Η δεύτερη «ζωή» των ανεμογεννητριών: Γίνονται... σπίτια!

Για κάποιους μια μικρή και οικονομική κατοικία είναι το ζητούμενο και πλέον για αρκετούς απ' αυτούς υπάρχει μια απίθανη λύση: σπίτια φτιαγμένα από παλιές ανεμογεννήτριες!

Μια ολλανδική εταιρεία, η Blade-Made, βρήκε έναν ευφάνταστο τρόπο να αξιοποιήσει τα τεράστια μέρη των παροπλισμένων ανεμογεννητριών, τα οποία είναι αδύνατο να ανακυκλωθούν. Τα μετατρέπει σε μικροσκοπικά σπίτια, μεγέθους τρέιλερ, με το όνομα Nestle, ένα έξυπνο λογοπαίγνιο από τη λέξη «nacelle».

Παρόλο που έχουν μόνο 35 τ.μ., αυτά τα σπίτια είναι εκπληκτικά φωτεινά και κομψά. Το εσωτερικό τους έχει επένδυση από ζεστό, σκανδιναβικό ξύλο, που τα κάνει να μοιάζουν με φιλόξενη φωλιά. Μάλιστα, η Blade-Made έχει ήδη 10 παραγγελίες!

Ο Jos de Krieger από την πλευρά της εταιρείας τονίζει ότι αυτό το εγχείρημα είναι μια κίνηση για το μέλλον της ανακύκλωσης. Όπως λέει, τα υλικά έχουν ένα τέλος ζωής και χρειαζόμαστε λύσεις. Η δημιουργία ενός ολόκληρου σπιτιού είναι το πιο σύνθετο πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν, και με αυτή την επιτυχία, όλα τα άλλα έργα (παγκάκια, παιδικές χαρές κ.λπ.) φαίνονται πολύ πιο εφικτά.

Αυτή η ιδέα δείχνει πώς ο σχεδιασμός μπορεί να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε πράγματα που θεωρούσαμε άχρηστα.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

