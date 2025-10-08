Ελβετία: Δύο ηλιακοί κλίβανοι ανοίγουν τον δρόμο για την «πράσινη» ανακύκλωση του ατσαλιού

Η ελβετική εταιρεία Panatere κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και εγκαινίασε τους δύο πρώτους ηλιακούς κλιβάνους στον κόσμο, σχεδιασμένους για την τήξη και επαναχρησιμοποίηση χάλυβα.

Κάθε εγκατάσταση αποτελείται από 500 κοίλα κάτοπτρα τοποθετημένα σε ηλιοστάτη. Η συγκεντρωμένη ηλιακή ενέργεια εστιάζεται στον θάλαμο του κλιβάνου, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στους 2.000 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η έντονη θερμότητα μπορεί να λιώσει το ατσάλι σε μόλις μιάμιση ώρα, και μάλιστα, χωρίς να καεί κανένα ορυκτό καύσιμο.

Τοπική ανακύκλωση για την ωρολογοποιία

Παρά την τεχνολογική της υπεροχή, η Ελβετία εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του ατσαλιού που χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένων 15.800 μετρικών τόνων ετησίως μόνο για τον κλάδο της ωρολογοποιίας.

«Υπάρχει ένα πραγματικό ενδιαφέρον για την ανακύκλωση των πολύτιμων πόρων μας. Θέλουμε να κρατήσουμε τα μεταλλικά απόβλητα από τα εργοστάσια και να τα ανακυκλώσουμε τοπικά», δήλωσε στο πρακτορείο Keystone-SDA ο Raphaël Broye, Διευθύνων Σύμβουλος της Panatere.

Στόχος είναι, έως το 2028, το κέντρο ανακύκλωσης, που βρίσκεται στο γαλλόφωνο καντόνι του Νεσατέλ, να παράγει 1.000 τόνους «ηλιακού» ατσαλιού ετησίως.

Μοναδικό εγχείρημα

Η πρώτη ράβδος ατσαλιού που παράχθηκε με ηλιακή ενέργεια από την Panatere θα εκτεθεί στο Διεθνές Μουσείο Ρολογιών στη La Chaux-de-Fonds, όπου λειτουργούν και οι κλίβανοι.

Ενώ παγκοσμίως υπάρχουν περίπου 54 χυτήρια για την ανακύκλωση χάλυβα, σύμφωνα με το Swissinfo, η εγκατάσταση της Panatere είναι η μοναδική που αξιοποιεί αποκλειστικά την ηλιακή ενέργεια για τη διαδικασία αυτή. Το φιλόδοξο έργο σχεδιάζει ήδη τη βελτίωση της τεχνολογίας του ώστε να επεξεργάζεται και να ανακτά στρατηγικά μέταλλα στο μέλλον.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

