Η «έξυπνη» λύση της Κίνας: Το πλαστικό από μπαμπού είναι πιο ανθεκτικό και εύκολο στην ανακύκλωση

Ενώ το μπαμπού είναι γνωστό για την ευελιξία του στις κατασκευές, ερευνητές στην Κίνα πέτυχαν μια τεχνολογική επανάσταση, μετατρέποντας αυτό το θαυματουργό φυτό σε ένα άκαμπτο, βιοδιασπώμενο πλαστικό που υπόσχεται να αντικαταστήσει τα πιο σκληρά, μη ανακυκλώσιμα πλαστικά.

Μέχρι σήμερα, οι βιοδιασπώμενες εναλλακτικές αφορούσαν κυρίως τα πιο ελαφριά και εύκαμπτα πλαστικά. Ωστόσο, οι ανθεκτικές ύλες που χρησιμοποιούνται σε εργαλεία, εσωτερικά αυτοκινήτων και εξωτερικά τμημάτων συσκευών παρέμεναν σχεδόν αναντικατάστατες.

Ο Dawei Zhao του πανεπιστημίου Χημικής Τεχνολογίας Shenyang ανέπτυξε μια μέθοδο που όχι μόνο αντικαθιστά αυτά τα σκληρά πλαστικά, αλλά το βιοπλαστικό από μπαμπού ξεπερνά σε μηχανική αντοχή και θερμομηχανικές ιδιότητες ακόμη και το ίδιο το συμβατικό πλαστικό.

Η τεχνική της μεταμόρφωσης

Όπως δήλωσε ο Zhao, «Η ταχεία ανάπτυξη του μπαμπού το καθιστά έναν εξαιρετικά ανανεώσιμο πόρο, παρέχοντας μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά ξυλεία». Η μέθοδος των ερευνητών περιλαμβάνει την εξαγωγή κυτταρίνης από το μπαμπού, η οποία στη συνέχεια διασπάται με τη χρήση χλωριούχου ψευδαργύρου και ενός απλού οξέος. Στη συνέχεια, προστίθεται αιθανόλη στο υλικό, από το οποίο προκύπτει το τελικό πλαστικό, κατάλληλο για τεχνικές χύτευσης (injection molding) και μηχανικής κατεργασίας.

Το νέο υλικό παρουσιάζει έλλειψη ευελιξίας, περιορίζοντας τις εφαρμογές του σε όλο το φάσμα των προϊόντων. Ωστόσο, αυτή η έλλειψη αφορά ακριβώς εκείνα τα σκληρά πλαστικά που συνήθως παραμένουν στο οικοσύστημα για τον μεγαλύτερο χρόνο και είναι τα δυσκολότερα στην ανακύκλωση. Επομένως, η αντικατάστασή τους αποτελεί μια σημαντική συμβολή στη μείωση του περιβαλλοντικού πλαστικού φορτίου.

Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, το βιοπλαστικό από μπαμπού είναι οικονομικά ανταγωνιστικό έναντι του συμβατικού πλαστικού, κυρίως λόγω της δυνατότητας ανακύκλωσής του. Το πιο εντυπωσιακό; Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι το υλικό αποδομείται πλήρως στο έδαφος μέσα σε μόλις 50 ημέρες.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης