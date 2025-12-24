Αγροτικά μπλόκα: Έξοδος μετ’ εμποδίων για τους εκδρομείς - Πού γίνονται εκτροπές οχημάτων

Με καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες, αλλά χωρίς τα προβλήματα των προηγούμενων ημερών, διεξάγεται η έξοδος των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα. Η κατάσταση στις εθνικές οδούς παρουσιάζει βελτίωση, καθώς οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στην άκρη των δρόμων, η Τροχαία έχει τοποθετήσει κώνους και οι οδηγοί αντιμετωπίζουν πλέον μικρότερη ταλαιπωρία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ από τις 6:00 το πρωί της Τρίτης (23/12) έως 6 το πρωί της Τετάρτης (24/12) έφυγαν από την Εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου 33.851 οχήματα, ενώ από Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας 31.884. Το αντίστοιχο διάστημα το 2025 είχαν αποχωρήσει 40.768 οχήματα από την Αθηνών – Κορίνθου και 39.244 από την Αθηνών – Λαμίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους αυτοκινητοδρόμους

Στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας η κίνηση διεξάγεται μόνο από μία λωρίδα, ενώ η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο της Νίκαιας άνοιξε το πρωί έπειτα από συμφωνία αγροτών και αστυνομίας, για να κλείσει ξανά προσωρινά το μεσημέρι ώστε να τοποθετηθούν τσιμεντένια στηθαία.

Μάλγαρα

Η έξοδος των εκδρομέων στα Μάλγαρα εξελίσσεται ομαλά, με δύο λωρίδες προς Αθήνα και τρεις προς Θεσσαλονίκη. Τα διόδια θα παραμείνουν ανοιχτά έως το βράδυ της Παρασκευής, ενώ από το Σάββατο οι αγρότες σχεδιάζουν να κλείσουν ξανά και τα δύο ρεύματα.

Κλειστή παραμένει η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής στο ύψος των Πράσινων Φαναριών, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό προς Βέροια, με εκτροπή των οχημάτων μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας.

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι άνοιξε και το μπλόκο στα Κερδύλια (Σέρρες), με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, ενώ στην Κατερίνη δόθηκε επίσης μία λωρίδα ανά ρεύμα κυκλοφορίας. Η μόνη σημαντική εκτροπή αφορά το μπλόκο του Νισελίου, όπου τα οχήματα κατευθύνονται στην παλαιά εθνική οδό.

Εκτροπές οχημάτων στη Θεσσαλία

Η αστυνομία προχωρά σε εκτροπές οχημάτων από τον ΠΑΘΕ όπου κρίνεται αναγκαίο. Οι εκτροπές διαφέρουν ανάλογα με το είδος και το βάρος των οχημάτων.

E65 - Καρδίτσα: Αυξημένη η κίνηση προς Θεσσαλία λόγω της παράκαμψης

Προς Αθήνα: Τα οχήματα έως 3,5 τόνους εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Βόλου εισέρχονται ξανά στον ΠΑΘΕ από Κιλελέρ ή Βελεστίνο. Τα βαρέα οχήματα κινούνται μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου προς Βελεστίνο και ξαναμπαίνουν στον ΠΑΘΕ.

Προς Θεσσαλονίκη: Οι εκτροπές γίνονται αντίστροφα, με τα ελαφρά οχήματα να εισέρχονται στον ΠΑΘΕ από Βελεστίνο ή Κιλελέρ, και τα βαρέα μέσω Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου προς Πλατυκάμπου.

Στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, όλα τα οχήματα που θέλουν να μπουν στον ΠΑΘΕ πριν τον Α/Κ Νίκαιας αναστρέφονται και κατευθύνονται μέσω Πλατυκάμπου, Κιλελέρ ή Βελεστίνου, ανάλογα με τον προορισμό τους.

Άνοιξε ο κόμβος Εγλυκάδας στην Πάτρα

Στη Δυτική Ελλάδα οι αγρότες άνοιξαν την κυκλοφορία στον κόμβο της Εγλυκάδας, 17 ημέρες μετά το κλείσιμο, μετά από συμφωνία με την αστυνομία, επιτρέποντας πλέον κανονική διέλευση οχημάτων από την περιμετρική Πατρών.

