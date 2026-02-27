Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές

Αφορμή για τη δολοφονία στάθηκε ένας σπασμένος... καθρέφτης μηχανής

Δημήτρης Δρίζος

Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα ραντεβού μεταξύ φίλων βάφτηκε με αίμα στο Λουτράκι. Ο καυγάς για κάποιες διαφορές πήρε ανεξέλεγκτη τροπή όταν βγήκαν μαχαίρια ανάμεσα στα παιδιά. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του, ένας φίλος του νοσηλεύεται με βαριά τραύματα και ένας ακόμη ανήλικος αναζητείται από τις Αρχές. Η πόλη έχει βυθιστεί στο πένθος, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το θλιβερό περιστατικό.

Αυτός είναι ο 17χρονος που έχασε τη ζωή του στο Λουτράκι. Ο κολλητός του, 19 ετών, νοσηλεύεται με βαριά τραύματα, ενώ ένας ακόμη ανήλικος αναζητείται από τις Αρχές. Η πόλη πενθεί.

loutrakis.jpg

Από το μεσημέρι αναζητούσαν τον ανήλικο φερόμενο δράστη, τον οποίο είχε υποδείξει στους αστυνομικούς ο 19χρονος τραυματίας. Ο νεαρός παραδόθηκε το απόγευμα. Πρόκειται για έναν έφηβο 17 ετών, που μένει σε οικισμό κοντά στο Λουτράκι. Έφτασε στο αστυνομικό τμήμα με τα χέρια στις τσέπες, μπήκε μέσα και είπε: «Εγώ το έκανα και ήρθα να παραδοθώ».

Οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει ότι στη φονική συμπλοκή συμμετείχαν συνολικά πέντε άτομα, ενώ υπήρξε ακόμη ένας τραυματίας, ευτυχώς ελαφρά. Κατά τη διάρκεια των ερευνών προσήγαγαν τουλάχιστον δέκα φίλους του ανήλικου.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε με συμβατικό όχημα της Ασφάλειας στην Κόρινθο, προκειμένου να δώσει εκεί τις δικές του εξηγήσεις και αύριο να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Το χρονικό της συμπλοκής

Το 17χρονο θύμα με τον 19χρονο φίλο του βγήκαν βόλτα. Κανείς δεν φανταζόταν ότι αυτή θα ήταν η τελευταία. Μια συνάντηση με τρίτο άτομο στάθηκε μοιραία, καθώς βγήκαν μαχαίρια που σκόρπισαν τον θάνατο.

Διαβάστε παρακάτω τι ισχυρίστηκε ο 19χρονος στις Αρχές και ποιον εμπλέκει: «Είχα πάει με τον φίλο μου, τον 17χρονο, στο σημείο κοντά στον Προφήτη Ηλία για να δούμε τη θέα. Εκεί συναντήσαμε ένα παιδί με το οποίο είχαμε διάφορες σχετικά με ένα τρακάρισμα που είχε γίνει και είχε σπάσει ο καθρέφτης του αυτοκινήτου του. Θέλαμε να λύσουμε τις διαφορές μας, αλλά εκείνος μας επιτέθηκε».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:07ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες της Αττικής την Τετάρτη

22:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προς ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις μετά από εγγυήσεις του Σταδίου

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λάρισα: Μωρό έπεσε από τον τρίτο όροφο - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

21:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Μανίλα: Παρανάλωμα - Έβαλε φωτιά σε 300 σπίτια όταν έπιασε τη σύζυγο με τον εραστή της

21:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 27/2/26: Ένα τυχερό δελτίο κερδίσει 74,8 εκατ. ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πάνω από 650.000 πλαστικά μπουκάλια νερού ανακαλούνται λόγω ανθυγιεινών συσκευασιών

21:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΔΥΠΑ: 73 εκατ. ευρώ σε 87 χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 6 Μαρτίου

21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αδιανόητη τραγωδία στο Ηράκλειο: Τους έκλεψαν 1 εκ. ευρώ με τηλεφωνική απάτη - Αυτοκτόνησε το θύμα

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Σχεδιάστρια μόδας από τις Σέρρες δημιουργεί φουλάρια που αποτυπώνουν την ιστορία της πόλης

21:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67: Πρώτη ήττα της Εθνικής στα προκριματικά του Mundobasket

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από Κωνσταντινούπολη για Τεχεράνη – Νέες ταξιδιωτικές οδηγίες και προειδοποιήσεις από Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ανοιχτό» το ενδεχόμενο «ειρηνικής κατάληψης» της Κούβας

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ: Έρευνες των γαλλικών αρχών στο περιβάλλον του μεγιστάνα για εμπορία ανθρώπων

20:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δήμος Θεσσαλονίκης: Ανακηρύσσει σε επίτιμο δημότη τον Ιβάν Σαββίδη

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Στο πειθαρχικό ο δικηγόρος που μπήκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με όπλο

20:45ΕΛΛΑΔΑ

«Ελ.Βενιζέλος»: Η Μαρία Λαδά ιδρυτικό στέλεχος της ένωσης ΑμεΑ «Υπερίων» η γυναίκα που σκοτώθηκε

20:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη δολοφονία του 17χρονου

20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νορβηγία: Σκάνδαλο στο ποδόσφαιρο με χειραγωγημένους αγώνες

20:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Στέφανος εγκαταλείπει τη Βασιλική – Σοκ στη Μάνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αδιανόητη τραγωδία στο Ηράκλειο: Τους έκλεψαν 1 εκ. ευρώ με τηλεφωνική απάτη - Αυτοκτόνησε το θύμα

21:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές

20:45ΕΛΛΑΔΑ

«Ελ.Βενιζέλος»: Η Μαρία Λαδά ιδρυτικό στέλεχος της ένωσης ΑμεΑ «Υπερίων» η γυναίκα που σκοτώθηκε

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Βίντεο ντοκουμέντο από καβγά πατέρα και γιου πριν τη δολοφονία - Ο 50χρονος χτυπά τον ανήλικο

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

17:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν θέλει να έχει καμία επικοινωνία με τους γονείς της - Πού έμενε στο Βερολίνο

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: «Όπως πονώ εγώ να πονέσεις κι εσύ, αυτό είναι δικαιοσύνη», λέει στο Newsbomb.gr ο Χρήστος Χούπας

20:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Τραμπ για Ιράν: Δεν θέλω να επιτεθώ, αλλά μερικές φορές πρέπει

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Συνελήφθη ο ανήλικος δράστης - Τον υπέδειξε ο 19χρονος

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Μανίλα: Παρανάλωμα - Έβαλε φωτιά σε 300 σπίτια όταν έπιασε τη σύζυγο με τον εραστή της

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Μιλάνο: Τραμ εκτροχιάστηκε παγιδεύοντας ανθρώπους - Δύο νεκροί, 40 τραυματίες

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Αγωνία για τον Ματίν και τον Ερφάν - Οι 17χρονοι που κινδυνεύουν να εκτελεστούν

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λάρισα: Μωρό έπεσε από τον τρίτο όροφο - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Αμαζόνιος: Το νεογέννητο αγοράκι που διασώζει φυλή... τριών γυναικών από την εξαφάνιση

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Επίδοξοι... χρυσοθήρες γκρέμισαν την Αγία Τράπεζα ψάχνοντας για λίρες

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι εξάλειψαν «Ουκρανή Αμαζόνα» - Νεκρή 31χρονη ελεύθερη σκοπευτής

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο «Ελ. Βενιζέλος»: 67χρονη πέθανε κατά την αποβίβασή της από αεροσκάφος

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ