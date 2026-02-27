ΗΠΑ: Πάνω από 650.000 πλαστικά μπουκάλια νερού ανακαλούνται λόγω ανθυγιεινών συσκευασιών

Η Valley Springs Artesian Gold, LLC, με έδρα το Wisconsin, ανακαλεί έξι προϊόντα εμφιαλωμένου νερού λόγω εμφιάλωσης σε «ανθυγιεινές συνθήκες», σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA).

Όλα τα ανακληθέντα μπουκάλια πωλήθηκαν με την επωνυμία Valley Springs και διανεμήθηκαν μόνο στις πολιτείες Illinois και Wisconsin. Τα προϊόντα που υπόκεινται στην ανάκληση είναι:

3,8 λίτρα Valley Springs 100% Natural Bottled Water, UPC 0 31193-00701

7,5 λίτρα Valley Springs 100% Natural Bottled Water, UPC 0 31193-01501

3,8 λίτρα Valley Springs 100% Natural Bottled Water «Infant Water. Not sterile.» UPC 0 31193-01401

3,8 λίτρα Valley Springs 100% Natural Bottled Water «Daisy's Doggy Water 100% Pure Water. No Chlorine.» UPC 0 31193-90100

3,8 λίτρα Valley Springs 100% Natural Bottled Water «Fluoride Added.» UPC 0 31193-01301

3,8 λίτρα Valley Springs Steamed Distilled Water, UPC 0 31193-00601

Η ανάκληση ξεκίνησε στις 6 Φεβρουαρίου και αναβαθμίστηκε σε Class II recall στις 26 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον FDA, μια Class II ανάκληση σημαίνει: «Κατάσταση κατά την οποία η χρήση ή η έκθεση σε ένα μη συμμορφούμενο προϊόν μπορεί να προκαλέσει προσωρινές ή ιατρικά αναστρέψιμες αρνητικές συνέπειες στην υγεία, ή όπου η πιθανότητα σοβαρών αρνητικών συνεπειών στην υγεία είναι μικρή».

