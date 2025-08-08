Λένα Σαμαρά: Πώς έφυγε απροσδόκητα η κόρη του πρώην πρωθυπουργού – 50 λεπτά πάλευαν οι γιατροί

Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από των γονιών που χάνουν το παιδί τους. Αυτήν την ανείπωτη τραγωδία βιώνουν από χθες (07/08) ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς και η γυναίκα του, Γεωργία, μαζί με τον γιο τους, Κώστα.

Η μοναχοκόρη της οικογένειας, Λένα, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, μόλις στα 34 της χρόνια. Όλα εξελίχθηκαν μέσα σε μερικές ώρες, κάνοντας την απώλεια ακόμη πιο δυσβάσταχτη.

Η Λένα Σαμαρά, που άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και τελικά κατέληξε από ανακοπή.

Τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα

Ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα και εγγονή του σπουδαίου καρδιολόγου Κωνσταντίνου Σαμαρά, ο οποίος μάλιστα είχα διατελέσει διευθυντής στο νοσοκομείο όπου κατέληξε η νεαρή κοπέλα.

Το απόγευμα της Πέμπτης, η Λένα εμφάνισε επιληπτικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή στον Ευαγγελισμό.

Εκεί έγινε καρδιολογικός έλεγχος και καθώς λαμβανόταν το ιστορικό της –χωρίς να εμφανίζει κάποιο εμφανές σύμπτωμα– υπέστη ανακοπή. Οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά, βρίσκονταν στο πλευρό της μέχρι της τελευταία στιγμή. Οι γιατροί προσπαθούσαν επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν.

Η Ελένη Δανάη Σαμαρά –όπως ήταν ολόκληρο το όνομά της– αποφοίτησε το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών. Φοίτησε ως πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, ακολουθώντας το επαγγελματικό μονοπάτι της μητέρας της, Γεωργίας. Είχε πάρει το όνομά της από την Ελένη – Λένα Ζάννα.

Όσοι γνώριζαν τη Λένα, μόνο τα καλύτερα λόγια είχαν να πουν για τον λαμπρό χαρακτήρα της, την παιδεία και τους τρόπους της. Απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις, οι περισσότερες ωστόσο ήταν στο πλευρό του πατέρα της.

Η αδυναμία της Λένας Σαμαρά ήταν το τένις. Το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart–to–Heart Partnership Program, μία διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.

Το 2009, ήταν στο πλευρό του πατέρα της όταν ανέλαβε το υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και αργότερα, όταν ο Αντώνης Σαμαράς εξελέγη στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας.

Επτά χρόνια μετά τη γέννηση της Λένας, η οικογένεια απέκτησε και έναν γιο, τον Κώστα.

Η Λένα κρατούσε χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή και παρά τη δημοσιότητα του πατέρα της, εκείνη ήθελε πάντα να ακολουθεί μία διαφορετική, πιο «αθόρυβη» καθημερινότητα.

