Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές

Ένα ραντεβού μεταξύ φίλων βάφτηκε με αίμα στο Λουτράκι. Ο καυγάς για κάποιες διαφορές πήρε ανεξέλεγκτη τροπή όταν βγήκαν μαχαίρια ανάμεσα στα παιδιά. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του, ένας φίλος του νοσηλεύεται με βαριά τραύματα και ένας ακόμη ανήλικος αναζητείται από τις Αρχές. Η πόλη έχει βυθιστεί στο πένθος, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το θλιβερό περιστατικό.

Από το μεσημέρι αναζητούσαν τον ανήλικο φερόμενο δράστη, τον οποίο είχε υποδείξει στους αστυνομικούς ο 19χρονος τραυματίας. Ο νεαρός παραδόθηκε το απόγευμα. Πρόκειται για έναν έφηβο 17 ετών, που μένει σε οικισμό κοντά στο Λουτράκι. Έφτασε στο αστυνομικό τμήμα με τα χέρια στις τσέπες, μπήκε μέσα και είπε: «Εγώ το έκανα και ήρθα να παραδοθώ».

Οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει ότι στη φονική συμπλοκή συμμετείχαν συνολικά πέντε άτομα, ενώ υπήρξε ακόμη ένας τραυματίας, ευτυχώς ελαφρά. Κατά τη διάρκεια των ερευνών προσήγαγαν τουλάχιστον δέκα φίλους του ανήλικου.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε με συμβατικό όχημα της Ασφάλειας στην Κόρινθο, προκειμένου να δώσει εκεί τις δικές του εξηγήσεις και αύριο να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Το χρονικό της συμπλοκής

Το 17χρονο θύμα με τον 19χρονο φίλο του βγήκαν βόλτα. Κανείς δεν φανταζόταν ότι αυτή θα ήταν η τελευταία. Μια συνάντηση με τρίτο άτομο στάθηκε μοιραία, καθώς βγήκαν μαχαίρια που σκόρπισαν τον θάνατο.

Διαβάστε παρακάτω τι ισχυρίστηκε ο 19χρονος στις Αρχές και ποιον εμπλέκει: «Είχα πάει με τον φίλο μου, τον 17χρονο, στο σημείο κοντά στον Προφήτη Ηλία για να δούμε τη θέα. Εκεί συναντήσαμε ένα παιδί με το οποίο είχαμε διάφορες σχετικά με ένα τρακάρισμα που είχε γίνει και είχε σπάσει ο καθρέφτης του αυτοκινήτου του. Θέλαμε να λύσουμε τις διαφορές μας, αλλά εκείνος μας επιτέθηκε».

