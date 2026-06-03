Διακοπές νερού την Τετάρτη (3/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π)
Νικηταρά και Ίωνος
- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π)
Ζάππα και Ασυρμάτου
- ΑΘΗΝΑ (ΛΑΜΠΡΙΝΗ)
Αλιάρτου και Κλεώνων
- ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Μηθύμνης και Σκουφά
- ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (Ν. ΣΜΥΡΝΗ Α)
Σπεράντζα και Κράτητος
- ΝΙΚΑΙΑ
Ικονίου και Καραολή & Δημητρίου 13η Πάροδος
- ΝΙΚΑΙΑ
Μεσολογγίου και Κασταμόνης
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