δικηγορικό σώμα και έχει δεχτεί κριτική για την προσπάθειά του να ανατρέψει τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020 υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ.

@RudyGiuliani was in a car accident in NH on Aug 30 after assisting a domestic violence victim. He sustained injuries but is in good spirits and recovering tremendously. Thank you for the prayers & support. ? official statement below. pic.twitter.com/ohYJCcXpjR — Michael Ragusa (@themikeragu) August 31, 2025

Το ατύχημα συνέβη λίγο πριν τις 10 μ.μ. το Σάββατο, σύμφωνα με την αστυνομία της πολιτείας του Νιου Χάμσαϊρ. Ο Theodore Goodman, ο οδηγός του Τζουλιάνι, οδηγούσε ένα Ford Bronco και κινούνταν βόρεια στον Interstate 93, όταν ένα Honda HR-V προσέκρουσε στο πίσω μέρος του οχήματός τους. Η αστυνομία αναγνώρισε τον οδηγό του Honda ως την Lauren Kemp, 19 ετών, από το Concord.

Οι επιβάτες υπέστησαν τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή τους, σύμφωνα με την αστυνομία.

Διαβάστε επίσης