Πρωτοφανές περιστατικό βίας στο Λουτράκι: Μαχαίρωσαν με νυστέρι 20χρονο

Λίγες μόλις ημέρες μετά τη δολοφονία του 17χρονου Άλεξ για ασήμαντη αφορμή, ακόμη ένα περιστατικό βίας αναστάτωσε τους κατοίκους του Λουτρακίου.

Όπως αναφέρει το loutrakiblog.gr, περίπου στις 7 σήμερα το πρωί 20χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου.

Ο νεαρός είχε δεχθεί επίθεση από παρέα ατόμων στο πάρκο Δεξαμενής, φέροντας πολλές μαχαιριές από νυστέρι στο πρόσωπο, στην κοιλιά και στα πόδια, ενώ είχε και μώλωπες από χτυπήματα στο πρόσωπο και το στήθος.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας του παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς τα τραύματα που φέρει είναι επιφανειακά, ενώ αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, ενώ αναζητούν τα άτομα που επιτέθηκαν στον νεαρό.

Διαβάστε επίσης