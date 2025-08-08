Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

Η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Newsbomb

Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του ξαφνικού θανάτου της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργίας Σαμαρά η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λένα Σαμαρά υπέστη ξαφνική σοβαρή επιληπτική κρίση και διακομίστηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στον «Ευαγγελισμό». Κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπέστη καρδιακή ανακοπή. Οι γιατροί κατέβαλαν επίμονες προσπάθειες ανάνηψης για περίπου 50 λεπτά, χωρίς όμως να καταφέρουν να την επαναφέρουν.

Η Λένα Σαμαρά αποφοίτησε από το Κολεγίου Αθηνών το 2008. Είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο City University του Λονδίνου αποφοιτώντας το 2015, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της, Γεωργίας.

Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

Η είδηση της απώλειάς της Λένα Σαμαρά έχει προκαλέσει συγκίνηση και κύμα συλλυπητηρίων μηνυμάτων από τον πολιτικό κόσμο.

Κυριάκος Μητσοτάκης

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους» έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.

«Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο...» αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Αλέξης Τσίπρας

«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους» αναφέρει το συλλυπητήριο μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Νίκος Ανδρουλάκης

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», ανέφερε σε συλλυπητήρια δήλωσή του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργίας Σαμαρά, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σωκράτης Φάμελλος

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ:

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένειά του».

Δημήτρης Κουτσούμπας

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους», αναφέρει το συλλυπητήριο μήνυμα του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Παύλος Μαρινάκης

«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός», αναφέρει σε συλλυπητήρια δήλωση - ανάρτησή του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη», συμπληρώνει.

Βασίλης Κικίλιας

«Φτωχά τα λόγια Αντώνη και Γεωργία μου για να περιγράψουν τέτοια τραγωδία και πένθος. Μέσα από την καρδιά μου κουράγιο» έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Νίκος Δένδιας

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους Λένας».

Χάρης Δούκας

Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό. Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης. Κουράγιο», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι τέσσερις σκόπελοι που πρέπει να ξεπεράσει η ΝΔ: ΟΠΕΚΕΠΕ, εθνικά, οικονομία και συνέδριο της ΝΔ μετά την ΔΕΘ

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Απολογείται σήμερα ο πρώην αστυνομικός & TikToker για την υπόθεση με τα ναρκωτικά - Οι συνομιλίες που «καίνε» τον 34χρονο

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Τα 5+1 σενάρια για το αποτέλεσμά της - Η «ανταλλαγή εδαφών» και το big deal

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ θα σαρώσουν το Αιγαίο – Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κόκκινος συναγερμός σε πολλές περιοχές – Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Ο σημερινός χάρτης πρόβλεψης κινδύνου

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Αυγούστου

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εγκρίθηκε το σχέδιο του Νετανιάχου για κατάληψη της πόλης της Γάζας

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Αχαΐα: Νεκρός 60χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση νταλίκας με φορτηγάκι

04:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να δει τον Πούτιν ακόμη κι αν ο Ρώσος πρόεδρος αρνηθεί να συναντηθεί με τον Ζελένσκι – «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταματήσει ο σκοτωμός»

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΗΕ «τάσσεται σθεναρά εναντίον οποιασδήποτε κλιμάκωσης» του πολέμου στη Γάζα

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας με πρωτοβουλία Τραμπ

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Αβάσιμες και πολιτικά υποκινούμενες» οι κατηγορίες για στρατιωτική στήριξη στη Ρωσία

02:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήρια από τον Παύλο Μαρινάκη για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά

01:56ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Άγιο Θωμά - Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

01:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβεβαιότητα στην Wall Street από τους δασμούς του Τραμπ

01:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλεξης Τσίπρας: Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους

00:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θερμά συλλυπητήρια από Σωκράτη Φάμελλο στον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης του

00:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: Συλλυπητήρια για την απώλεια της κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

20:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία των Δελφών που επαληθεύτηκε σε όλα - Τι έλεγε για το μέλλον

23:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη σε ηλικία 73 ετών ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εγκρίθηκε το σχέδιο του Νετανιάχου για κατάληψη της πόλης της Γάζας

23:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μάς συγκλονίζει όλους

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αγωνία για την 14χρονη με συμπτώματα παράλυσης- Ούτε η δεύτερη μαγνητική έδωσε απαντήσεις

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Ρυμουλκήθηκε το πλοίο που προσέκρουσε σε ξέρα - Ομαδικές μηνύσεις καταθέτουν οι επιβάτες

15:58ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο»: Η ηρωική επέμβαση πυροσβέστη στο φλεγόμενο διαμέρισμα στον Χολαργού

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κόκκινος συναγερμός σε πολλές περιοχές – Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Ο σημερινός χάρτης πρόβλεψης κινδύνου

11:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ChatGPT: Αυτές είναι οι νέες απαγορευμένες ερωτήσεις - Τι θα συμβεί αν τις κάνετε

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Ντουμπάι: Οι 3 Ελληνίδες influencer που πρωταγωνιστούν στα porta potty party των «σεΐχηδων»

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής - Σε ποιες παραλίες τα νερά είναι ακατάλληλα

04:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να δει τον Πούτιν ακόμη κι αν ο Ρώσος πρόεδρος αρνηθεί να συναντηθεί με τον Ζελένσκι – «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταματήσει ο σκοτωμός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ