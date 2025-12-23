Οι μεγάλες απώλειες που στιγμάτισαν την Ελλάδα το 2025 σε πολιτική, τέχνη και κοινωνία

Από τον χώρο της τέχνης, της πολιτικής, του αθλητισμού μέχρι της εκκλησίας, του επιχειρείν, της δικαιοσύνης και της δημοσιογραφίας σπουδαία πρόσωπα έφυγαν απο τη ζωή σκορπίζοντας τη θλίψη και αφήνοντας πίσω τους δυσαναπλήρωτο κενό.

Η Ελλάδα έγινε φτωχότερη, καθώς μέσα στο 2025 ξεχωριστές προσωπικότητες έσβησαν για πάντα, ωστόσο το έργο και η παρακαταθήκη τους θα τους διατηρεί για πάντα στις μνήμες τόσο των αγαπημένων τους προσώπων όσο και πολλών άλλων Ελλήνων.

Στο αφιέρωμα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά μερικά από τα πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025.

Κώστας Σημίτης

23 Ιουνίου 1936 - 5 Ιανουαρίου 2025

Διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 1996 έως το 2004 και ηγήθηκε του ΠΑΣΟΚ, μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο θάνατός του επήλθε έπειτα από μακρά νοσηλεία σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Αθηνών, λόγω επιπλοκών που σχετίζονταν με χρόνια προβλήματα υγείας.

Ο Κώστας Σημίτης σημάδεψε την πορεία της χώρας κατά την περίοδο που βρισκόταν στην εξουσία, καθώς υπό την πρωθυπουργία του η Ελλάδα εντάχθηκε στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και υιοθέτησε το ευρώ (2001). Η ελληνική πολιτική σκηνή τον αποχαιρέτησε αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό του ρόλο στην ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας.

Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας (κατά κόσμον Αναστάσιος Γιαννουλάτος)

4 Νοεμβρίου 1929 - 25 Ιανουαρίου 2025

Ορθόδοξος κληρικός, θεολόγος, συγγραφέας, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, την οποία ανασύστησε ο ίδιος το 1992, ως Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας.

Ιδιαίτερα σημαντικό υπήρξε το ιεραποστολικό έργο του στην Αφρική, χαρακτηριζόμενος ως "ιεραπόστολος των εθνών". Ήταν, επίσης, ένας από τους προέδρους της κεντρικής επιτροπής του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών, επίτιμος πρόεδρος της Παγκόσμιας Διάσκεψης Θρησκευμάτων για την Ειρήνη, τιτουλάριος επίσκοπος και Μητροπολίτης Ανδρούσης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Προτάθηκε για Νόμπελ Ειρήνης κατά τον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου. Είχε σημαντικό ιεραποστολικό, κοινωνικό και συγγραφικό έργο. Εκοιμήθη σε νοσοκομείο της Αθήνας εξαιτίας πολυοργανικής ανεπάρκειας.

Διονύσης Σαββόπουλος

17 Δεκεμβρίου 1944 - 21 Οκτωβρίου 2025

Ο κορυφαίος Έλληνας τραγουδοποιός, συνθέτης και στιχουργός, νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο, έχοντας δώσει γενναία μάχη με τον καρκίνο (με τον οποίο διαγνώστηκε από το 2001).

Εξέδωσε δισκογραφικά 14 κύκλους τραγουδιών του, καθώς και ζωντανές ηχογραφήσεις έξι συναυλιών και παραστάσεών του. Έδωσε συναυλίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Έγραψε μουσική για παραστάσεις σε θέατρα της Αθήνας και στην Επίδαυρο, και για τον κινηματογράφο.

Η αιτία θανάτου αναφέρθηκε ως έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρκίνος.

Αλέξης Κούγιας

23 Ιανουαρίου 1951 – 28 Φεβρουαρίου 2025

Ένας από τους πιο επιτυχημένους ποινικολόγους της Ελλάδας πέθανε έπειτα από μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο. Άφησε πίσω του μια τεράστια καριέρα στα δικαστήρια, έχοντας χειριστεί μερικές από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις στην Ελλάδα.

Πολλές από αυτές απασχόλησαν πολύ την επικαιρότητα. Υπήρξε δικηγόρος του Βαγγέλη Ρωχάμη, παραστάθηκε στη δίκη των σατανιστών της Παλλήνης, εκπροσωπώντας τη Δήμητρα Μαργέτη. Εκπροσώπησε τον αστυνομικό Επαμεινώνδα Κορκονέα στη δίκη για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Παραστάθηκε προς υποστήριξη της κατηγορίας για τους γονείς της Ελένης Τοπαλουδη στη δίκη για τον βιασμό και τη δολοφονία της άτυχης φοιτήτριας στη Ρόδο. Εκπροσώπησε τον ηθοποιό Δημήτρη Λιγνάδη στην δίκη που ήταν κατηγορούμενος για βιασμό.

Μανώλης Λιδάκης

28 Φεβρουαρίου 1960 – 26 Φεβρουαρίου 2025

Καθιερώθηκε ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού. Η συνεργασία του με κορυφαίους συνθέτες και στιχουργούς, καθώς και η μοναδική, αισθαντική χροιά του, τον έκαναν να ξεχωρίσει.

Στο βιογραφικό του έφερε πληθώρα συνεργασιών και κυκλοφορίες δίσκων με μεγάλη απήχηση στο κοινό, οι οποίοι τον καθιέρωσαν ως έναν εκπρόσωπο του λεγόμενου μοντέρνου έντεχνου και του λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Έχει καταπιαστεί και με την κρητική μουσική, διασκευάζοντας διάφορα παλιά ριζίτικα και άλλα κρητικά τραγούδια.

Η τελευταία του δισκογραφική δουλειά κυκλοφόρησε στις αρχές του 2009, με τίτλο "Μη μου γκρεμίζεις το όνειρο", όπου συνεργάστηκε με τον Παντελή Θαλασσινό. Πέθανε εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων με την οικογένειά του να κάνει λόγο για ανακοπή.

Καίτη Γκρέυ (Αθανασία Γκιζίλη)

14 Μαΐου 1924 - 19 Ιανουαρίου 2025

Η απώλειά της σήμανε το τέλος μιας εποχής για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. «Έφυγε» από τη ζωή σε βαθιά γεράματα. Κατάφερε να γίνει το πρώτο όνομα στα μεγαλύτερα κέντρα της εποχής αλλά και να γραμμοφωνήσει όλους τους μεγάλους συνθέτες της εποχής της. Στη δεκαετία του '60 ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη τραγουδίστρια έχοντας ημερομίσθιο που ξεπερνούσε ακόμα και τις 8.000 δραχμές.

Το 2006 κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία της, με τίτλο «Έτσι όπως τα έζησα». Έπαιξε σε 19 ταινίες ως ηθοποιός και τραγουδίστρια. Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Είχε νοσηλευτεί για αρκετούς μήνες έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στη Νέα Σμύρνη, λίγους μήνες πριν κλείσει τα 101 της χρόνια.

Λένα Σαμαρά

1990 - 7 Αυγούστου 2025

Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του Γεωργίας Κρητικού αποφοίτησε από το Κολλέγιο στις 9 Ιουλίου του 2008 και σύντομα ξεκίνησε τις σπουδές της στο Λονδίνο. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο City St George’s, στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών και στο British Academy of Interior Design.

Υπέστη ξαφνικά σοβαρή επιληπτική κρίση και διακομίστηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στον «Ευαγγελισμό». Κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπέστη καρδιακή ανακοπή. Οι γιατροί κατέβαλαν επίμονες προσπάθειες ανάνηψης για περίπου 50 λεπτά, χωρίς όμως να καταφέρουν να την επαναφέρουν.

Νίκος Γαλανός (Νίκος Σουπιωνάς)

20 Δεκεμβρίου 1945 – 19 Μαΐου 2025

Πάσχοντας από καρκίνο, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στου Παπάγου. Καταξιωμένος ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης με ευρύτατη γκάμα απαιτητικών ρόλων από όλο το φάσμα του ρεπερτορίου.

Σπούδασε υποκριτική στη δραματική σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη και έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη το 1962 με ένα μικρό ρόλο στην ταινία Οργή. Έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 1970 με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε πολλές ταινίες ως γνήσιος γόης και συχνά ως το «κακό παιδί», με τους συναδέλφους του να μιλούν για εκείνον με τα καλύτερα λόγια.

Κατερίνα Γιουλάκη (Κατερίνα Γιουβαρλάκη)

27 Μαρτίου 1938 – 9 Ιουνίου 2025

Σπουδαία ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Άφησε το αποτύπωμά της σε δεκάδες ρόλους, ενώ αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το τηλεοπτικό κοινό για τον ρόλο της στην τηλεοπτική σειρά «Ρετιρέ», που άφησε εποχή.

Το 1996 τιμήθηκε με το Βραβείο της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση του χώρου και του κοινού.

Δημήτρης Κωνσταντάρας

9 Οκτωβρίου 1946 – 24 Αυγούστου 2025

Ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους δημοσιογράφους της γενιάς του, έχοντας εργαστεί σε μεγάλες εφημερίδες και έχοντας παρουσιάσει δημοφιλείς ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Εκτός από την πολυετή του πορεία στη δημοσιογραφία, ασχολήθηκε και με την πολιτική, διατελώντας βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Ο θάνατός του επήλθε έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Άλκης Γιαννακάς

28 Μαρτίου 1945 - 12 Οκτωβρίου 2025

Υπήρξε ζεν πρεμιέ και ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς της δεκαετίας του ’60 και του ’70 στον ελληνικό κινηματογράφο. Η εμφάνιση και η φυσική του γοητεία τον έκαναν σύμβολο ανδρισμού. Οι ρόλοι που υποδυόταν τον Άλκη Γιαννακά συνήθως ήταν αυτοί του «σκληρού» ή του «κακού παιδιού», ενώ ο χαρακτηρισμός που τον ακολουθούσε ήταν «το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη», από την ομώνυμη ταινία του 1965, όπου υποδύθηκε έναν χαρτοπαίκτη και αποτυχημένο πυγμάχο που συνδέεται με τον υπόκοσμο.

Καίτη Κωνσταντίνου

18 Δεκεμβρίου του 1963 – 10 Μαρτίου 2025

Ο πρώτος της ρόλος ήταν στη θεατρική παράσταση «Εσωτερικές Φωνές» στο Θέατρο Τέχνης Ωστόσο, η ηθοποιός έγινε γνωστή στο πανελλήνιο και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό ως «Σωσώ» στην τηλεοπτική σειρά «Εγκλήματα». Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση της ήταν στην σειρά «Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα» στον Alpha. «Έφυγε» έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Άννα Κυριάκου

17 Ιανουαρίου 1929 – 13 Οκτωβρίου 2025

Η πολυαγαπημένη «θεία Μπεμπέκα» από την τηλεοπτική σειρά «Τρεις Χάριτες» του Mega, υπήρξε μια ηθοποιός με βαθιά καλλιέργεια, σπάνιο ήθος και αξιοθαύμαστη πορεία, έχοντας συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής σκηνής. Υπηρέτησε την τέχνη της με συνέπεια και πάθος για σχεδόν οκτώ δεκαετίες.

Γεράσιμος Μιχελής

1966 - 15 Ιουλίου 2025

Είχε πάρει μέρος σε πολλές τηλεοπτικές και θεατρικές παραγωγές. Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό ως ο «κακός» της πολύ επιτυχημένης σειράς «Στο Παρά Πέντε». Εξέδωσε ποιητικές συλλογές, οι οποίες αποτύπωσαν την πνευματική του αναζήτηση και τη βαθιά του σχέση με τον άνθρωπο και τον Θεό. Ο ηθοποιός έδινε σιωπηλή μάχη με τη νόσο ALS.

Τάκης Οικονομόπουλος

19 Οκτωβρίου 1943 - 10 Φεβρουαρίου 2025

Ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες τερματοφύλακες. Υπήρξε βασικό μέλος της ομάδας του Παναθηναϊκού που έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971. Γνωστός για τις σπουδαίες αποκρούσεις και τη σταθερότητά του, φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού για μια δεκαετία, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μητροπολίτης Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους Διονύσιος Δ΄ (κατά κόσμον Δημήτριος Μάνταλος)

25 Απριλίου 1952 - 7 Αυγούστου 2025

Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, θεολόγος και ιεράρχης της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος διετέλεσε Μητροπολίτης Κορίνθου από το 2006 έως τον θάνατό του το 2025.

Προερχόμενος από την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος, όπου υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσιακές και ποιμαντικές θέσεις, διετέλεσε επιπλέον αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (2002-2006) και Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου αυτής (Μάρτιος-Οκτώβριος 2006).

Εκοιμήθη κατόπιν πολυετούς μάχης με τον καρκίνο.

Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης Ανδρέας (κατά κόσμον Ανδρέας Τρεμπέλας)

1939 - 5 Απριλίου 2025

Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών το 1963. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1968 και πρεσβύτερος το 1969. Υπηρέτησε ως ιεροκήρυκας στην Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης από το 1967 (αρχικά ως λαϊκός, κατόπιν ως διάκονος και έπειτα ως πρεσβύτερος-αρχιμανδρίτης) μέχρι το 1995. Από το 1995 έως το 2025 διαποίμανε την Μητρόπολη Κονίτσης, έχοντας να επιδείξει πλούσιο ποιμαντικό και πνευματικό έργο. Εκοιμήθη εξαιτίας προβλημάτων υγείας.

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

Ιούνιος 1984 – 23 Αυγούστου 2025

Έγινε γνωστή ως η «κόρη» της Λίλας Καφαντάρη στην τηλεοπτική σειρά «Καληνύχτα Μαμά» του ΑΝΤ1. Αργότερα, στράφηκε στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς, εργαζόμενη σε μεγάλη εταιρεία ένδυσης. Πέθανε ύστερα από μάχη με τον καρκίνο.

Ιάσων Τριανταφυλλίδης

1964 - 27 Ιανουαρίου 2025

Υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του. Δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου και θεάτρου. Έγραψε πάνω από είκοσι βιβλία για την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, του τραγουδιού, του μιούζικαλ, καθώς και βιογραφίες καλλιτεχνών, κυρίως από το ελληνικό σινεμά.

Ενεργός αρθογράφος από το 1985 σε εφημερίδες και περιοδικά, ασχολήθηκε επίσης με το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και πρόσφατα με το διαδίκτυο, ενώ επιμελήθηκε επανεκδόσεις παλαιού υλικού σε CD για ηθοποιούς και τραγουδιστές, όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Σοφία Βέμπο.

Δημήτρης Κολλάτος

9 Ιουνίου 1937 - 30 Ιανουαρίου 2025

Μια από τις πιο αντισυμβατικές προσωπικότητες της ελληνικής τέχνης, με σημαντική συνεισφορά στον κινηματογράφο, το θέατρο και τη λογοτεχνία. Τον Απρίλιο του 2021, έχασε τον γιό του Άλκη, σε ηλικία 44 ετών, από ανακοπή καρδιάς. Έκτοτε, η υγεία του κλονίστηκε σωματικά και ψυχικά. Απεβίωσε στο σπίτι του στην Αθήνα.

Ράνια Ιωαννίδου

22 Αυγούστου 1935 - 7 Μαρτίου 2025

Έκανε το ντεμπούτο της το 1959 στην ταινία Γαμήλιες περιπέτειες με έναν μικρό ρόλο δίπλα στον Ντίνο Ηλιόπουλο. Αγαπημένη ηθοποιός του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης. Έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τους ρόλους της σε μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες, όπως οι «Δυο Ξένοι» ως Μαριάνθη Μαντούνα και το «Καφέ της Χαράς» ως παπαδιά Μαρίκα στο Κολοκοτρωνίτσι.

Στέλλα Γκρέκα (Στυλιανή Λαγκαδά)

1 Απριλίου 1922 - 6 Ιανουαρίου 2025,

Σημαντική τραγουδίστρια του ελαφρού ρεπερτορίου. Εμφανίστηκε περιστασιακά στον κινηματογράφο και στο θέατρο ως ηθοποιός αλλά ακολούθησε μία μεγάλη διαδρομή στο τραγούδι.

Ηχογράφησε μια σειρά από επιτυχίες γνωστών δημιουργών όπως τα "Πάμε στο άγνωστο", "Χθες το βράδυ", "Γύρισε", "Τι κι αν χαθείς", "Το τραγούδι της Μαρίνας". Η κινηματογραφική της καριέρα σφραγίστηκε από την ταινία «Μαρίνα», όπου ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σούζυ Καζαντζίδου

1967 - 25 Απριλίου 2025

Καταξιωμένη δημοσιογράφος. Από το 2002 εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, αρχικά ως ανταποκρίτρια και στη συνέχεια ως επικεφαλής του ανταποκριτικού γραφείου του στη Θεσσαλονίκη. Πέθανε ύστερα από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Κώστας Μοναχός (Κώστας Μιχαλόπουλος)

1949 - 28 Ιουνίου 2025

Τραγουδιστής που μεσουρανούσε τις δεκαετίες των '80 και '90. Συνεργάστηκε με γνωστούς καλλιτέχνες. Από την πλούσια δισκογραφία του ξεχωρίζουν τα τραγούδια «Τη νύχτα όλα επιτρέπονται», «Θα με θυμηθείς», «Νύχτα που αγαπάς τους αλήτες», «Ήρθα να σου πω μια καλησπέρα».

Άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από εσπευσμένη εισαγωγή στο νοσοκομείο με συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ηρώ Καριοφύλλη

1972 - 1 Ιουλίου 2025

Ξεκίνησε το 1990 να εργάζεται στην εφημερίδα "Νίκη" και ταυτόχρονα στον Ρ/Σ "ΣΚΑΙ 100,3" έως το 1993, πάντοτε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Από το 1991 έως το τέλος της ζωής της απασχολήθηκε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο του "Alpha". Τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Θανάσης Νάκος

1946 - 25 Ιουλίου 2025

Ηθοποιός με σημαντική πορεία στον χώρο της υποκριτικής. Συμμετείχε σε πλήθος κινηματογραφικών ταινιών από το 1981 έως το 2015, ενώ έκανε το πέρασμά του επίσης, σε τηλεοπτικές σειρές όπως «Επτά Θανάσιμες Πεθερές», «Singles» και «Η πολυκατοικία», και θεατρικές παραστάσεις. Πέθανε εξαιτίας προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

Σοφία Σεϊρλή

1 Δεκεμβρίου 1947 - 10 Αυγούστου 2025

«Έφυγε» αναπάντεχα από τη ζωή, όταν, καθώς κολυμπούσε στην παραλία Καμάρι, στους Φούρνους Ικαρίας παρασύρθηκε από ισχυρά ρεύματα.

Συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες Θεατρικές Σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά συμμετείχε και σε ανεξάρτητους θιάσους. Ερμήνευσε πολλούς ρόλους της κλασικής και σύγχρονης θεματολογίας, όπως και έργων της ελληνικής λογοτεχνίας.

Πόπη Χριστοδούλου

13 Αυγούστου 2025

Είχε ενσαρκώσει με επιτυχία τον διπλό ρόλο της «Μάρθας» και της «Ρίτσας», των «υπηρετριών» της Ντάλιας, στην κωμική σειρά «Στο Παρά Πέντε». Τα τελευταία χρόνια δίδασκε υποκριτική στη σχολή του Παναγιώτη Καποδίστρια.

Αλμπέρτο Εσκενάζυ

4 Απριλίου 1952 - 15 Δεκεμβρίου 2025

Υπήρξε μια πολυσχιδής και ιδιαίτερα επιδραστική προσωπικότητα στον χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Παράλληλα με την πορεία του ως ηθοποιός, ασχολήθηκε ενεργά με τη συγγραφή σεναρίων, ενώ υπήρξε επιπλέον εκδότης και θεατρικός επιχειρηματίας, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του σε πολλούς τομείς της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τα τελευταία δύο χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο.

