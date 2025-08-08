Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του ξαφνικού θανάτου της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργίας Σαμαρά η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λένα Σαμαρά υπέστη ξαφνική σοβαρή επιληπτική κρίση και διακομίστηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στον «Ευαγγελισμό». Κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπέστη καρδιακή ανακοπή. Οι γιατροί κατέβαλαν επίμονες προσπάθειες ανάνηψης για περίπου 50 λεπτά, χωρίς όμως να καταφέρουν να την επαναφέρουν.

Η Λένα Σαμαρά αποφοίτησε από το Κολεγίου Αθηνών το 2008. Είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο City University του Λονδίνου αποφοιτώντας το 2015, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της, Γεωργίας.

Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

Η είδηση της απώλειάς της Λένα Σαμαρά έχει προκαλέσει συγκίνηση και κύμα συλλυπητηρίων μηνυμάτων από τον πολιτικό κόσμο.

Κυριάκος Μητσοτάκης

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους» έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.

«Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο...» αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Αλέξης Τσίπρας

«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους» αναφέρει το συλλυπητήριο μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Νίκος Ανδρουλάκης

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», ανέφερε σε συλλυπητήρια δήλωσή του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργίας Σαμαρά, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σωκράτης Φάμελλος

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ:

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένειά του».

Δημήτρης Κουτσούμπας

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους», αναφέρει το συλλυπητήριο μήνυμα του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Παύλος Μαρινάκης

«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός», αναφέρει σε συλλυπητήρια δήλωση - ανάρτησή του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη», συμπληρώνει.

Βασίλης Κικίλιας

«Φτωχά τα λόγια Αντώνη και Γεωργία μου για να περιγράψουν τέτοια τραγωδία και πένθος. Μέσα από την καρδιά μου κουράγιο» έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Νίκος Δένδιας

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους Λένας».

Χάρης Δούκας

Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό. Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης. Κουράγιο», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

