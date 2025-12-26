Λάρισα: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών - Αύριο το μεσημέρι σύσκεψη στη Νίκαια

Η αυριανή σύσκεψη θα αποτελέσει προπαρασκευαστικό στάδιο για την πανελλαδική συνάντηση, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία και ενδεχόμενη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια

INTIME NEWS
Στα σημεία των κινητοποιήσεων πέρασαν Χριστούγεννα οι αγρότες, πραγματοποιώντας συμβολικές δράσεις και παραμένοντας σε επιφυλακή για τις επόμενες κινήσεις τους.

To επόμενο κρίσιμο ραντεβού έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο στις 12:30 το μεσημέρι, στο μπλόκο της Νίκαιας.

Όπως επισημαίνουν οι αγρότες, η σύσκεψη αυτή θα αποτελέσει προπαρασκευαστικό στάδιο για πανελλαδική συνάντηση, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία και ενδεχόμενη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Οι παραγωγοί δηλώνουν ότι έως τώρα δεν έχουν λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Ομαλή κυκλοφορία στα μπλόκα

Ομαλά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία στα περισσότερα αγροτικά μπλόκα που είναι στημένα σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου.

Στην Περιμετρική Οδό της Πάτρας έχει δοθεί από την παραμονή των Χριστουγέννων στην κυκλοφορία μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, με τα αγροτικά μηχανήματα, τα τρακτέρ και τα φορτηγά να έχουν μετακινηθεί στις άκρες του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να μην παρατηρούνται πλέον προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων.

Το πρωί των Χριστουγέννων αρκετοί οδηγοί ηχούσαν τις κόρνες τους διερχόμενοι από το σημείο, εκφράζοντας τη συμπαράτασή τους στις κινητοποιήσεις των αγροτών, ενώ πολοί μάλιστα επισκέφθηκαν το μπλόκο για να ευχηθούν «Καλά Χριστούγεννα» στους παραγωγούς, προσφέροντας γλυκίσματα, κρασί και ζεστό φαγητό στους παραγωγούς.

Ανοιχτή η Ιόνια Οδός

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στο άλλο μεγάλο μπλόκο της Δυτικής Ελλάδας, στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας, όπου από το απόγευμα της Τετάρτης (24/12) έχουν δοθεί στην κυκλοφορία δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση στην Ιόνια Οδό. Οι αγρότες, τόσο στην Πάτρα όσο και στο Αγγελόκαστρο, αναμένεται να αποφασίσουν για τα επόμενα βήματά τους το βράδυ της Παρασκευής (26/12), κατά τη διάρκεια των συντονιστικών τους και της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί.

Γενική συνέλευση στη Νίκαια - Εκτροπές στο σημείο

Γενική συνέλευση των αγροτών αναμένεται να διεξαχθεί στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα στις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12), προκειμένου να καθορίσουν τη στάση που θα κρατήσουν στην πανελλαδική σύσκεψη, καθώς και τα επόμενα βήματά τους.

Παρά τις κινητοποιήσεις, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν σκοπεύουν να δυσκολέψουν τη μετακίνηση των εκδρομέων των εορτών. Όπως επισημαίνουν, θα διευκολύνουν τόσο την αναχώρηση όσο και την επιστροφή των ταξιδιωτών πριν και μετά την Πρωτοχρονιά.

Τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν διαδρομή μέσω της πόλης της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και στη συνέχεια επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης. Αντίστοιχα, τα οχήματα που κατευθύνονται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο του Πλατυκάμπου και επανέρχονται στην εθνική οδό στον κόμβο Κιλελέρ. Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και την Παρασκευή (26/12).

