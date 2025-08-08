Συλλυπητήρια από τον Παύλο Μαρινάκη για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά

«Αβάσταχτος ο πόνος» αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Συλλυπητήρια από τον Παύλο Μαρινάκη για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά
«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός», αναφέρει σε συλλυπητήρια δήλωση - ανάρτησή του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη», συμπληρώνει.

