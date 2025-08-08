Λένα Σαμαρά: Η αντιμετώπιση στο Σισμανόγλειο, η μεταφορά στον Ευαγγελισμό και η δραματική ανακοπή

Επί σχεδόν μία ώρα, οι γιατροί στον Ευαγγελισμό έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στη Λένα Σαμαρά, που είχε υποστεί ανακοπή καθώς τις έκαναν εξετάσεις, δυστυχώς όμως, δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Ήταν η 34χρονη Λένα Σαμαρά, η κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η οποία έχασε τη ζωή της ξαφνικά, μετά από επιληπτικό επεισόδιο.

Όλα εξελίχθηκαν μέσα σε μερικές ώρες, κάνοντας την απώλεια για την οικογένεια Σαμαρά, ακόμη πιο δυσβάσταχτη. Το απόγευμα της Πέμπτης, η Λένα εμφάνισε έντονη ζάλη ως πρόδρομο σύμπτωμα επιληπτικού επεισοδίου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Σισμανόγλειο. Υποβλήθηκε σε αναλυτικές εξετάσεις, όλες όσες προβλέπονταν, και εξετάστηκε από νευρολόγους.

Οι γιατροί συνέστησαν περαιτέρω νευρολογικό έλεγχο, ο οποίος δεν μπορούσε να γίνει στο Σισμανόγλειο, γιατί δεν διαθέτει νευρολογική κλινική. Η 34χρονη, σε σταθερή κατάσταση και χωρίς ένδειξη που να σηματοδοτεί κίνδυνο, μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, που είχε γενική εφημερία.

Στον Ευαγγελισμό, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό ξεκίνησαν άμεσα, περαιτέρω εξετάσεις στην 34χρονη. Καθώς ήταν σε εξέλιξη ο καρδιολογικός έλεγχος και οι γιατροί έπαιρναν το ιστορικό της, υπέστη ανακοπή.

Σημειώνεται ότι οι επιληπτικές κρίσεις μπορούν να διαταράξουν τον φυσιολογικό ρυθμό της καρδιάς και να οδηγήσουν σε ασυστολία, που είναι πλήρης διακοπή του καρδιακού παλμού. Οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, καθώς δεν είχε ένδειξη για απινίδωση, όμως δεν τα κατάφεραν.

Οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά, βρίσκονταν στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή. Το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» θα εκδώσει ανακοίνωση για την επίσημη αιτία θανάτου της Λένας.

Διευκρινίσεις από τον Άδωνι Γεωργιάδη

Καθώς υπήρξαν αναφορές στα social media, περί πλημμελούς αντιμετώπισης του περιστατικού, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προχώρησε στις εξής διευκρινίσεις:

«Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του “Σισμανογλείου” έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του Ευαγγελισμού καθώς το Σισμανόγλειο δεν έχει Νευρολογική κλινική.

Όχι δεν έχει νευρολόγο, νευρολόγο έχει, ήταν εκεί και την εξέτασε κανονικά όπως ιατρικά προβλέπεται, αλλά δεν έχει από τον οργανισμό του Νευρολογική κλινική. Μεταφέρθηκε λοιπόν στον Ευαγγελισμό και παραδόθηκε από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο με απόλυτη ασφάλεια. Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί», σημείωσε σε δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα.

Επειδή η γνωστή τοξικότητα και κακία των πολιτικών μας αντιπάλων δεν σέβεται ούτε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ούτε την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά, αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής. Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 8, 2025

Η επίσημη ανακοίνωση

Σε σχετική ανακοίνωση προχώρησε και η 1ης ΥΠΕ Αττικής:

Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος ,παθολόγος , καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση. Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική.

Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση. Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29.

Τη Δευτέρα η κηδεία της

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Λένας Σαμαρά στον ΙΝ Αγίων Θεοδώρων του Α' Νεκροταφείου Αθηνών, σύμφωνα με την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο Facebook.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε χαρακτηριστικά ο πατέρας της.

